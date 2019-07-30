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30 июля 2019, 14:30

Покупаем б/у автомобиль. Особенности покупки: где купить авто с пробегом

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Проще всего купить автомобиль через объявления в Рунете. Но также есть и другие способы, например, можно приобрести машину у друзей, в другом регионе, привезти из другой страны. Рассмотрим варианты, где лучше купить авто с пробегом, на что обратить внимание при покупке и какие есть плюсы и минусы у всех площадок по продаже б/у машин.

Где покупать подержанный автомобиль

Времена, когда нужно было ездить по всем авторынкам, исчезли: и рынков уже почти не осталось, и все объявления публикуются в Рунете. Разберем подробно, какими сервисами нужно пользоваться, чтобы выяснить, где купить авто с пробегом дешево, и какие тонкости в себе таит каждый из вариантов.

Покупаем б/у авто по объявлениям

Самый быстрый, простой и легкий способ - изучить объявления в интернете. На сервисах с бесплатными объявлениями выставляются не только предложения от частных лиц, но и от официальных и «серых» автоцентров. К последним советуем отнестись с особым вниманием, именно с «серыми» центрами возникает больше всего проблем при покупке. Основными онлайн-сервисами с объявлениями о продаже б/у автомобилей считаются:
•    auto.ru
•    avito.ru
•    auto.drom.ru

В каждом городе существуют локальные сайты с автомобильными объявлениями, но самые обширные базы - у перечисленных трех сервисов.

Воспользуйтесь персонализованным поиском и отсортируйте модели по году, пробегу, коробке передач, типу, мощности и объему двигателя.

Пропускайте автомобили без фотографий или с очевидно рекламными фото (например, из рекламных каталогов). Фотографии должны быть без обработки: чрезмерно «отфотошопленные» снимки, скорее всего, что-то скрывают. Обращайте внимание на сезонность: если вы выбираете машину летом, а на фото автомобиль стоит в сугробе, то сделайте вывод - автомобиль продается давно, возможно, с ним не все в порядке.

Обращайте внимание также и на описание от продавца. Чем подробнее оно будет, тем лучше. Объявления от автоцентров легко опознать - о самой машине редко что-то написано, кроме как «обслуживался у дилера, чистая история, возможность купить в кредит». Чаще всего в объявлениях от автоцентра указана подробная комплектация машины, включающая в себя все дополнительные опции.

Когда отберете понравившиеся экземпляры, «пробейте» машины через сервисы проверок, чтобы удостовериться в реальности пробега, в отсутствии залога, наличии регистрационных изменений, истории ДТП и т. п.

После проверки количество вариантов сократится в 2-4 раза и настанет время звонить продавцам. Расспросите владельцев о том, как использовалась машина - возила ли грузы, ездила ли по оффроаду, есть ли какие-то недостатки, какие поломки уже случились и на каком пробеге, когда в последний раз автомобиль был на ТО.

После разговоров с продавцами у вас останется еще меньше претендентов на покупку. Отправляйтесь на осмотр. Если ничего не смыслите в автомобилях, захватите знакомого автомеханика, автомобильного журналиста или на крайний случай автомобильного блогера.

Плюсы покупки машины через объявления:
•    огромный выбор;
•    возможность онлайн просмотреть автомобиль;
•    возможность «пробить» надежность машины по базам данных.
Минусы покупки машины через объявления:
•    реальное состояние автомобиля сложно оценить по фотографии, особенно если фото скрывает реальное положение дел;
•    нет возможности осмотреть несколько понравившихся вариантов в одном месте, на осмотр придется потратить много времени.

Покупаем б/у авто на авторынке

Как таковых автомобильных рынков уже не осталось, их заменили автоцентры. Отличия официальных дилерских центров от «серых» заключается в способе работы. Официальные ДЦ выкупают машины у продавцов, проводят предпродажную подготовку, меняют расходники и продают машины заново.

«Официалы» не обманывают покупателя по-крупному, потому что дорожат своей репутацией. «Серые» авто не стремятся выкупить машины, чаще всего они выступают посредниками между продавцом и покупателем. При этом они стараются обмануть обе стороны сделки, навязывая ненужные услуги. Покупать машину у «серых» автоцентров все равно, что приобретать подержанный автомобиль у перекупщика. Есть риск нарваться на краденый автомобиль, на машину-конструктор, собранную из кузовных деталей разных авто, на машины, восстановленные после ДТП и т. д.

Плюсы покупки авто в автоцентрах:
•    возможность за один раз осмотреть несколько автомобилей;
•    возможно наличие гарантии.
Минусы покупки авто в автоцентрах:
•    менеджеры в автоцентрах не знают, как эксплуатировался автомобиль, какие были поломки и реальный ли пробег указан на одометре;
•    легко нарваться на перекупщиков и автомобили с неблагоприятной историей;
•    под видом среднестатистического авто может скрываться машина-утопленник или автомобиль, побывавший в ДТП.

Покупаем б/у авто у знакомых

Пожалуй, самый безопасный способ купить подержанную машину - это купить ее у знакомых, друзей и близких. Особенно, если вы уверены, что ваш друг не врет вам о состоянии автомобиля. Поинтересуйтесь, почему он продает машину, расспросите друга об особенностях автомобиля.

Чтобы не поругаться с другом, который продал вам автомобиль, задайте себе вопрос, что вы будете делать, если автомобиль сломается. Если вы будете винить друга в том, что он продал ломаную машину, то откажитесь от этого способа покупки, чтобы не разрушить дружбу.

Плюсы покупки авто у знакомых:

•    безопасность сделки, отсутствие юридических проблем
•    возможность заранее узнать расходы на обслуживание авто.
Минусы покупки у знакомых:
•    отсутствие выбора машины, вы вынуждены купить то, что предлагают;
•    не каждый день друзья и знакомые продают хорошие автомобили.

Покупаем б/у авто в другом городе

Суть покупки подержанной машины в другом регионе почти ничем не отличается от покупки машины через объявления. Схема та же: найти автомобили, «пробить» их по базам, созвониться с владельцем, договориться об осмотре. Разница лишь в том, что подобрать в другом городе нужно сразу несколько автомобилей и запланировать осмотры таким образом, чтобы не ездить в соседний регион дважды. Ехать на осмотр одного автомобиля неразумно: вдруг с ним окажется что-то не так.

Цены в крупных мегаполисах ниже, чем в провинциальных регионах за счет большего выбора. Если в соседнем регионе, где вы присмотрели авто, у вас есть знакомые, разбирающиеся в автомобилях, попросите их съездить на предварительный осмотр. Если таких знакомых нет, обратитесь в специализированные сервисы. Сейчас почти в каждом городе есть специально обученные автомеханики, которые произведут осмотр вместо вас и пришлют отчет и фото автомобиля вам в мессенжеры.

Плюсы покупки авто в другом городе:
•    есть шанс найти автомобиль дешевле, чем в своем регионе;
•    больший выбор вариантов.
Минусы покупки авто в другом городе:
•    невозможно оперативно посмотреть автомобиль самостоятельно;
•    дополнительные расходы на переезд;
•    есть риск съездить впустую.

Покупаем б/у авто за границей

Едва ли сейчас можно назвать выгодной покупку автомобиля из-за границы. Из-за курса рубля и высоких таможенных пошлин иностранные автомобили будут стоить существенно дороже, чем в России. Да, состояние европейских автомобилей, как правило, лучше российских за счет условий эксплуатации. Однако даже машины из-за рубежа нужно осматривать. Для приобретения машины вам потребуется посредник, который правильно заполнит всю документацию и отправит автомобиль. Благо таких фирм-посредников найти нетрудно.

Учитывайте особенности автомобилей из других государств: у «японцев» будет правый руль, у «американцев» мили вместо километров, у автомобилей из арабских стран нет отопительных систем и обогрева сидений. А также автомобили, произведенные в России, получают так называемый «пакет для плохих дорог». Машины из других стран его лишены.

Затраты на пересылку, посредников и пошлину будут оправданы, если речь идет об эксклюзивном автомобиле, который трудно найти в РФ.

Плюсы покупки авто за границей:
•    даже б/у автомобиль будет качественный, а главное -  собран не в России.
Минусы покупки авто за границей:
•    купить машину за границей непросто;
•    ждать машину придется долго;
•    не факт, что автомобили будут соответствовать условиям эксплуатации в России;
•    придется оплатить немаленькую пошлину за ввоз авто.

Покупаем б/у авто через аукцион

В России купить машину через аукцион можно через сервис carprice.ru. Особой популярностью пользуются аукционы за границей. Суть метода в том, что вы сначала переводите аванс на счет аукциона, а после покупки оплачиваете стоимость машины полностью. В случае покупки машины на аукционе за границей, то дополнительно вы оплачиваете доставку. Узнать реальное техническое состояние машины вы сможете только после прибытия авто к вам.

Не особо надежный способ, потому что при выборе нечестного аукциона, вы останетесь и без машины, и без денег.

Плюсы приобретения авто через аукцион:
•    возможно купить хороший автомобиль по низкой цене.
Минусы покупки на аукционе:
•    нет никаких гарантий, что вы получите автомобиль.

Особенности покупки подержанного автомобиля

Для начала определитесь с маркой и моделью или хотя бы с ценовым диапазоном и необходимыми опциями. Затем основательно подготовьтесь: покупка подержанного автомобиля - риск. То и дело встречаются нечестные продавцы. Одни скрывают истинный пробег и реальное техническое состояние, другие - юридические вопросы, связанные с транспортом. Если в автомобилях вы ничего не смыслите, найдите знакомого или специалиста, который подберет вам машину.

Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Покупаем б у автомобиль Особенности покупки где купить авто с пробегом
Вооружитесь бесплатными сервисами проверки автомобилей: сайтом ГИБДД, реестром нотариальной палаты, сайтом судебных приставов и т. п. Если не хотите самостоятельно играть в квест по поиску нужной информации, найдите сервисы, которые автоматически сделают это за вас, они стоят от 100 до 500 рублей за одну проверку.

Когда предварительная подготовка будет завершена, отправляйтесь на поиски автомобиля. А вот где именно можно купить авто с пробегом, мы рассказали в этом материале.


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Покупаем б/у автомобиль. Особенности покупки: где купить авто с пробегом
Где покупать подержанный автомобильВремена, когда нужно было ездить по всем авторынкам, исчезли: и рынков уже почти не осталось, и все объявления публикуются в Рунете. Разберем подробно, какими сервисами нужно пользоваться, чтобы выяснить, где купить авто с пробегом дешево, и какие тонкости в себе таит каждый из вариантов.Покупаем б/у авто по объявлениямСамый быстрый, простой и легкий способ - изучить объявления в интернете. На сервисах с бесплатными объявлениями выставляются не только предложения от частных лиц, но и от официальных и «серых» автоцентров. К последним советуем отнестись с особым вниманием, именно с «серыми» центрами возникает больше всего проблем при покупке. Основными онлайн-сервисами с объявлениями о продаже б/у автомобилей считаются:•    auto.ru•    avito.ru•    auto.drom.ruВ каждом городе существуют локальные сайты с автомобильными объявлениями, но самые обширные базы - у перечисленных трех сервисов.Воспользуйтесь персонализованным поиском и отсортируйте модели по году, пробегу, коробке передач, типу, мощности и объему двигателя.Пропускайте автомобили без фотографий или с очевидно рекламными фото (например, из рекламных каталогов). Фотографии должны быть без обработки: чрезмерно «отфотошопленные» снимки, скорее всего, что-то скрывают. Обращайте внимание на сезонность: если вы выбираете машину летом, а на фото автомобиль стоит в сугробе, то сделайте вывод - автомобиль продается давно, возможно, с ним не все в порядке. Обращайте внимание также и на описание от продавца. Чем подробнее оно будет, тем лучше. Объявления от автоцентров легко опознать - о самой машине редко что-то написано, кроме как «обслуживался у дилера, чистая история, возможность купить в кредит». Чаще всего в объявлениях от автоцентра указана подробная комплектация машины, включающая в себя все дополнительные опции. Когда отберете понравившиеся экземпляры, «пробейте» машины через сервисы проверок, чтобы удостовериться в реальности пробега, в отсутствии залога, наличии регистрационных изменений, истории ДТП и т. п. После проверки количество вариантов сократится в 2-4 раза и настанет время звонить продавцам. Расспросите владельцев о том, как использовалась машина - возила ли грузы, ездила ли по оффроаду, есть ли какие-то недостатки, какие поломки уже случились и на каком пробеге, когда в последний раз автомобиль был на ТО. После разговоров с продавцами у вас останется еще меньше претендентов на покупку. Отправляйтесь на осмотр. Если ничего не смыслите в автомобилях, захватите знакомого автомеханика, автомобильного журналиста или на крайний случай автомобильного блогера.Плюсы покупки машины через объявления: •    огромный выбор;•    возможность онлайн просмотреть автомобиль;•    возможность «пробить» надежность машины по базам данных.Минусы покупки машины через объявления:•    реальное состояние автомобиля сложно оценить по фотографии, особенно если фото скрывает реальное положение дел;•    нет возможности осмотреть несколько понравившихся вариантов в одном месте, на осмотр придется потратить много времени.Покупаем б/у авто на авторынкеКак таковых автомобильных рынков уже не осталось, их заменили автоцентры. Отличия официальных дилерских центров от «серых» заключается в способе работы. Официальные ДЦ выкупают машины у продавцов, проводят предпродажную подготовку, меняют расходники и продают машины заново. «Официалы» не обманывают покупателя по-крупному, потому что дорожат своей репутацией. «Серые» авто не стремятся выкупить машины, чаще всего они выступают посредниками между продавцом и покупателем. При этом они стараются обмануть обе стороны сделки, навязывая ненужные услуги. Покупать машину у «серых» автоцентров все равно, что приобретать подержанный автомобиль у перекупщика. Есть риск нарваться на краденый автомобиль, на машину-конструктор, собранную из кузовных деталей разных авто, на машины, восстановленные после ДТП и т. д.Плюсы покупки авто в автоцентрах: •    возможность за один раз осмотреть несколько автомобилей;•    возможно наличие гарантии.Минусы покупки авто в автоцентрах:•    менеджеры в автоцентрах не знают, как эксплуатировался автомобиль, какие были поломки и реальный ли пробег указан на одометре;•    легко нарваться на перекупщиков и автомобили с неблагоприятной историей;•    под видом среднестатистического авто может скрываться машина-утопленник или автомобиль, побывавший в ДТП.Покупаем б/у авто у знакомыхПожалуй, самый безопасный способ купить подержанную машину - это купить ее у знакомых, друзей и близких. Особенно, если вы уверены, что ваш друг не врет вам о состоянии автомобиля. Поинтересуйтесь, почему он продает машину, расспросите друга об особенностях автомобиля. Чтобы не поругаться с другом, который продал вам автомобиль, задайте себе вопрос, что вы будете делать, если автомобиль сломается. Если вы будете винить друга в том, что он продал ломаную машину, то откажитесь от этого способа покупки, чтобы не разрушить дружбу.Плюсы покупки авто у знакомых:•    безопасность сделки, отсутствие юридических проблем•    возможность заранее узнать расходы на обслуживание авто.Минусы покупки у знакомых:•    отсутствие выбора машины, вы вынуждены купить то, что предлагают;•    не каждый день друзья и знакомые продают хорошие автомобили.Покупаем б/у авто в другом городеСуть покупки подержанной машины в другом регионе почти ничем не отличается от покупки машины через объявления. Схема та же: найти автомобили, «пробить» их по базам, созвониться с владельцем, договориться об осмотре. Разница лишь в том, что подобрать в другом городе нужно сразу несколько автомобилей и запланировать осмотры таким образом, чтобы не ездить в соседний регион дважды. Ехать на осмотр одного автомобиля неразумно: вдруг с ним окажется что-то не так. Цены в крупных мегаполисах ниже, чем в провинциальных регионах за счет большего выбора. Если в соседнем регионе, где вы присмотрели авто, у вас есть знакомые, разбирающиеся в автомобилях, попросите их съездить на предварительный осмотр. Если таких знакомых нет, обратитесь в специализированные сервисы. Сейчас почти в каждом городе есть специально обученные автомеханики, которые произведут осмотр вместо вас и пришлют отчет и фото автомобиля вам в мессенжеры.Плюсы покупки авто в другом городе:•    есть шанс найти автомобиль дешевле, чем в своем регионе;•    больший выбор вариантов.Минусы покупки авто в другом городе:•    невозможно оперативно посмотреть автомобиль самостоятельно;•    дополнительные расходы на переезд;•    есть риск съездить впустую.Покупаем б/у авто за границейЕдва ли сейчас можно назвать выгодной покупку автомобиля из-за границы. Из-за курса рубля и высоких таможенных пошлин иностранные автомобили будут стоить существенно дороже, чем в России. Да, состояние европейских автомобилей, как правило, лучше российских за счет условий эксплуатации. Однако даже машины из-за рубежа нужно осматривать. Для приобретения машины вам потребуется посредник, который правильно заполнит всю документацию и отправит автомобиль. Благо таких фирм-посредников найти нетрудно. Учитывайте особенности автомобилей из других государств: у «японцев» будет правый руль, у «американцев» мили вместо километров, у автомобилей из арабских стран нет отопительных систем и обогрева сидений. А также автомобили, произведенные в России, получают так называемый «пакет для плохих дорог». Машины из других стран его лишены.Затраты на пересылку, посредников и пошлину будут оправданы, если речь идет об эксклюзивном автомобиле, который трудно найти в РФ.Плюсы покупки авто за границей:•    даже б/у автомобиль будет качественный, а главное -  собран не в России.Минусы покупки авто за границей:•    купить машину за границей непросто;•    ждать машину придется долго;•    не факт, что автомобили будут соответствовать условиям эксплуатации в России;•    придется оплатить немаленькую пошлину за ввоз авто.Покупаем б/у авто через аукционВ России купить машину через аукцион можно через сервис carprice.ru. Особой популярностью пользуются аукционы за границей. Суть метода в том, что вы сначала переводите аванс на счет аукциона, а после покупки оплачиваете стоимость машины полностью. В случае покупки машины на аукционе за границей, то дополнительно вы оплачиваете доставку. Узнать реальное техническое состояние машины вы сможете только после прибытия авто к вам.Не особо надежный способ, потому что при выборе нечестного аукциона, вы останетесь и без машины, и без денег.Плюсы приобретения авто через аукцион:•    возможно купить хороший автомобиль по низкой цене.Минусы покупки на аукционе:•    нет никаких гарантий, что вы получите автомобиль.Особенности покупки подержанного автомобиляДля начала определитесь с маркой и моделью или хотя бы с ценовым диапазоном и необходимыми опциями. Затем основательно подготовьтесь: покупка подержанного автомобиля - риск. То и дело встречаются нечестные продавцы. Одни скрывают истинный пробег и реальное техническое состояние, другие - юридические вопросы, связанные с транспортом. Если в автомобилях вы ничего не смыслите, найдите знакомого или специалиста, который подберет вам машину. {{gallery_93}} Вооружитесь бесплатными сервисами проверки автомобилей: сайтом ГИБДД, реестром нотариальной палаты, сайтом судебных приставов и т. п. Если не хотите самостоятельно играть в квест по поиску нужной информации, найдите сервисы, которые автоматически сделают это за вас, они стоят от 100 до 500 рублей за одну проверку.Когда предварительная подготовка будет завершена, отправляйтесь на поиски автомобиля. А вот где именно можно купить авто с пробегом, мы рассказали в этом материале.
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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