Поездка на АЗС закончилась для водителя штрафом 200 000 рублей и конфискацией машины
Поскольку ранее водитель уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, в отношении него возбудили дело по уголовной статье – части 1 ст. 264.1 УК РФ. 31 января состоялся суд. Мужчину признали виновным. В ходе судебного заседания он раскаялся в содеянном, просил автомобиль не конфисковывать, а взыскать вместо конфискации денежную сумму. Но судья был неумолим. Любителю выпить за рулем назначили наказание в виде штрафа 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Кроме того, суд постановил: арест, наложенный на автомобиль Ауди А4 обвиняемого, отменить, конфисковать его и обратить в собственность государства.
Напомним, с 25 июля 2022 года в России закон разрешает конфисковывать автомобили злостных нарушителей ПДД. Такая мера применяется за повторное вождение в состоянии опьянения, повторный выезд на полосу встречного движения или повторное превышение скорости более чем на 60 км/час лицом, а также за повторную езду без прав.
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15.03.2022, 15:50
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В феврале 2022 года немецкие дилеры реализовали чуть более 200 тысяч легковых автомобилей или на 19% меньше, чем годом ранее. В пятерке лидеров четыре немецких бренда и один – чешский.Читать далее
-
01.10.2020, 21:46
Названы все цены рестайлинговых Audi A4 и А5
Российские дилеры начали принимать заказы на все модификации обновленных семейств Audi A4 и А5. Цены стартуют от 2 375 000 и от 2 793 000 рублей, соответственно. В гамме остались только бензиновые версии.Читать далее
-
01.09.2020, 14:59
Дилеры начали принимать заказы на обновленные Audi A4 и A5 Sportback
В Россию наконец-то едут рестайлинговые Audi A4 и A5, представленные еще в прошлом году. Дилеры начали принимать предзаказы. Пока обе новинки доступны только в приветственной серии Edition One по цене от 2,96 млн рублей за седан Audi A4 и от 4,3 млн рублей за Audi A5 Sportback.Читать далее
-
30.07.2020, 15:46
В России отзывают 20-летние автомобили Audi
Российский офис Audi объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей, выпущенных более 20 лет назад. Причиной стали печально известные подушки безопасности Takata.Читать далее
-
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