Неожиданный поворот: как опытный истец выиграл дело у известного дилера

16 декабря 2025, 17:39
Покупатель через суд добился компенсации от автосалона за окрашенный бампер
Покупатель через суд добился компенсации от автосалона за окрашенный бампер
В России участились судебные споры между автосалонами и клиентами. Иногда выигрывают продавцы, иногда - покупатели. Один из таких процессов завершился неожиданно. Подробности - в нашем материале.
В последние годы российские суды все чаще рассматривают споры, связанные с покупкой автомобилей. Иногда претензии предъявляют клиенты, иногда - сами продавцы. На этот раз в центре внимания оказалась крупная компания, которая ранее не сталкивалась с подобными разбирательствами. Как сообщает Quto, один из покупателей сумел добиться решения в свою пользу, обвинив дилера в недобросовестности.
История началась в августе прошлого года, когда в одном из автосалонов Подмосковья был приобретен новенький Nissan X-Trail E-Power 2024 года выпуска. Стоимость автомобиля составила 4,2 миллиона рублей. Машину по доверенности забирал супруг покупательницы, все документы были оформлены, а акт передачи подписан без замечаний. Более того, в архиве компании сохранилось видео с довольным владельцем.
Через две недели сотрудники автосалона, как обычно, связались с клиентами, чтобы узнать, все ли устраивает. В ответ услышали слова благодарности. Однако уже на следующий день после этого покупатели направили претензию, ссылаясь на мнение мастера стороннего сервиса. Тот предположил, что задний бампер автомобиля был перекрашен. В результате клиенты потребовали расторгнуть договор, вернуть деньги и выплатить неустойку. Общая сумма требований приблизилась к 8 миллионам рублей.
Однако дилер не получил претензию из-за ошибки в адресе - в документе была пропущена одна цифра. Поэтому компания не знала о недовольстве клиентов до весны 2025 года, когда узнала о судебном иске на сумму 24 миллиона рублей. Истцом выступила покупательница, а ее интересы в суде представлял муж, который и забирал автомобиль из салона.
Судебная экспертиза, проведенная спустя год после покупки, подтвердила наличие следов окрашивания бампера. Несмотря на то, что автомобиль передавался новым, а акт осмотра был подписан, суд решил, что покупатель не обязан был заметить этот недостаток. Также не были учтены результаты осмотров страховых компаний, которые не выявили дефектов при оформлении полисов.
В итоге суд постановил взыскать с дилера около 7 миллионов рублей. Особое внимание привлекло решение о начислении пени почти 50 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения, начиная со следующего дня после заседания, еще до получения мотивировочной части.
Интересно, что дилер предоставил суду информацию о представителе истца. За последние три года этот человек участвовал более чем в сотне аналогичных процессов, часть из которых завершилась его победой, в том числе против других автосалонов. Также выяснилось, что брак был зарегистрирован незадолго до покупки машины, а место жительства мужчины остается неизвестным. Однако суд не принял эти сведения во внимание.
Сейчас компания готовит апелляцию, указывая на серьезные процессуальные нарушения. Параллельно подано заявление в правоохранительные органы, где уже начата проверка обстоятельств дела.
