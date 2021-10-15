Покупать автомобиль сейчас или подождать: мнение эксперта
Сейчас цены в автосалонах растут не только из-за подорожания металла и обычной инфляции. На рынке наблюдается дефицит автомобилей, возникший из-за нехватки чипов и последовавшего за этим сокращением объемов производства. Дилеры активно пользуются тем, что спрос многократно превышает количество автомобилей в наличии, и диктуют покупателям свои условия. Они продают машины существенно дороже цены по прайсу, добавляя невидимые пакеты, в которые за 250 тысяч рублей входят аптечка, сетка на радиатор и полировка кузова.
По мнению Сергея Удалова, ситуация в ближайшее время не изменится. Но если с машиной все в порядке, имеет смысл поездить на ней еще пару лет. Производители начнут собирать больше моделей и насытят рынок предложениями. Кроме того, некоторые покупали машину в этом году в надежде на то, что она подорожает. И если этого не произойдет, то через год-полтора на вторичном рынке появятся почти новые машины с небольшим пробегом.
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- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 2 680 000 РChevrolet Express 2013 в Москве
- 990 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 680 000 РChery Tiggo 7 2020 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 620 000 РVolkswagen Polo 2012 в Москве
- 319 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 1 870 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
- 2 400 000 РBentley Continental Flying Spur 2010 в Москве
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