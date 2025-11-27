Шокирующие детали: как закончилась ночь, когда звезда NFL скрылся от полиции

Погоня на 230 км в час: трагедия с игроком Dallas Cowboys потрясла Техас

В Техасе произошла трагедия с известным спортсменом. Погоня на бешеных скоростях закончилась неожиданно. Полиция раскрыла детали происшествия. Семья и клуб в шоке от случившегося.

В Техасе произошла трагедия с известным спортсменом. Погоня на бешеных скоростях закончилась неожиданно. Полиция раскрыла детали происшествия. Семья и клуб в шоке от случившегося.

В ночь на 6 ноября в пригороде Далласа развернулась драма, которая потрясла не только спортивное сообщество, но и всех, кто следил за событиями на дорогах Техаса. Молодой защитник Dallas Cowboys Маршон Ниленд, которому было всего 24 года, стал участником стремительной погони, завершившейся трагедией.

По информации Dailymail, все началось с обычной проверки на дороге во Фриско. Полицейские попытались остановить черный Dodge Charger, но водитель проигнорировал требование и резко ускорился. Скорость машины превышала 230 км/ч, что превратило погоню в настоящий экшен на улицах Плейно. В какой-то момент автомобиль Ниленда столкнулся с пикапом, после чего спортсмен бросил машину и скрылся в темноте.

Полиция тут же развернула масштабную операцию: в поисках беглеца были задействованы кинологи, беспилотники и даже спецподразделения, прочесывавшие дренажные тоннели. В хаосе ночи задержали девушку Ниленда, Каталину Мансеру, которая находилась поблизости. Позже выяснилось, что она получила тревожное сообщение от Маршона, где он намекал на отчаянный поступок. Именно ее помощь оказалась решающей в поисках.

Только спустя несколько часов, когда рассвело, один из офицеров заметил следы крови, ведущие к строительному вагончику. Внутри обнаружили тело спортсмена. Он был одет в черную толстовку с надписью «elevate». Сцена выглядела жутко: вокруг были пятна крови, а сам Ниленд не подавал признаков жизни. По данным полиции, он совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.

В клубе подтвердили, что Манcера беременна, и сейчас для нее организован специальный фонд поддержки. В распоряжении журналистов оказались записи с нагрудных камер, свидетельства очевидцев и переговоры полицейских, которые передают всю напряженность и хаос той ночи. В материале также приводится номер горячей линии для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Эта история стала напоминанием о том, как быстро может оборваться жизнь даже у тех, кто кажется непобедимым на поле. Причины поступка Ниленда пока остаются загадкой, но его уход стал шоком для всей команды и болельщиков. В ближайшие дни в Далласе пройдут памятные мероприятия, а расследование продолжается.