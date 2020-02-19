Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 февраля 2020, 00:25

Показаны секретные концепты Bugatti, которые так и остались на бумаге

  • 1444
  • 0
Фото: Top Gear
В Сети опубликовали официальные изображения трех моделей Bugatti, которые оставались засекреченными на протяжении нескольких лет. Все концепты разработаны специалистами французской марки, но ни один из них так и не был реализован «во плоти».
Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге

Фото: Top Gear

Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге

Фото: Top Gear

Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге

Фото: Top Gear

Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге

Фото: Top Gear

Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге

Фото: Top Gear

Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге

Фото: Top Gear

Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге

Фото: Top Gear

Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге

Фото: Top Gear

Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге
Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге
Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге
Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге
Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге
Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге
Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге
Показаны секретные концепты Bugatti которые так и остались на бумаге
Ранее мы писали
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда, на этот ...
Читать далее
Опубликованные рендеры – это не плод воображения скучающих дизайнеров или мастеров фотошопа. Это созданные в стенах Bugatti настоящие проекты, которые по разным причинам так и не получили дальнейшего продолжения. Первый из них – роскошный гиперкар GT Rembrandt с передним расположением двигателя – мощного 8,0-литрового W16 на 1 500 л.с. Он должен был встать на ступень выше Chiron. В дизайне прослеживается сходство GT Rembrandt с уникальным La Voiture Noire за 11 миллионов евро, построенным по индивидуальному заказу в прошлом году.

Купе Atlantic могли бы показать в 2015 году на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич, если бы не разгоревшийся «дизельгейт» вокруг «материнского» концерна Volkswagen. Новым дорогостоящим проектом пришлось пожертвовать, чтобы найти деньги для выплаты астрономических штрафов и компенсаций. Дизайн купе выдержали в стиле классического Type 57SC Atlantic, который выпускался с 1934 по 1940 год. Автомобиль должен был получить двигатель меньшего объема, скорее всего, V8 с двойным наддувом и гибридным «довеском».

Самый экстравагантный и футуристичный концепт из трех – это спидстер Veyron Barchetta образца 2008 года. Его разрабатывали в качестве экстремальной версии гиперкара Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. Но после ухода Вольфганга Дюрхаймера с поста главы Bugatti проект был отложен. Построить родстер на базе современного Chiron технически невозможно, поэтому и с этой моделью придется попрощаться навсегда.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Bugatti EB 16.4 Veyron
Похоже Bugatti Veyron ушел в прошлое с появлением Vision Gran Turismo а за ним и Bugatti Chiron (которые внешние очень схожи, но по своим характеристикам намного превышают вейрон) , хотя в широне ограничили максимальную скорость до 420км/ ч. Но по динамике набора скорости и новых современных технологий ...
Александр
Bugatti больше не хочет кроссовер. И вот почему
Это ж Рено Калеос 2017 года рождения...
Vavillo
Специалисты замерили реальный расход топлива Bugatti Chiron
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
Николай
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Бугатти
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 29 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Показаны секретные концепты Bugatti, которые так и остались на бумаге
{{material_126428}}Опубликованные рендеры – это не плод воображения скучающих дизайнеров или мастеров фотошопа. Это созданные в стенах Bugatti настоящие проекты, которые по разным причинам так и не получили дальнейшего продолжения. Первый из них – роскошный гиперкар GT Rembrandt с передним расположением двигателя – мощного 8,0-литрового W16 на 1 500 л.с. Он должен был встать на ступень выше Chiron. В дизайне прослеживается сходство GT Rembrandt с уникальным La Voiture Noire за 11 миллионов евро, построенным по индивидуальному заказу в прошлом году.Купе Atlantic могли бы показать в 2015 году на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич, если бы не разгоревшийся «дизельгейт» вокруг «материнского» концерна Volkswagen. Новым дорогостоящим проектом пришлось пожертвовать, чтобы найти деньги для выплаты астрономических штрафов и компенсаций. Дизайн купе выдержали в стиле классического Type 57SC Atlantic, который выпускался с 1934 по 1940 год. Автомобиль должен был получить двигатель меньшего объема, скорее всего, V8 с двойным наддувом и гибридным «довеском».Самый экстравагантный и футуристичный концепт из трех – это спидстер Veyron Barchetta образца 2008 года. Его разрабатывали в качестве экстремальной версии гиперкара Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. Но после ухода Вольфганга Дюрхаймера с поста главы Bugatti проект был отложен. Построить родстер на базе современного Chiron технически невозможно, поэтому и с этой моделью придется попрощаться навсегда.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Новороссийск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться