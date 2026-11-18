18 ноября 2026, 14:48
Поезд из Пекина в Иркутск через Улан-Батор вернется на маршрут в ноябре
Поезд из Пекина в Иркутск через Улан-Батор вернется на маршрут в ноябре
Первый рейс из Пекина запланирован на 25 ноября, а из Иркутска поезд отправится 28 ноября. Состав № 3/4 будет ходить раз в неделю через Улан-Батор. Билеты на российские и монгольские станции можно купить в кассах РФ за 60 суток до отправления.
В 2020 году пандемия коронавируса остановила прямое международное железнодорожное сообщение между Москвой и Пекином.
Теперь РЖД и Китайские железные дороги возобновляют движение поезда № 3/4 из Пекина в Иркутск через Улан-Батор. Он будет ходить раз в неделю в каждом направлении и свяжет столичные станции Китая и Монголии с Иркутском.
Из Пекина поезд отправится в среду в 7:27, в четверг в 14:35 остановится в Улан-Баторе, а в пятницу в 14:55 прибудет в Иркутск. Обратный рейс начнется в субботу в 6:58. В воскресенье состав пройдет через Улан-Батор в 6:38, в понедельник в 14:35 он прибудет в Пекин. Время указано местное для каждой остановки.
По пути поезд будет делать короткие остановки для посадки и высадки пассажиров. Он остановится на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.
Билеты на поезд с отправлением из России и Монголии будут продавать в железнодорожных кассах на территории России. В Китае их можно будет купить на станции отправления. В пресс-службе РЖД сообщили, что билеты поступят в продажу за 60 суток до отправления поезда. Подробности приведены в исходном сообщении.
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