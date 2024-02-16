Поезда ВСМ Москва – Санкт-Петербург будут ходить каждые 15 минут. Названа цена первой партии поездов
В первую партию поездов для ВСМ войдет 28 составов на общую сумму 148 млрд рублей или по 5,3 млрд рублей за поезд. К 2026 году рассчитывают подготовить опытный прототип и начать сертификационные испытания. Поставки поездов запланированы на 2028 год, сообщил глава Минстроя Виталий Савельев.
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16.02.2024, 14:56
В Lada Granta вернулась Алиса
Компания АвтоВАЗ сообщила о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Новая опция будет доступна покупателям седанов и хэтчбеков.Читать далее
-
16.02.2024, 12:47
Дилеры готовятся к «ценовым войнам». Прогноз авторынка России на 2024 год
Первая ценовая война разразилась на авторынке Китая, где Tesla вступила в жесткую схватку с местными производителями электрокаров. Со временем термин «ценовая война» стал звучать чаще. Бескомпромиссная конкуренция распространилась на авторынки США и Европы. У России, как водится, свой путь.Читать далее
-
16.02.2024, 08:19
Китайские автопроизводители хотят построить заводы в Мексике. Это может означать только одно
Вопрос о том, когда китайские автомобили доберутся до Соединенных Штатов – уже не вопрос «если», а вопрос «когда». Китайская компания BYD, продающая больше электрокаров, чем Tesla, задумалась об экспансии на американский рынок.Читать далее
-
16.02.2024, 07:59
Первые итоги IPO «Делимобиля». Акции пошли в рост
Каршеринг-сервис «Делимобиль» уведомил своих инвесторов о завершении размещения акций по открытой подписке. В свободном обращении оказалось 15,8 млн ценных бумаг компании. Средства направят на расширение географии сервиса.Читать далее
-
16.02.2024, 07:37
На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег и на сколько
Эксперты уверены, что в истории каждого третьего подержанного автомобиля, продающегося сейчас на российском вторичном рынке, так и или иначе были манипуляции с показателями одометра.Читать далее
-
16.02.2024, 07:05
Кирилл Поляков посетил два перспективных предприятия Петербурга
Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков посетил две промышленные площадки: заводы «Волна» и «Знамя труда». Специализация у заводов разная, но благодаря поддержке Смольного им удалось занять лидирующие позиции в городской промышленности.Читать далее
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