Покупать ли машину в этом году? Эксперты рассказали, как будет развиваться ситуация на российском автомобильном рынке
Цены повысились из-за нехватки новых машин, на производство которых повлиял дефицит чипов, инфляции, проблем с логистикой, обвала рубля и дилерских наценок. Сотрудники сайта Autonews.ru обратились к экспертам, чтобы помочь автомобилистам разобраться в сложившейся ситуации.
Так, руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что цены на новые автомобили будут расти, хотя и меньшими темпами, и в текущем году, а ситуация с полупроводниками может нормализоваться только во втором полугодии.
Генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова считает, что поставки автомобилей не восстановятся ранее будущего года, дефицит новых машин и рост цен сохранится до конца года. Поэтому она не советует откладывать с покупкой нового автомобиля.
В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) также дали не самые оптимистичные прогнозы. Там считают, что пока признаков того, что ситуация на авторынке улучшается, нет. Тем не менее в АЕБ, спрогнозировали, что продажи новых машин в России в 2022-м вырастут на 3,3%, до 1 722 000 автомобилей.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 3 530 000 РLand Rover Discovery Sport 2018 в Москве
- 16 500 000 РMercedes G-класс 2019 в Москве
- 6 770 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 9 090 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 1 190 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 8 780 000 РMercedes V-класс 2020 в Москве
- 670 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 220 000 РDaewoo Matiz 2010 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий