19 февраля 2020, 00:25
Показаны секретные концепты Bugatti, которые так и остались на бумаге
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Фото: Top Gear
В Сети опубликовали официальные изображения трех моделей Bugatti, которые оставались засекреченными на протяжении нескольких лет. Все концепты разработаны специалистами французской марки, но ни один из них так и не был реализован «во плоти».
Фото: Top Gear
Фото: Top Gear
Фото: Top Gear
Фото: Top Gear
Фото: Top Gear
Фото: Top Gear
Фото: Top Gear
Фото: Top Gear
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Купе Atlantic могли бы показать в 2015 году на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич, если бы не разгоревшийся «дизельгейт» вокруг «материнского» концерна Volkswagen. Новым дорогостоящим проектом пришлось пожертвовать, чтобы найти деньги для выплаты астрономических штрафов и компенсаций. Дизайн купе выдержали в стиле классического Type 57SC Atlantic, который выпускался с 1934 по 1940 год. Автомобиль должен был получить двигатель меньшего объема, скорее всего, V8 с двойным наддувом и гибридным «довеском».
Самый экстравагантный и футуристичный концепт из трех – это спидстер Veyron Barchetta образца 2008 года. Его разрабатывали в качестве экстремальной версии гиперкара Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse. Но после ухода Вольфганга Дюрхаймера с поста главы Bugatti проект был отложен. Построить родстер на базе современного Chiron технически невозможно, поэтому и с этой моделью придется попрощаться навсегда.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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