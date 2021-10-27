Показана невероятно мощная версия легендарного американского спорткара
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С места до 97 км/ч (60 миль/час) он разгоняется за 2,6 секунды. Стандартно спорткар оснащается электронноуправляемой блокировкой дифференциала и адаптивными амортизаторами Magnetic Ride и функцией launch control для наиболее эффективного старта, а также более крупными тормозами Brembo.
В качестве опции доступен пакет «Z07» с перенастроенным шасси, карбон-керамическими тормозами, покрышками Michelin Sport Cup 2 R ZP и огромным антикрылом. Кроме того, можно докупить углепластиковые колеса, которые снижают неподрессоренную массу всего суммарно на 18,6 кг. Самый «облегченный» Corvette Z06 весит 1 561 кг. Продажи новинки стартуют летом 2022 года. Стоить новый Corvette Z06 будет порядка 90 тысяч долларов.
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