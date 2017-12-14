14 декабря 2017, 08:33
Погиб создатель электротрайка
Сегодня, 14 декабря 2017 года, во Владимирском соборе Севастополя пройдет отпевание местного изобретателя Александра Кутлыярова, погибшего 10 декабря в дорожно-транспортном происшествии.
Создатель уникального электротрайка Александр Кутлыяров передвигался на своем трехколесном изобретении и столкнулся с автомобилем Lada 2101. От сильной травмы головы и потери крови 42-летний мужчина скончался в машине «Скорой помощи».
В Севастополе Александр был известен как талантливый инженер и изобретатель. В 2014 году он собрал уникальный трехколесный беспедальный велосипед-трайк на электрическом ходу, на котором и передвигался по городу. Мужчина мечтал наладить серийное производство трайка…
У Кутлыярова остались жена и трое детей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Подскажите ехал всё было нормально заглушил машину и больше не смог завести то есть ключом у него общение живая аккумуляторы всё вроде всё хорошо всё светится ключом туда-сюда всё не работает
Ну какже к гарантийщикам на сервис в центре мицубиси, задавал такой вопрос, показали мне бумагу, что машина может расходовать масло, короче так и доливал. А по Хавалу Н9, это реально внедорожник?
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