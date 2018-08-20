2699
20 августа 2018, 08:10

Покупатель получил Tesla Model 3 с одной коричневой дверью

Компания Tesla пытается всеми способами довести объем производства Model 3 до 6 000 автомобилей в неделю. Такая гонка грозит сказаться на качестве выпускаемых электромобилей. Недавно покупатель получил свою Tesla Model 3 с полностью белоснежным салоном… или почти полностью. Панель передней пассажирской двери почему-то оказалась коричневой.
^
Ранее мы писали
Глава компании Tesla Илон Маск отдал приказ больше не проводить испытания тормозной системы и балансировку ...
Читать далее
Покупая автомобиль за 78 000 долларов, вы в праве рассчитывать, как минимум, на то, что служба контроля качества будет должным образом выполнять свои обязанности. Однако, ни на производстве, ни в службе доставки никто не заметил ошибки. Покупатель с радостью получил ключи от своей Tesla Model 3 и только потом обратил внимание на экстравагантный дизайн. Три двери был отделаны белыми панелями, а одна - темно-коричневой.

Случай можно считать и курьезным, и очень тревожным одновременно. Делая ставку на увеличение объемов производства, Tesla жертвует качеством и рискует репутацией. В начале июля для повышения темпов выпуска Model 3 глава компании Илон Маск распорядился не проводить проверку тормозной системы и балансировки колес. Информация была передана в СМИ одним из сотрудников Tesla на условиях анонимности. Когда пресса подняла шумиху, официальные представители компании все отрицали.

Еще ранее один из уволенных инженеров Tesla обвинил компанию в фальсификациях и «неэкологичности». По его данным, на тысячу седанов Model 3 установили заведомо дефектные аккумуляторы, а свалка металлолома на территории завода таит не меньшую угрозу окружающей среде, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Компания Tesla, в ответ, обвинила своего бывшего сотрудника в клевете и промышленном шпионаже.

Купить авто Тесла Модель 3
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Tesla Model 3 сможет проехать 500 километров
Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Николай Калягин
Tesla Model 3 уже в России по цене от 3,8 млн рублей
Электромобиль за 5,5 миллионов с "аскетичным" салоном - это странное предложение. Вряд ли такой автомобиль у нас в России будет популярен. За такие деньги хочется всего и сразу - габаритов больших, чтобы всем видно тебя было, ну и комфорта королевского. Минимализм в этой ценовой категории как то не приветствуется ...
Артем
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Tesla Автомудрость Tesla АвтоПитер Tesla Дизайн и тюнинг Tesla Новинки и концепт кары Tesla Новости и акции автосалонов Tesla Автосалоны и дилеры марки Tesla Аренда и прокат авто марки Tesla Автоклубы и форумы автозавчастей марки Tesla Автосервисы и магазины автозапчастей марки Tesla
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Tesla Model 3
Объявления о продаже Tesla Model 3
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 42 модели
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Покупатель получил Tesla Model 3 с одной коричневой дверью
{{material_123838}}Покупая автомобиль за 78 000 долларов, вы в праве рассчитывать, как минимум, на то, что служба контроля качества будет должным образом выполнять свои обязанности. Однако, ни на производстве, ни в службе доставки никто не заметил ошибки. Покупатель с радостью получил ключи от своей Tesla Model 3 и только потом обратил внимание на экстравагантный дизайн. Три двери был отделаны белыми панелями, а одна - темно-коричневой.Случай можно считать и курьезным, и очень тревожным одновременно. Делая ставку на увеличение объемов производства, Tesla жертвует качеством и рискует репутацией. В начале июля для повышения темпов выпуска Model 3 глава компании Илон Маск распорядился не проводить проверку тормозной системы и балансировки колес. Информация была передана в СМИ одним из сотрудников Tesla на условиях анонимности. Когда пресса подняла шумиху, официальные представители компании все отрицали.Еще ранее один из уволенных инженеров Tesla обвинил компанию в фальсификациях и «неэкологичности». По его данным, на тысячу седанов Model 3 установили заведомо дефектные аккумуляторы, а свалка металлолома на территории завода таит не меньшую угрозу окружающей среде, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Компания Tesla, в ответ, обвинила своего бывшего сотрудника в клевете и промышленном шпионаже.
2018-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермский край Камчатский край Республика Ингушетия
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG