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20 августа 2018, 08:10
Покупатель получил Tesla Model 3 с одной коричневой дверью
Компания Tesla пытается всеми способами довести объем производства Model 3 до 6 000 автомобилей в неделю. Такая гонка грозит сказаться на качестве выпускаемых электромобилей. Недавно покупатель получил свою Tesla Model 3 с полностью белоснежным салоном… или почти полностью. Панель передней пассажирской двери почему-то оказалась коричневой.
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Случай можно считать и курьезным, и очень тревожным одновременно. Делая ставку на увеличение объемов производства, Tesla жертвует качеством и рискует репутацией. В начале июля для повышения темпов выпуска Model 3 глава компании Илон Маск распорядился не проводить проверку тормозной системы и балансировки колес. Информация была передана в СМИ одним из сотрудников Tesla на условиях анонимности. Когда пресса подняла шумиху, официальные представители компании все отрицали.
Еще ранее один из уволенных инженеров Tesla обвинил компанию в фальсификациях и «неэкологичности». По его данным, на тысячу седанов Model 3 установили заведомо дефектные аккумуляторы, а свалка металлолома на территории завода таит не меньшую угрозу окружающей среде, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Компания Tesla, в ответ, обвинила своего бывшего сотрудника в клевете и промышленном шпионаже.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Электромобиль за 5,5 миллионов с "аскетичным" салоном - это странное предложение. Вряд ли такой автомобиль у нас в России будет популярен. За такие деньги хочется всего и сразу - габаритов больших, чтобы всем видно тебя было, ну и комфорта королевского. Минимализм в этой ценовой категории как то не приветствуется ...
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