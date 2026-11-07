Забудьте о соседях и духоте: в РЖД есть поезд, где можно ехать без соседей — отдельное купе, душ и девять часов без остановок

Поезд «Экспресс» связал Москву и Петербург ночным маршрутом

Фирменный поезд № 3/4 «Экспресс» отправляется из Москвы с Ленинградского вокзала в 23:30 и прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга в 08:30 следующего дня, для обратного направления заявлено такое же расписание, время в пути в обоих направлениях — девять часов без промежуточных остановок.

Фирменный поезд № 3/4 «Экспресс» отправляется из Москвы с Ленинградского вокзала в 23:30 и прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга в 08:30 следующего дня, для обратного направления заявлено такое же расписание, время в пути в обоих направлениях — девять часов без промежуточных остановок.

Фирменный поезд «Экспресс» сообщением Москва — Санкт-Петербург (№ 3/4) — один из вариантов ночного железнодорожного сообщения между двумя столицами. Ниже систематизированы сведения описания поезда: расписание, классы вагонов, включенные услуги, оснащение купе и условия обслуживания пассажиров.

Расписание и маршрут

Поезд следует без промежуточных остановок, время в пути составляет девять часов в обоих направлениях. Из Москвы он отправляется с Ленинградского вокзала в 23:30 и прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга в 08:30 следующего дня, для обратного направления заявлено такое же расписание. Периодичность указана как ежедневная, но перед поездкой расписание необходимо сверить с информацией, доступной при покупке билета.

Классы обслуживания

В составе поезда предусмотрены вагоны классов «Люкс», СВ и купейные, а также вагон-ресторан. В билете четырехкупейный вагон «Люкс» обозначается кодом 1А, шестикупейный — кодом 1М, купе СВ на два спальных места, расположенных одно над другим, — кодом 1U, а поездка одного пассажира в общем купе СВ — кодом 1Б. Купейный класс обслуживания обозначен как 2Т. Дети младше 10 лет могут поехать в вагоне «Люкс» бесплатно при сопровождении взрослых.

Вагон «Люкс»

Вагоны «Люкс» рассчитаны на четыре или шесть купе, и в каждом купе есть гостиная-спальня и санитарно-гигиеническая комната, причем заявленная площадь купе в два раза (в четырехкупейном вагоне) или в полтора раза (в шестикупейном) больше площади обычного купе. Для двух пассажиров предусмотрены раскладной диван шириной 110 см и верхнее место шириной 83 см, а также кресло, шкаф для вещей и столик.

В купе имеется индивидуальный санузел с душевой кабиной, умывальником и биотуалетом, отдельно отмечен подогреваемый пол; пассажирам доступны телевизор, DVD-проигрыватель, карта-ключ и кнопка вызова проводника, а температуру можно регулировать индивидуально. В вагоне находится салон-бар с кофемашиной и машинкой для чистки обуви.

Для мест 1А и 1М предусмотрен завтрак с холодной закуской и вторым блюдом на выбор, питьевая вода, сок и горячий напиток, причем в четырехкупейном варианте предлагается заварной кофе или чай, а в шестикупейном — пакетированный чай. Постельное белье предусмотрено улучшенного качества.

В гигиенический набор входят махровый халат и женский или мужской комплект: женский включает влажную салфетку, принадлежности для чистки зубов, пилку, ватные диски, расческу, шапочку для душа, мыло, гель для душа, шампунь, лосьон для тела, текстильные тапочки с закрывающимся мысом и зубочистку, а мужской состоит из влажных салфеток, губок и рожков для обуви, зубной щетки с пастой, бритвенных принадлежностей, расчески, геля для душа, шампуня, тапочек и зубочистки. Для «Люкса» заявлено не менее пяти наименований прессы.

В день отправления или прибытия пассажиры «Люкса» могут бесплатно воспользоваться сервисными центрами на Московском вокзале в Санкт-Петербурге и Ленинградском вокзале в Москве, где предусмотрены повышенный комфорт и соблюдение личной гигиены, информационно-справочное обслуживание, печатные издания, зарядка телефонов и компьютеров, спутниковое телевидение, Wi-Fi, горячие и охлаждающие безалкогольные напитки.

Вагон СВ

В девятикупейном вагоне СВ купе состоит из одной комнаты и рассчитано на два спальных места, расположенных одно над другим. В купе установлен трансформируемый диван шириной 83 см и верхнее место в таком же положении, а в оснащение также входят умывальник, откидное кресло с диваном и телевизор. Для этого класса предусмотрены завтрак с холодной закуской и вторым блюдом на выбор, вода, чай в пакетиках и сок, а в стоимость также входят белье повышенного качества, набор бизнес-класса и не менее пяти наименований прессы. В бизнес-набор для СВ входят губка и рожок для обуви, набор для чистки зубов, швейный набор с нитками шести цветов, иголкой и булавкой, две запасные пуговицы, тапочки с закрывающимся мысом и зубочистка.

Купейный вагон

В купейных вагонах находятся четырехместные купе со спальными местами: в каждом две верхние и две нижние полки длиной 70 см, планка для ремня и откидной столик. В стоимость входят завтрак с холодной закуской и блюдом на выбор, питьевая вода, белье улучшенного качества, санитарно-гигиенический набор и свежая пресса, причем завтрак в этом классе описан без чая, кофе и сока, которые перечислены для вариантов «Люкс» и СВ. В гигиенический набор входят влажная салфетка и салфетка для обуви, рожок, принадлежности для чистки зубов и зубочистка.

Вагон-ресторан и общее оснащение состава

В вагоне-ресторане пассажирам подают горячие блюда, закуски, салаты и десерты, а также горячие и прохладительные напитки и эксклюзивные алкогольные напитки; при необходимости проводник вызывает официанта и помогает заказать блюда с доставкой в купе. В общем оснащении состава указаны кондиционеры, биотуалеты, Wi-Fi и кофемашина, спальные принадлежности и предметы санитарно-гигиенического назначения заявлены улучшенного качества, а интерьер вагонов обновили в октябре 2013 года. Схема состава может меняться в зависимости от сезона — зимнего или летнего.

Стоимость и безопасность

Стоимость проезда рассчитывается по правилам программы «Динамическое ценообразование». На всем пути следования поезда № 3/4 «Экспресс» безопасность обеспечивают сотрудники охранных структур или железнодорожной полиции, в вагонах предусмотрена пожарная сигнализация, а для безопасности используется спутниковая система связи.