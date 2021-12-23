Пока все сокращают производство, Haval планирует работать в три смены (и поднимает цены второй раз за месяц)
Фото: Haval
Объемы производства предприятие наращивает с сентября 2021 года, когда решено было ввести вторую смену. По итогам ноября бестселлером бренда в России стал новейший кроссовер Jolion, который разошелся тиражом в 2,3 тыс. экземпляров. Второе и третье места занимают «братья» F7 и F7х (по 1 тыс. экз.), на внедорожниках H9 остановили свой выбор без малого 400 покупателей. С учетом пикапов Grear Wall Wingle 7 и Poer в ноябре российские дилеры Haval реализовали 4,9 тыс. автомобилей или в три раза больше, чем в годом ранее. Это позволило китайской марке подняться на восьмое место в рейтинге крупнейших автомобильных компаний на российском авторынке, а Jolion попал в топ-25 бестселлеров.
- 2 160 000 РHaval F7x 2021 в Москве
- 3 770 000 РHaval H9 2021 в Москве
- 2 430 000 РHaval H9 2016 в Москве
- 1 966 000 РHaval F7x 2020 в Москве
- 2 199 000 РHaval F7x 2020 в Москве
- 3 390 000 РHaval H9 2021 в Москве
- 2 170 000 РHaval F7x 2020 в Москве
- 2 040 000 РHaval F7 2020 в Москве
- 2 360 000 РHaval F7x 2020 в Москве
- 2 080 000 РHaval Jolion 2021 в Москве
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