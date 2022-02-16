Поезд протаранил лесовоз (жуткие кадры)
Фото: vostokmedia.com
Фото: vostokmedia.com
Фото: vostokmedia.com
Фото: vostokmedia.com
Фото: vostokmedia.com
Фото: vostokmedia.com
Локомотив протаранил прицеп грузовика. Кабину электровоза расплющило. Удар был такой силы, что несколько бревен буквально вонзились в нее. Грузовик отбросило на расстояние нескольких десятков метров под откос путей. Последствия столкновения можно оценить по видео, опубликованном ниже. Снимавшие происходящее очевидцы утверждают, что в результате происшествия никто серьезно не пострадал.
Как уточняет издание Восток-Медиа, сигнализация на переезде была исправна. Водитель грузовика, мужчина 1963 года рождения, был трезв и раньше никогда не привлекался к административной ответственности. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
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