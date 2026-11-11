Стоит ли ехать на Байкал на собственном автомобиле: считаем реальные траты на бензин, ночёвки и время в пути?

Во сколько на самом деле обойдётся автопутешествие на Байкал и какой маршрут выбрать?

До Иркутска из Москвы больше 5 тыс. км, дорога займет несколько дней с ночевками и отдыхом. Во сколько обойдется поездка на двоих и не лучше ли полететь на самолете? Журналисты Autonews разобрали маршруты и расходы, а заодно места у Байкала.

До Иркутска из Москвы больше 5 тыс. км, дорога займет несколько дней с ночевками и отдыхом. Во сколько обойдется поездка на двоих и не лучше ли полететь на самолете? Журналисты Autonews разобрали маршруты и расходы, а заодно места у Байкала.

Иркутск удобен как отправная точка для поездок к Байкалу, но от Москвы его отделяют более 5 тыс. км. Дорога проходит через Урал и Сибирь, поэтому без заранее выбранных ночевок и запаса времени не обойтись.

Из Москвы можно выбрать один из двух вариантов. Южный маршрут идет по М-7 «Волга» через Владимир, Нижний Новгород и Казань до Уфы, затем по М-5 «Урал» до Челябинска. Дальше дорога проходит через Курган и Омск по Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. Протяженность этой трассы составляет около 1500 км.

Из Новосибирска в Иркутск ведет Р-255 «Сибирь». На участке примерно в 1800 км можно остановиться в Красноярске. С учетом отдыха и ночевок на него стоит выделить два-три дня.

Второй путь начинается на М-8 «Холмогоры» и проходит через Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль. Затем следуют Р-243 до Перми, Р-242 до Екатеринбурга и Р-351 до Тюмени. После Тюмени маршрут идет через Омск по Р-254 «Иртыш» до Новосибирска, а оттуда по Р-255 «Сибирь» до Иркутска. Дальше можно ехать к Листвянке или другим точкам побережья. Конечная точка влияет на общий пробег: поездка до Иркутска и дальнейший путь к Листвянке, Ольхону или другим местам у озера дают разный километраж. При цене АИ-95 77,08 рубля за литр дополнительные 100 км пути обходятся примерно в 616 рублей при расходе 8 л/100 км и в 925 рублей при расходе 12 л/100 км.

Маршруты и время в дороге

Из Санкт-Петербурга едут по А-114 в сторону Вологды, затем через Киров и Пермь по Р-243. Далее маршрут проходит по Р-242 до Екатеринбурга и по Р-351 до Тюмени. Оттуда дорога идет по Р-402 до Омска, затем по Р-254 «Иртыш» через Новосибирск и по Р-255 «Сибирь» через Красноярск до Иркутска. Расстояние составляет около 5800 км. В описании маршрута указаны пять-шесть дней, а в сводной оценке для этого направления семь-восемь.

Из Казани путь через Уфу, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск и Красноярск составляет около 4300 км. В подробном описании поездки указаны четыре-пять дней, в общей оценке пять-шесть. Из Екатеринбурга через Тюмень, Ишим, Омск, Новосибирск и Красноярск получается примерно 3500 км. Оценки времени составляют три-четыре и четыре-пять дней соответственно.

Из Омска до Иркутска около 2470 км по Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь», через Новосибирск и Красноярск. На этот путь закладывают три-четыре дня. Из Уфы едут через Челябинск, Курган, Омск и Новосибирск, а затем по Р-255 «Сибирь» через Кемерово и Красноярск. В описании маршрута расстояние до Байкала оценено примерно в 3300 км, в сводной таблице расстояние до Иркутска указано как 3800 км.

Сводные ориентиры до Иркутска: из Москвы 5200 км и пять-семь дней, из Санкт-Петербурга 5800 км и семь-восемь дней. Из Краснодара 5900 км и семь-девять дней, из Волгограда 5050 км и шесть-семь. Из Казани указаны 4300 км и пять-шесть дней, из Уфы 3800 км и четыре-пять. Для Екатеринбурга это 3500 км и четыре-пять дней, для Омска 2470 км и три-четыре. Сроки рассчитаны с учетом ночевок и остановок.

Перед дальней поездкой проверьте шины, давление и запасное колесо либо ремкомплект. В машине пригодятся домкрат и баллонный ключ, компрессор, трос и провода для запуска двигателя. Заранее скачайте офлайн-карты: на отдельных участках мобильная связь может быть нестабильной.

Подготовка и места у озера

Возьмите документы на автомобиль, водительское удостоверение, полис ОСАГО и паспорт. Положите в багажник аптечку и личные лекарства, запас воды и еду для перекусов. Для прогулок нужны одежда по сезону, непромокаемая куртка и удобная обувь: даже летом у воды бывает прохладно и ветрено. Для палатки потребуется спальник с учетом температуры; пригодятся также рюкзак и туристический коврик.

Ольхон известен степными пейзажами, скалистыми мысами и песчаными пляжами. Среди главных точек острова скала Шаманка и мыс Хобой. Малое море, пролив между материком и Ольхоном, привлекает бухтами и туристическими базами; западное побережье подходит для автомобильных поездок.

В Листвянке, недалеко от Иркутска, можно посетить Байкальский музей и рыбный рынок, а затем подняться на смотровую площадку на Камне Черского. Кругобайкальскую железную дорогу с тоннелями и каменными галереями осматривают во время железнодорожной или водной экскурсии. Из Большого Голоустного отправляются гулять по прибрежным лесам и скалам.

До бухты Песчаной с песчаным берегом и соснами на склонах продолжают путь по воде. Автомобиль оставляют в Листвянке или Большом Голоустном.

Расчет маршрута до Иркутска и поездка к конкретному месту на берегу подразумевают разные конечные точки. Перед выездом стоит сверить расстояние с выбранным пунктом назначения и оставить время на сон и отдых.

Поездка из Москвы на машине для двоих оценивается примерно в 120 тыс. рублей. На бензин в обе стороны уйдет около 40 тыс. рублей. Питание обойдется в 30 тыс., жилье в 25 тыс. Еще примерно 20 тыс. рублей закладывают на экскурсии и непредвиденные расходы; итог зависит от длительности поездки, расхода топлива и выбранных развлечений. Расходы на бензин зависят от общего пробега, автомобиля и вида топлива.

По данным Росстата, 2 ноября 2026 года средняя цена АИ-95 в России составляла 77,08 рубля за литр, дизельного топлива 86,38 рубля; еженедельный мониторинг цен ведется более чем на 1800 заправках в 280 городах. При пробеге 10-11 тыс. км туда и обратно автомобиль с расходом 8 л/100 км потребует около 800-880 литров АИ-95. Это примерно 61,7-67,8 тыс. рублей. При расходе 6 л/100 км бензин обойдется примерно в 46,2-50,9 тыс. рублей, а при 12 л/100 км в 92,5-101,8 тыс. рублей.

Для дизельной машины при расходе 6 л/100 км топливо на подобный пробег будет стоить около 51,8-57 тыс. рублей, при 8 л/100 км около 69,1-76,5 тыс. рублей. В эти суммы не входят платные участки дорог, обслуживание автомобиля, шиномонтаж, страховка, парковки, связь и непредвиденные расходы.