14 декабря 2017, 08:33

Погиб создатель электротрайка

Сегодня, 14 декабря 2017 года, во Владимирском соборе Севастополя пройдет отпевание местного изобретателя Александра Кутлыярова, погибшего 10 декабря в дорожно-транспортном происшествии.
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Погиб создатель электротрайка

Создатель уникального электротрайка Александр Кутлыяров передвигался на своем трехколесном изобретении и столкнулся с автомобилем Lada 2101. От сильной травмы головы и потери крови 42-летний мужчина скончался в машине «Скорой помощи».

В Севастополе Александр был известен как талантливый инженер и изобретатель.  В 2014 году он собрал уникальный трехколесный беспедальный велосипед-трайк на электрическом ходу, на котором и передвигался по городу. Мужчина мечтал наладить серийное производство трайка…

У Кутлыярова остались жена и трое детей.

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Отзывы по теме
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Подскажите ехал всё было нормально заглушил машину и больше не смог завести то есть ключом у него общение живая аккумуляторы всё вроде всё хорошо всё светится ключом туда-сюда всё не работает
Слава
Долгоиграющие автомобили?
Ну какже к гарантийщикам на сервис в центре мицубиси, задавал такой вопрос, показали мне бумагу, что машина может расходовать масло, короче так и доливал. А по Хавалу Н9, это реально внедорожник?
evgenka
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Погиб создатель электротрайка
Создатель уникального электротрайка Александр Кутлыяров передвигался на своем трехколесном изобретении и столкнулся с автомобилем Lada 2101. От сильной травмы головы и потери крови 42-летний мужчина скончался в машине «Скорой помощи». В Севастополе Александр был известен как талантливый инженер и изобретатель.  В 2014 году он собрал уникальный трехколесный беспедальный велосипед-трайк на электрическом ходу, на котором и передвигался по городу. Мужчина мечтал наладить серийное производство трайка…У Кутлыярова остались жена и трое детей.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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