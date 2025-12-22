Путешествие за мечтой обернулось разочарованием — что случилось с новым внедорожником

Покупатель Cadillac Escalade обнаружил серьезную проблему и вернул авто дилеру

Покупка почти нового автомобиля может обернуться неожиданностями. Один водитель испытал это на себе, когда его Cadillac Escalade ESV 2023 не поехал прямо. Он был вынужден развернуться и вернуть машину дилеру. История о том, как долгожданная покупка превратилась в испытание.

Покупка автомобиля, который практически не был в эксплуатации, для многих кажется идеальным вариантом. Однако иногда даже новые машины могут преподнести неприятные сюрпризы. Именно с такой ситуацией столкнулся житель Техаса, решивший приобрести роскошный Cadillac Escalade ESV 2023 года выпуска.

Сразу после оформления всех документов и получения ключей мужчина отправился домой. Но уже на первых километрах пути он заметил, что внедорожник ведет себя странно: автомобиль не держал прямую траекторию, постоянно уводило в сторону. Попытки скорректировать движение не помогали, и с каждой минутой становилось все очевиднее - с машиной что-то не так.

Понимая, что дальнейшая дорога может быть опасной, владелец принял решение не рисковать. Он развернулся и отправился обратно к дилеру, у которого только что приобрел автомобиль. Путь занял около 12 часов - именно столько времени потребовалось, чтобы вернуться из Северного Техаса в Атланту, где находился автосалон.

Как сообщает autoevolution, покупатель был крайне разочарован: ожидания от нового автомобиля не оправдались, а долгожданная поездка домой превратилась в настоящее испытание. В автосалоне мужчину встретили сотрудники, которые начали разбираться в ситуации. По предварительным данным, проблема могла быть связана с нарушением геометрии кузова или неисправностью рулевого управления.

Такие случаи, к сожалению, не редкость даже среди новых автомобилей премиум-класса. Причины могут быть разными: от заводского брака до повреждений, полученных при транспортировке или хранении. Владелец Escalade рассчитывал на быструю замену или ремонт, однако процесс урегулирования подобных вопросов часто затягивается.

История этого покупателя - напоминание о том, что даже покупая практически новый автомобиль, стоит внимательно проверять его техническое состояние. Перед выездом из автосалона рекомендуется провести тест-драйв, обратить внимание на поведение машины на дороге и не стесняться задавать вопросы сотрудникам дилерского центра.

В итоге, несмотря на все неудобства, владелец Cadillac Escalade проявил бдительность и не стал рисковать своей безопасностью. Его опыт может стать полезным уроком для всех, кто планирует покупку автомобиля, особенно если речь идет о дорогих и сложных моделях.