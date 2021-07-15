Погоня с тараном полицейского автомобиля, как в Австралии сбегают заключенные
Австралийскому заключенному удалось сбежать из-под стражи в конце прошлой недели после того, как автомобиль исправительного учреждения Toyota Camry, в котором его перевозили, неоднократно таранил Jeep Wrangler.
На видеозаписи видно, как белый Wrangler врезается в заднюю часть Camry на перекрестке. Это столкновение причинило серьезное повреждение задней части полицейского автомобиля. Но водитель джипа не остановился на этом, он неоднократно врезался в Camry, в попытке заставить съехать с дороги.
В конце концов, 28-летний заключенный Кейн Куинн смог сбежать из Toyota и скрыться с места происшествия на джипе вместе с 28-летней Лилой Розмари Уолто.
Примерно через час после наглого побега полиция обнаружила сожженный и брошенный джип в соседнем пригороде. Однако побег длился недолго. В тот же вечер полиция нашла мужчину и двух женщин, которые помогли ему сбежать. Куинн был обвинен в побеге из-под стражи, а Уолто - в нападении на полицейских, опасном вождении, угоне автомобиля и повреждении имущества.
- 1 080 000 РToyota Camry 2019 в Москве
- 729 990 РToyota Camry 2010 в Москве
- 1 890 000 РToyota Camry 2018 в Москве
- 2 355 000 РToyota Camry 2019 в Москве
- 1 329 000 РToyota Camry 2015 в Москве
- 1 369 000 РToyota Camry 2015 в Москве
- 1 349 000 РToyota Camry 2015 в Москве
- 600 000 РToyota Camry 2012 в Москве
- 1 389 000 РToyota Camry 2015 в Москве
- 1 450 000 РToyota Camry 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий