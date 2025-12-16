Неожиданный поворот: как опытный истец выиграл дело у известного дилера

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

16 декабря 2025, 17:39

Покупатель через суд добился компенсации от автосалона за окрашенный бампер

Покупатель через суд добился компенсации от автосалона за окрашенный бампер

Неожиданный поворот: как опытный истец выиграл дело у известного дилера

Покупатель через суд добился компенсации от автосалона за окрашенный бампер

В России участились судебные споры между автосалонами и клиентами. Иногда выигрывают продавцы, иногда - покупатели. Один из таких процессов завершился неожиданно. Подробности - в нашем материале.

В России участились судебные споры между автосалонами и клиентами. Иногда выигрывают продавцы, иногда - покупатели. Один из таких процессов завершился неожиданно. Подробности - в нашем материале.

В последние годы российские суды все чаще рассматривают споры, связанные с покупкой автомобилей. Иногда претензии предъявляют клиенты, иногда - сами продавцы. На этот раз в центре внимания оказалась крупная компания, которая ранее не сталкивалась с подобными разбирательствами. Как сообщает Quto, один из покупателей сумел добиться решения в свою пользу, обвинив дилера в недобросовестности.

История началась в августе прошлого года, когда в одном из автосалонов Подмосковья был приобретен новенький Nissan X-Trail E-Power 2024 года выпуска. Стоимость автомобиля составила 4,2 миллиона рублей. Машину по доверенности забирал супруг покупательницы, все документы были оформлены, а акт передачи подписан без замечаний. Более того, в архиве компании сохранилось видео с довольным владельцем.

Через две недели сотрудники автосалона, как обычно, связались с клиентами, чтобы узнать, все ли устраивает. В ответ услышали слова благодарности. Однако уже на следующий день после этого покупатели направили претензию, ссылаясь на мнение мастера стороннего сервиса. Тот предположил, что задний бампер автомобиля был перекрашен. В результате клиенты потребовали расторгнуть договор, вернуть деньги и выплатить неустойку. Общая сумма требований приблизилась к 8 миллионам рублей.

Однако дилер не получил претензию из-за ошибки в адресе - в документе была пропущена одна цифра. Поэтому компания не знала о недовольстве клиентов до весны 2025 года, когда узнала о судебном иске на сумму 24 миллиона рублей. Истцом выступила покупательница, а ее интересы в суде представлял муж, который и забирал автомобиль из салона.

Судебная экспертиза, проведенная спустя год после покупки, подтвердила наличие следов окрашивания бампера. Несмотря на то, что автомобиль передавался новым, а акт осмотра был подписан, суд решил, что покупатель не обязан был заметить этот недостаток. Также не были учтены результаты осмотров страховых компаний, которые не выявили дефектов при оформлении полисов.

В итоге суд постановил взыскать с дилера около 7 миллионов рублей. Особое внимание привлекло решение о начислении пени почти 50 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения, начиная со следующего дня после заседания, еще до получения мотивировочной части.

Интересно, что дилер предоставил суду информацию о представителе истца. За последние три года этот человек участвовал более чем в сотне аналогичных процессов, часть из которых завершилась его победой, в том числе против других автосалонов. Также выяснилось, что брак был зарегистрирован незадолго до покупки машины, а место жительства мужчины остается неизвестным. Однако суд не принял эти сведения во внимание.

Сейчас компания готовит апелляцию, указывая на серьезные процессуальные нарушения. Параллельно подано заявление в правоохранительные органы, где уже начата проверка обстоятельств дела.

Упомянутые модели: Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Вологда Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться