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12 февраля 2020, 13:18

Поезд Мурманск - Симферополь в Петербург и Москву не заедет

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Фото: Photosight.ru
Стал известен предположительный маршрут нового поезда, который с лета текущего года будет курсировать между заполярным Мурманском и курортным Симферополем. Его длина составит 4000 км.
Поезд Мурманск Симферополь в Петербург и Москву не заедет

Фото взято из открытых источников

Не доезжая до Петрозаводска, поезд свернет в Архангельскую область и продолжит движение по Северной, Горьковской, Куйбышевской, Юго-Восточной и Северо-Кавказской ж/д.

Интересно, что заезжать в Петрозаводск, Санкт-Петербург и Москву поезд не будет. При этом маршрут проложен таким образом, что северяне будут иметь возможность полюбоваться из окна достопримечательностями Пензы, Ярославля, Иваново и ряда других городов областного назначения.

До конечной точки пассажирам придется находиться в вагонах почти трое суток. Отправление из Мурманска запланировано на 18:30 час. На вокзал Симферополя поезд прибудет на третий день в 16:45 час. Продажа билетов начнется за 60 дней до отправления поезда, то есть в марте 2020-го.

Кстати, о птичках (ДТП)

В январе 2020 года на территории Октябрьской железной дороги зарегистрировано 3 ДТП на железнодорожных переездах (в январе 2019 года - 1 ДТП). По сообщению службы корпоративных коммуникаций ОЖД, столкновения автомобилей с поездами стали результатом нарушения водителями правил пересечения ж/д переездов.

Два из трех ДТП отмечены на регулируемых световой и звуковой сигнализацией переездах (Тверская и Мурманская область), одно происшествие зафиксировано на нерегулируемом переезде в Тверской области. В результате инцидентов пострадавших нет. Повреждены автомобили, задержка в пути двух грузовых поездов составила порядка 4 часов.

В ОЖД РЖД напоминают, что транспортная инфраструктура – зона повышенной опасности. В этой связи необходимо соблюдать Правила дорожного движения, беречь свою жизнь и здоровье, не подвергать опасности жизни работников и пассажиров ж/д транспорта.

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Отзывы по теме
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Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Валерий
Отзыв о SsangYong Actyon 2007 года
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Алёна
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Поезд Мурманск - Симферополь в Петербург и Москву не заедет
Не доезжая до Петрозаводска, поезд свернет в Архангельскую область и продолжит движение по Северной, Горьковской, Куйбышевской, Юго-Восточной и Северо-Кавказской ж/д.Интересно, что заезжать в Петрозаводск, Санкт-Петербург и Москву поезд не будет. При этом маршрут проложен таким образом, что северяне будут иметь возможность полюбоваться из окна достопримечательностями Пензы, Ярославля, Иваново и ряда других городов областного назначения.До конечной точки пассажирам придется находиться в вагонах почти трое суток. Отправление из Мурманска запланировано на 18:30 час. На вокзал Симферополя поезд прибудет на третий день в 16:45 час. Продажа билетов начнется за 60 дней до отправления поезда, то есть в марте 2020-го. Кстати, о птичках (ДТП)В январе 2020 года на территории Октябрьской железной дороги зарегистрировано 3 ДТП на железнодорожных переездах (в январе 2019 года - 1 ДТП). По сообщению службы корпоративных коммуникаций ОЖД, столкновения автомобилей с поездами стали результатом нарушения водителями правил пересечения ж/д переездов. Два из трех ДТП отмечены на регулируемых световой и звуковой сигнализацией переездах (Тверская и Мурманская область), одно происшествие зафиксировано на нерегулируемом переезде в Тверской области. В результате инцидентов пострадавших нет. Повреждены автомобили, задержка в пути двух грузовых поездов составила порядка 4 часов.В ОЖД РЖД напоминают, что транспортная инфраструктура – зона повышенной опасности. В этой связи необходимо соблюдать Правила дорожного движения, беречь свою жизнь и здоровье, не подвергать опасности жизни работников и пассажиров ж/д транспорта.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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