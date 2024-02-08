Поездка на АЗС закончилась для водителя штрафом 200 000 рублей и конфискацией машины

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История началась 4 декабря 2023 года. Мужчина выпивал у себя дома, когда в 2 часа ночи ему неожиданно пришла в голову «светлая» мысль поехать заправить автомобиль. Он вышел из дома, сел за руль припаркованной во дворе Audi A4, доехал до АЗС, заправил бак и решил еще немного покататься по ночному городу. В три часа ночи он развернулся в неположенном месте на глазах инспекторов ДПС и был немедленно остановлен. Полицейские заподозрили, что мужчина нетрезв. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, рассказывает портал Avtospravochnaya.com

Поскольку ранее водитель уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, в отношении него возбудили дело по уголовной статье – части 1 ст. 264.1 УК РФ. 31 января состоялся суд. Мужчину признали виновным. В ходе судебного заседания он раскаялся в содеянном, просил автомобиль не конфисковывать, а взыскать вместо конфискации денежную сумму. Но судья был неумолим. Любителю выпить за рулем назначили наказание в виде штрафа 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Кроме того, суд постановил: арест, наложенный на автомобиль Ауди А4 обвиняемого, отменить, конфисковать его и обратить в собственность государства.

Напомним, с 25 июля 2022 года в России закон разрешает конфисковывать автомобили злостных нарушителей ПДД. Такая мера применяется за повторное вождение в состоянии опьянения, повторный выезд на полосу встречного движения или повторное превышение скорости более чем на 60 км/час лицом, а также за повторную езду без прав.

Упомянутые модели: Audi A4 (от 1 985 000 Р )

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