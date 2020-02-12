Поезд Мурманск - Симферополь в Петербург и Москву не заедет
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Не доезжая до Петрозаводска, поезд свернет в Архангельскую область и продолжит движение по Северной, Горьковской, Куйбышевской, Юго-Восточной и Северо-Кавказской ж/д.
Интересно, что заезжать в Петрозаводск, Санкт-Петербург и Москву поезд не будет. При этом маршрут проложен таким образом, что северяне будут иметь возможность полюбоваться из окна достопримечательностями Пензы, Ярославля, Иваново и ряда других городов областного назначения.
До конечной точки пассажирам придется находиться в вагонах почти трое суток. Отправление из Мурманска запланировано на 18:30 час. На вокзал Симферополя поезд прибудет на третий день в 16:45 час. Продажа билетов начнется за 60 дней до отправления поезда, то есть в марте 2020-го.
Кстати, о птичках (ДТП)
В январе 2020 года на территории Октябрьской железной дороги зарегистрировано 3 ДТП на железнодорожных переездах (в январе 2019 года - 1 ДТП). По сообщению службы корпоративных коммуникаций ОЖД, столкновения автомобилей с поездами стали результатом нарушения водителями правил пересечения ж/д переездов.
Два из трех ДТП отмечены на регулируемых световой и звуковой сигнализацией переездах (Тверская и Мурманская область), одно происшествие зафиксировано на нерегулируемом переезде в Тверской области. В результате инцидентов пострадавших нет. Повреждены автомобили, задержка в пути двух грузовых поездов составила порядка 4 часов.
В ОЖД РЖД напоминают, что транспортная инфраструктура – зона повышенной опасности. В этой связи необходимо соблюдать Правила дорожного движения, беречь свою жизнь и здоровье, не подвергать опасности жизни работников и пассажиров ж/д транспорта.
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