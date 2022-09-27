Покупатель отсудил у дилера 3 млн рублей за скрученный пробег
Возмущенный автовладелец понял, что его обманули. Дилерский центр, продавший ему автомобиль, как минимум, располагал технической возможностью проверить историю машины, но предпочел предоставить клиенту заведомо ложную информацию о пробеге. А пробег, как известно, серьезно влияет на цену. Обманутый покупатель изучил актуальные предложения на машины с пробегом более 160 тысяч километров и обнаружил, что переплатил не менее 950 000 рублей.
Тогда он сначала обратился к продавцу с досудебной претензией и потребовал вернуть ему переплаченные деньги. Не получив ни денег, ни ответа, мужчина подал иск в суд, где попросил взыскать с ответчика 950 000 рублей в счет соразмерного уменьшения покупной цены автомобиля Mersedes-Benz GLE, а также неустойку в сумме 1 900 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей, расходы по оказанию юридической помощи в размере 30 000 рублей и штраф. Суд счел требования обоснованными и присудил выплатить суммарно 2 910 000 рублей.
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-
16.10.2020, 19:18
В сервис приглашают Mercedes-Benz GLE для бесплатной замены амортизаторов
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Mercedes-Benz GLE, выпущенных в прошлом году. Причиной стал дефект амортизаторов.Читать далее
-
02.10.2020, 12:49
Эксперты Euro NCAP проверили автопилоты: Tesla отстала от лидеров «немецкой тройки»
Очередную серию краш-тестов Euro NCAP посвятили проверке работы автономных систем управления. В испытаниях приняли участие 10 моделей. Автопилот Tesla раскритиковали за авторитарность и нежелание сотрудничать с водителем.Читать далее
-
27.05.2020, 00:01
В России появились мощные кроссоверы Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63
Российские дилеры Mercedes-Benz начали принимать заказы на самые мощные AMG-версии вседорожников с индексом «63»: GLE 63S, GLE 63S Coupe и GLS 63. Все автомобили оснащены 4,0-литровым битурбо V8 мощностью 612 сил.Читать далее
-
24.05.2020, 21:12
Мексиканские поставщики деталей не дают американцам успешно выходить из карантина
General Motors откладывает начало второй производственной смены на своих сборочных предприятиях в штатах Мичиган и Индиана, где выпускаются пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra.Читать далее
-
20.03.2020, 13:58
В России отзывают пять моделей Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале добровольной отзывной кампании в отношении автомобилей следующих моделей: A-Class, B-Class, CLA, GLE и GLS. Причиной стало программное обеспечение коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall).Читать далее
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