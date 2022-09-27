Покупатель отсудил у дилера 3 млн рублей за скрученный пробег

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История началась в ноябре 2021 года, когда мужчина приобрел в автосалоне Mercedes-Benz GLE 2015 года выпуска с пробегом 86 тысяч километров. За кроссовер он заплатил 3 485 000 рублей. Буквально через несколько дней в автомобиле обнаружилась неисправность, устранять которую новый владелец поехал в авторизованный сервис Mercedes-Benz в Казани. Здесь-то ему и сообщили, что согласно электронной базе данных, в ноябре 2019 года пробег автомобиля составлял 168 316 километров. За следующие два года пройденный километраж не только не вырос, но и стал в два раза меньше.

Возмущенный автовладелец понял, что его обманули. Дилерский центр, продавший ему автомобиль, как минимум, располагал технической возможностью проверить историю машины, но предпочел предоставить клиенту заведомо ложную информацию о пробеге. А пробег, как известно, серьезно влияет на цену. Обманутый покупатель изучил актуальные предложения на машины с пробегом более 160 тысяч километров и обнаружил, что переплатил не менее 950 000 рублей.

Фото: pxhere.com

Тогда он сначала обратился к продавцу с досудебной претензией и потребовал вернуть ему переплаченные деньги. Не получив ни денег, ни ответа, мужчина подал иск в суд, где попросил взыскать с ответчика 950 000 рублей в счет соразмерного уменьшения покупной цены автомобиля Mersedes-Benz GLE, а также неустойку в сумме 1 900 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей, расходы по оказанию юридической помощи в размере 30 000 рублей и штраф. Суд счел требования обоснованными и присудил выплатить суммарно 2 910 000 рублей.

Упомянутые модели: Mercedes GLE (от 6 100 000 Р )

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