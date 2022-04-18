Поезд переключает колею прямо во время движения: захватывающее видео
Фото: Pininfarina
В местах смены колеи обычно приходится прибегать к смене поезда. Однако сейчас специалисты Pininfarina придумали более изящный и более технологичный способ решения проблемы. Они спроектировали поезд, который, не останавливаясь, может переходить между путями разной ширины. Новый состав, построенный компанией Stadler, должен выйти на знаменитый туристический маршрут GoldenPass Line, соединяющий популярные швейцарские курорты.
Переход с колеи одной ширины на другую осуществляется благодаря особой конструкции подвижной тележки, оси которой могут автоматически менять ширину. Аналогичная конструкция применяется также в Испании, чтобы соединить иберийскую колею с современной железной дорогой. Особенность GoldenPass Line еще и в том, что тележка может регулировать высоту дорожного просвета в пределах 18 см, приспосабливаясь к высоте перронов на разных станциях. Первый инновационный поезд GoldenPass Line возьмет на борт пассажиров в декабре 2022 года.
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