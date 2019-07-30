Покупаем б/у автомобиль. Особенности покупки: где купить авто с пробегом
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Где покупать подержанный автомобиль
Времена, когда нужно было ездить по всем авторынкам, исчезли: и рынков уже почти не осталось, и все объявления публикуются в Рунете. Разберем подробно, какими сервисами нужно пользоваться, чтобы выяснить, где купить авто с пробегом дешево, и какие тонкости в себе таит каждый из вариантов.
Покупаем б/у авто по объявлениям
Самый быстрый, простой и легкий способ - изучить объявления в интернете. На сервисах с бесплатными объявлениями выставляются не только предложения от частных лиц, но и от официальных и «серых» автоцентров. К последним советуем отнестись с особым вниманием, именно с «серыми» центрами возникает больше всего проблем при покупке. Основными онлайн-сервисами с объявлениями о продаже б/у автомобилей считаются:
• auto.ru
• avito.ru
• auto.drom.ru
В каждом городе существуют локальные сайты с автомобильными объявлениями, но самые обширные базы - у перечисленных трех сервисов.
Воспользуйтесь персонализованным поиском и отсортируйте модели по году, пробегу, коробке передач, типу, мощности и объему двигателя.
Пропускайте автомобили без фотографий или с очевидно рекламными фото (например, из рекламных каталогов). Фотографии должны быть без обработки: чрезмерно «отфотошопленные» снимки, скорее всего, что-то скрывают. Обращайте внимание на сезонность: если вы выбираете машину летом, а на фото автомобиль стоит в сугробе, то сделайте вывод - автомобиль продается давно, возможно, с ним не все в порядке.
Обращайте внимание также и на описание от продавца. Чем подробнее оно будет, тем лучше. Объявления от автоцентров легко опознать - о самой машине редко что-то написано, кроме как «обслуживался у дилера, чистая история, возможность купить в кредит». Чаще всего в объявлениях от автоцентра указана подробная комплектация машины, включающая в себя все дополнительные опции.
Когда отберете понравившиеся экземпляры, «пробейте» машины через сервисы проверок, чтобы удостовериться в реальности пробега, в отсутствии залога, наличии регистрационных изменений, истории ДТП и т. п.
После проверки количество вариантов сократится в 2-4 раза и настанет время звонить продавцам. Расспросите владельцев о том, как использовалась машина - возила ли грузы, ездила ли по оффроаду, есть ли какие-то недостатки, какие поломки уже случились и на каком пробеге, когда в последний раз автомобиль был на ТО.
После разговоров с продавцами у вас останется еще меньше претендентов на покупку. Отправляйтесь на осмотр. Если ничего не смыслите в автомобилях, захватите знакомого автомеханика, автомобильного журналиста или на крайний случай автомобильного блогера.
Плюсы покупки машины через объявления:
• огромный выбор;
• возможность онлайн просмотреть автомобиль;
• возможность «пробить» надежность машины по базам данных.
Минусы покупки машины через объявления:
• реальное состояние автомобиля сложно оценить по фотографии, особенно если фото скрывает реальное положение дел;
• нет возможности осмотреть несколько понравившихся вариантов в одном месте, на осмотр придется потратить много времени.
Покупаем б/у авто на авторынке
Как таковых автомобильных рынков уже не осталось, их заменили автоцентры. Отличия официальных дилерских центров от «серых» заключается в способе работы. Официальные ДЦ выкупают машины у продавцов, проводят предпродажную подготовку, меняют расходники и продают машины заново.
«Официалы» не обманывают покупателя по-крупному, потому что дорожат своей репутацией. «Серые» авто не стремятся выкупить машины, чаще всего они выступают посредниками между продавцом и покупателем. При этом они стараются обмануть обе стороны сделки, навязывая ненужные услуги. Покупать машину у «серых» автоцентров все равно, что приобретать подержанный автомобиль у перекупщика. Есть риск нарваться на краденый автомобиль, на машину-конструктор, собранную из кузовных деталей разных авто, на машины, восстановленные после ДТП и т. д.
Плюсы покупки авто в автоцентрах:
• возможность за один раз осмотреть несколько автомобилей;
• возможно наличие гарантии.
Минусы покупки авто в автоцентрах:
• менеджеры в автоцентрах не знают, как эксплуатировался автомобиль, какие были поломки и реальный ли пробег указан на одометре;
• легко нарваться на перекупщиков и автомобили с неблагоприятной историей;
• под видом среднестатистического авто может скрываться машина-утопленник или автомобиль, побывавший в ДТП.
Покупаем б/у авто у знакомых
Пожалуй, самый безопасный способ купить подержанную машину - это купить ее у знакомых, друзей и близких. Особенно, если вы уверены, что ваш друг не врет вам о состоянии автомобиля. Поинтересуйтесь, почему он продает машину, расспросите друга об особенностях автомобиля.
Чтобы не поругаться с другом, который продал вам автомобиль, задайте себе вопрос, что вы будете делать, если автомобиль сломается. Если вы будете винить друга в том, что он продал ломаную машину, то откажитесь от этого способа покупки, чтобы не разрушить дружбу.
Плюсы покупки авто у знакомых:
• безопасность сделки, отсутствие юридических проблем
• возможность заранее узнать расходы на обслуживание авто.
Минусы покупки у знакомых:
• отсутствие выбора машины, вы вынуждены купить то, что предлагают;
• не каждый день друзья и знакомые продают хорошие автомобили.
Покупаем б/у авто в другом городе
Суть покупки подержанной машины в другом регионе почти ничем не отличается от покупки машины через объявления. Схема та же: найти автомобили, «пробить» их по базам, созвониться с владельцем, договориться об осмотре. Разница лишь в том, что подобрать в другом городе нужно сразу несколько автомобилей и запланировать осмотры таким образом, чтобы не ездить в соседний регион дважды. Ехать на осмотр одного автомобиля неразумно: вдруг с ним окажется что-то не так.
Цены в крупных мегаполисах ниже, чем в провинциальных регионах за счет большего выбора. Если в соседнем регионе, где вы присмотрели авто, у вас есть знакомые, разбирающиеся в автомобилях, попросите их съездить на предварительный осмотр. Если таких знакомых нет, обратитесь в специализированные сервисы. Сейчас почти в каждом городе есть специально обученные автомеханики, которые произведут осмотр вместо вас и пришлют отчет и фото автомобиля вам в мессенжеры.
Плюсы покупки авто в другом городе:
• есть шанс найти автомобиль дешевле, чем в своем регионе;
• больший выбор вариантов.
Минусы покупки авто в другом городе:
• невозможно оперативно посмотреть автомобиль самостоятельно;
• дополнительные расходы на переезд;
• есть риск съездить впустую.
Покупаем б/у авто за границей
Едва ли сейчас можно назвать выгодной покупку автомобиля из-за границы. Из-за курса рубля и высоких таможенных пошлин иностранные автомобили будут стоить существенно дороже, чем в России. Да, состояние европейских автомобилей, как правило, лучше российских за счет условий эксплуатации. Однако даже машины из-за рубежа нужно осматривать. Для приобретения машины вам потребуется посредник, который правильно заполнит всю документацию и отправит автомобиль. Благо таких фирм-посредников найти нетрудно.
Учитывайте особенности автомобилей из других государств: у «японцев» будет правый руль, у «американцев» мили вместо километров, у автомобилей из арабских стран нет отопительных систем и обогрева сидений. А также автомобили, произведенные в России, получают так называемый «пакет для плохих дорог». Машины из других стран его лишены.
Затраты на пересылку, посредников и пошлину будут оправданы, если речь идет об эксклюзивном автомобиле, который трудно найти в РФ.
Плюсы покупки авто за границей:
• даже б/у автомобиль будет качественный, а главное - собран не в России.
Минусы покупки авто за границей:
• купить машину за границей непросто;
• ждать машину придется долго;
• не факт, что автомобили будут соответствовать условиям эксплуатации в России;
• придется оплатить немаленькую пошлину за ввоз авто.
Покупаем б/у авто через аукцион
В России купить машину через аукцион можно через сервис carprice.ru. Особой популярностью пользуются аукционы за границей. Суть метода в том, что вы сначала переводите аванс на счет аукциона, а после покупки оплачиваете стоимость машины полностью. В случае покупки машины на аукционе за границей, то дополнительно вы оплачиваете доставку. Узнать реальное техническое состояние машины вы сможете только после прибытия авто к вам.
Не особо надежный способ, потому что при выборе нечестного аукциона, вы останетесь и без машины, и без денег.
Плюсы приобретения авто через аукцион:
• возможно купить хороший автомобиль по низкой цене.
Минусы покупки на аукционе:
• нет никаких гарантий, что вы получите автомобиль.
Особенности покупки подержанного автомобиля
Для начала определитесь с маркой и моделью или хотя бы с ценовым диапазоном и необходимыми опциями. Затем основательно подготовьтесь: покупка подержанного автомобиля - риск. То и дело встречаются нечестные продавцы. Одни скрывают истинный пробег и реальное техническое состояние, другие - юридические вопросы, связанные с транспортом. Если в автомобилях вы ничего не смыслите, найдите знакомого или специалиста, который подберет вам машину.
Когда предварительная подготовка будет завершена, отправляйтесь на поиски автомобиля. А вот где именно можно купить авто с пробегом, мы рассказали в этом материале.
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