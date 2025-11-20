Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

20 ноября 2025, 08:37

Point S выходит на рынок: собственные грузовые шины дебютировали в Лионе

Грузовые шины от Point S: что скрывают новинки? Европейский рынок в ожидании перемен

Cеть шинных центров Point S удивила отрасль собственным продуктом. Компания представила линейку для коммерческого транспорта. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок.

В Лионе на выставке Solutrans состоялась премьера, которую ждали многие участники рынка коммерческого транспорта. Point S, известная как одна из крупнейших независимых сетей шинных сервисов, представила свою первую линейку шин для грузовых автомобилей. Как сообщает МосАвтоШина, этот шаг стал логичным продолжением стратегии компании по укреплению позиций в сегменте коммерческих перевозок.

Ранее Point S уже занимала заметное место среди поставщиков шин для грузовиков в Европе и Северной Америке. Более половины европейских сервисных точек сети обслуживают именно этот сегмент. Теперь компания решила не ограничиваться только продажей и сервисом, а предложить собственный продукт, разработанный с учетом специфики грузовых перевозок.

Новая линейка получила название Point S Tyres Truck. По информации МосАвтоШина, производитель сделал ставку на сочетание надежности, износостойкости и адаптации к различным дорожным условиям. В компании подчеркивают, что новинка ориентирована на профессионалов, для которых важны не только цена, но и эксплуатационные характеристики.

Эксперты отмечают, что появление собственной марки шин у Point S может изменить расстановку сил на рынке. Независимый статус сети позволяет ей гибко реагировать на запросы клиентов и быстро внедрять инновации. В то же время, конкуренты внимательно следят за развитием событий, ведь выход нового игрока с сильным брендом способен повлиять на ценовую политику и стандарты качества в отрасли.

Пока подробности о технических особенностях и ценах на новую продукцию держатся в секрете. Однако уже сейчас ясно: Point S не намерена останавливаться на достигнутом и планирует расширять ассортимент, чтобы удовлетворить растущие потребности транспортных компаний. В ближайшее время ожидается появление шин в продаже на ключевых рынках Европы, а затем и за ее пределами.

