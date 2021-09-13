Пока все автопроизводители страдают от дефицита чипов, BMW и Mercedes придумали, как на этом заработать
Фото: pinterest.ru
Финансовый директор концерна Daimler Харальд Вильгельм заявил изданию Financial Times, что автопроизводитель планирует и после нормализации поставок полупроводников искусственно поддерживать на рынке дефицит автомобилей, а также смещать линейки в сторону более дорогих и маржинальных моделей. Николас Петер, коллега Вильгельма из BMW, абсолютно согласен с такой стратегией, которой ранее придерживались лишь люксовые бренды, например, Rolls-Royce и Ferrari.
По данным Financial Times, доходы от продаж Daimler AG увеличились за последние два года c 8,4 до 12,2 процентов, а у BMW они выросли с 8,6 до 16 процентов.
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- 770 000 РKIA Rio 2015 в Москве
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- 750 000 РKIA Sportage 2007 в Москве
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- 295 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 1 490 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
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