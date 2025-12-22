Путешествие за мечтой обернулось разочарованием — что случилось с новым внедорожником

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 11:09

Покупатель Cadillac Escalade обнаружил серьезную проблему и вернул авто дилеру

Покупатель Cadillac Escalade обнаружил серьезную проблему и вернул авто дилеру

Путешествие за мечтой обернулось разочарованием — что случилось с новым внедорожником

Покупатель Cadillac Escalade обнаружил серьезную проблему и вернул авто дилеру

Покупка почти нового автомобиля может обернуться неожиданностями. Один водитель испытал это на себе, когда его Cadillac Escalade ESV 2023 не поехал прямо. Он был вынужден развернуться и вернуть машину дилеру. История о том, как долгожданная покупка превратилась в испытание.

Покупка почти нового автомобиля может обернуться неожиданностями. Один водитель испытал это на себе, когда его Cadillac Escalade ESV 2023 не поехал прямо. Он был вынужден развернуться и вернуть машину дилеру. История о том, как долгожданная покупка превратилась в испытание.

Покупка автомобиля, который практически не был в эксплуатации, для многих кажется идеальным вариантом. Однако иногда даже новые машины могут преподнести неприятные сюрпризы. Именно с такой ситуацией столкнулся житель Техаса, решивший приобрести роскошный Cadillac Escalade ESV 2023 года выпуска.

Сразу после оформления всех документов и получения ключей мужчина отправился домой. Но уже на первых километрах пути он заметил, что внедорожник ведет себя странно: автомобиль не держал прямую траекторию, постоянно уводило в сторону. Попытки скорректировать движение не помогали, и с каждой минутой становилось все очевиднее - с машиной что-то не так.

Понимая, что дальнейшая дорога может быть опасной, владелец принял решение не рисковать. Он развернулся и отправился обратно к дилеру, у которого только что приобрел автомобиль. Путь занял около 12 часов - именно столько времени потребовалось, чтобы вернуться из Северного Техаса в Атланту, где находился автосалон.

Как сообщает autoevolution, покупатель был крайне разочарован: ожидания от нового автомобиля не оправдались, а долгожданная поездка домой превратилась в настоящее испытание. В автосалоне мужчину встретили сотрудники, которые начали разбираться в ситуации. По предварительным данным, проблема могла быть связана с нарушением геометрии кузова или неисправностью рулевого управления.

Такие случаи, к сожалению, не редкость даже среди новых автомобилей премиум-класса. Причины могут быть разными: от заводского брака до повреждений, полученных при транспортировке или хранении. Владелец Escalade рассчитывал на быструю замену или ремонт, однако процесс урегулирования подобных вопросов часто затягивается.

История этого покупателя - напоминание о том, что даже покупая практически новый автомобиль, стоит внимательно проверять его техническое состояние. Перед выездом из автосалона рекомендуется провести тест-драйв, обратить внимание на поведение машины на дороге и не стесняться задавать вопросы сотрудникам дилерского центра.

В итоге, несмотря на все неудобства, владелец Cadillac Escalade проявил бдительность и не стал рисковать своей безопасностью. Его опыт может стать полезным уроком для всех, кто планирует покупку автомобиля, особенно если речь идет о дорогих и сложных моделях.

Упомянутые модели: Cadillac Escalade (от 4 500 000 Р)
Упомянутые марки: Cadillac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Кадиллак

Похожие материалы Кадиллак

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саранск Барнаул Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться