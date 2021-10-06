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Что нужно знать при покупке авто с пробегом

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6 октября 2021, 17:06

Покупаем компактную легковушку в пределах 200 000 рублей: большие пробеги, розовые обещания

Сегодня мы вместе с вами поищем подержанный легковой автомобиль компакт-класса, за который продавцы просят не более 200 000 рублей. Сколько лет такой иномарке, и какова ее визитная карточка? Изучаем…
Фото: Opel

Ford Focus

Ford Focus
От 1.5 л, 150 л.с
Новый от 355 000 до 355 000 Р

Предложений по этой модели много, но выбирать придется из числа тех машин, что были произведены в 2002-2005 г.г. Это было славное время для марки Ford в целом и Focus в частности. Для тех, кто запамятовал, напомним результаты продаж 2003 года: тогда компания реализовала в России 20 010 новых автомобилей, из которых три четверти от общего объема (15 866 ед.) пришлись именно на всеволожский Focus. Именно он, кстати, занял 1 место в «личном зачете» среди всех иномарок на российском рынке. Дилеры могли бы продать и больше: интерес к покупке подогревался выгодной кредитной программой и специальными акциями по случаю 100-летия Ford. Но предложение по-прежнему не поспевало за спросом — очередь за «Фокусами» растянулась на 5 месяцев.

Былые герои, а сегодня ветераны имеют в своем «послужном списке» по 130 000 – 380 000 км наката. При этом на рынке большой выбор предложений по моторам: это и 1,6-литровый 98-сильный агрегат на «механике» (95 000 – 220 000 рублей), и 1,8-литровый 115-сильный движок с той же МКП (89 000 – 199 990 рублей), и 2-литровый 130-сильный на «автомате» (165 000 – 195 000 рублей). При этом вряд ли какой конкурент в классе может похвастаться таким набором кузовных версий - «седан», «хэтчбек» и «универсал».

Продавцы, как правило, обещают честный пробег, юридическую чистоту, неплохое (а иногда, как они говорят, отличное) состояние автомобиля плюс минимум прежних владельцев (1-2 человека). Верить всему этому или нет – ваше частное дело. Следует лишь помнить, что мы говорим о машинах, бегающих по нашим дорогам почти два десятилетия…

Hyundai Accent

Hyundai Accent
90 л.с
Новый от 265 000 до 300 000 Р

Хотелось бы следом за «Фокусом» вспомнить о двух других популярных в свое время компактах – Renault Logan и Mazda 3, но найти на рынке экземпляры, соответствующие заявленной нами цене, не представляется возможным. Те редкие экземпляры, что предлагаются дешевле 200 тысяч, как правило, битые. Пардон. Это не наш вариант. Посему плавно переходим к Hyundai Accent – он также часто встречался в городском потоке, отличался недорогим обслуживанием и невысокой стоимостью запчастей.

Как и в случае с Ford Focus, здесь мы можем рассчитывать на малолитражки, выпускавшиеся в период с 2002 по 2005 г.г. (II поколение, рестайлинг). В урожайном для марки Hyundai 2004 году (50 686 реализованных автомобилей и «общекомандное» 1 место в России) Таганрогский автозавод был вынужден нарастить объем сборки бестселлера - седана Accent, в результате его покупателями стал 20 031 россиянин. А в 2005-м Accent и вовсе разошелся тиражом 32 741 ед. - его покупали охотнее, чем, например, старую «Ниву» или сызранскую «девятку».

Те 16-19-летние «Акценты», что сегодня выставлены на продажу, преимущественно с 1,5-литровым 102-сильным мотором на «механике». Есть и 1,6-литровые 105-сильные версии. Как правило, такие машины пробежали по 105 000 – 240 000 км. Есть, правда, экземпляры, намотавшие до 400 тысяч. Понятное дело, встречаются битые машины, поэтому при выборе следует внимательными.

Opel Astra

Opel Astra
От 1.2 л, 110 л.с
Новый от 670 000 до 670 000 Р

Здесь мы вынуждены говорить о машинах так называемой G-серии, выпускавшейся с конца 1990-х, ибо только они подходят под наши ценовые критерии. В отличие от двух вышеупомянутых моделей, Astra большой популярностью в России на рубеже девяностых-нулевых не пользовалась. При этом все же «делала» продажи немецкому автопроизводителю. К примеру, в 2003 году из 7 307 новых «Опелей», реализованных в нашей стране, хитом стала как раз таки Astra (3 856 ед.).

Сегодня машины той серии еще встречаются на отечественном рынке б/у. Пробеги – от 150 000 до 299 000 км. Все, что ниже, вызывает вопросы. Техническое состояние – разное, есть экземпляры со следами ржавчины. Количество владельцев может доходить до 4-5. Некоторые комментарии в объявлениях умиляют, например: «Торга нет. Ездила русская женщина».

Дороже всего просят за «автоматическую» версию Astra G – была и такая. Но чаще встречаются «механические» модификации – что с 1,2-литровым 65-сильным мотором, что с 1,6-литровым 101-сильным, что с 1,8-сильным 125-сильным. Помимо седанов на рынке представлены и универсалы, они ценятся чуть дороже. Серийная стартовая комплектация Astra G была откровенно не богатой, включала в себя подушки безопасности, передние электростеклоподъемники и ЦЗ. Понятно, что таких «нищих» машин в продаже нет – в процессе эксплуатации автовладельцы «навешивали» на машины дополнительные опции, усиливавшие уровень комфорта.

Daewoo Nexia

Daewoo Nexia
От 1.5 л, 80 л.с

Это сегодня на ней ездят граждане, приехавшие в нашу страну на заработки. А в свое время «Нексия» была весьма популярна в России. Да и вообще, спрос на продукцию корейской марки был высоким. Взять тот же 2003 год: компания реализовала у нас 20 255 новых машин, лучше отработала год только Toyota. Из эти двадцати тысяч на долю Nexia пришлось 14 772 ед. Модель уже тогда считалась древней и ожидала смены в лице Lacetti, чего уж говорить о дне сегодняшнем.

Но мы вновь забываем о ценовых рамках. А они адресуют нас ко II поколению «Нексии», которое благодаря компании Uz-Daewoo увидело свет в 2008-м. Какой-то яркой свежести модернизация седану гольф-класса не принесла. Интерьер по-прежнему был устаревшим: скромная, пусть и хорошо читаемая комбинация приборов, «плоский» трехспицевый руль, угловатая центральная консоль, 3 «крутилки» климатической системы и двухдиновая магнитола. Прибавьте к этому низкое качество материалов отделки («дубовый» пластик) и «топорную» сборку.

Как вы думаете, гремит все это «хозяйство» по истечении 10-13 лет эксплуатации по нашим дорогам? Ответ очевиден. Автомобиль с пробегом 65 000 – 150 000 км по цене за 105 000 – 215 000 рублей заинтересует «новоначального» молодого водителя с ограниченным набором финансовых средств или для обслуживания коммерческих палаток.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 2 558 000 до 3 167 039 Р

Уместно говорить о «четвертом» поколении, которое появилось в конце 90-х и провело на конвейере несколько «нулевых» лет. Как и в наши дни, родоначальник сегмента лет 15-20 назад был, что называется, «не у дел». Уже тогда производитель задрал на Golf ценник, и компактный хэтчбек перестал пользоваться той популярностью, которую имел в 70-90-е годы.

Для примера скажем, что в 2004-м россияне приобрели всего 500 машин данной генерации. Тот же Passat, к слову, приобрели в 5 раз больше россиян. В сытой и богатой Франции тремя годами раньше было реализовано 60 000 «гольфов», модель возглавила ТОП-10 самых продаваемых в стране машин иностранного производства.

Предлагаемые сегодня на продажу Golf IV имеют серьезные пробеги (270 000 - 372 000 км), но по цене худо-бедно укладываются в потолок 200 000 рублей. Преимущественно это машины с 1,4-литровым 75-сильным двигателем, на «механике», как в 3-дверном, так и в 5-дверном варианте кузова. На обширный набор оборудования рассчитывать не приходится – из заявленных продавцами опций можно рассчитывать на систему ABS, водительский аэрбег, центральный замок, элеткрозеркала, люк, легкосплавные диски колес.  

Упомянутые модели: Ford Focus (от 889 000 Р), Hyundai Accent, Opel Astra, Daewoo Nexia, Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р)
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