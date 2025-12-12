Почему редкая версия Ram 1500 TRX резко подешевела на вторичном рынке – неожиданный итог

12 декабря 2025, 12:45
Покупатель Ram 1500 TRX Final Edition потерял 43 тысячи долларов за год владения
Покупатель Ram 1500 TRX Final Edition потерял 43 тысячи долларов за год владения
Владелец Ram 1500 TRX Final Edition лишился крупной суммы при продаже. Автомобиль ушел с молотка за 82 тысячи долларов. Новая машина стоила более 125 тысяч. Почему так произошло и что это значит для рынка – читайте в материале.
В начале 2024 года на рынке появился Ram 1500 TRX Final Edition – особая версия популярного пикапа, производитель которого позиционировал его как лимитированный и коллекционный. Один из таких автомобилей, окрашенный в насыщенный Delmonico Red Pearl цвет и отделанный черной кожей с микрозамшей салон, был куплен новым за 125 215 долларов. Владелец полагал, что редкость и статус «окончательного выпуска» позволят сохранить или даже приумножить вложенные средства.
Однако спустя всего год и 20 900 км пробега ситуация обернулась неожиданно. Машина была выставлена на аукцион и ушла новому владельцу за 82 тысячи долларов. Потери составили более 43 тысяч – почти треть от первоначальной стоимости. Такой обвал цены для лимитированной версии выглядит особенно странно на фоне ожиданий рынка.
Многие эксперты считают, что выпуск Final Edition станет отличной инвестицией для энтузиастов и коллекционеров. Обычно редкие версии автомобилей, особенно с мощным мотором и эксклюзивной отделкой, удерживают цены лучше стандартных моделей. Но в случае с Ram 1500 TRX все пошло не по сценарию.
Причины столь резкого падения стоимости кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, несмотря на статус «финального выпуска», производитель не ограничивал тираж настолько, чтобы создать реальный дефицит. Во-вторых, на рынке появилось много предложений от дилеров, которые не спешили снижать цены, рассчитывая на ажиотаж. В результате спрос оказался ниже ожиданий, а предложение – выше. Это привело к тому, что даже редкие версии начали терять цену быстрее традиционной.
Еще один важный момент – общее насыщение рынка мощными пикапами и изменение предпочтений покупателей. Многие автолюбители стали обращать внимание на более экономичные и современные модели, а спрос на большие бензиновые грузовики постепенно снижается. Это также сыграло свою роль в снижении стоимости даже таких ярких и престижных автомобилей, как Ram 1500 TRX Final Edition.
Как отмечают аналитики, ситуация с Ram 1500 TRX Final Edition может стать уроком для всего рынка. Не всегда громкие заявления об ограниченности и эксклюзивности предусматривают сохранность вложений. Покупателям стоит внимательно изучить рынок и не полагаться только на маркетинговые обещания.
Похожие материалы Додж
-
06.12.2025, 07:41
Более 72 тысяч Ram отзывают из-за сбоя цифровой панели приборов
Stellantis выявила проблему с программным обеспечением у Ram 2025 и 2026 годов. В зоне риска оказались более 72 тысяч пикапов и шасси. У всех этих машин может внезапно потухнуть цифровая приборная панель. Причины и последствия пока держатся в секрете. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Владелец Ram 1500 TRX с проблемным мотором превратил пикап в 900-сильного монстра
Владелец Ram 1500 TRX столкнулся с серьезными проблемами двигателя на небольшом пробеге. Вместо дилера он выбрал тюнинг-ателье, где мотор не только восстановили, но и значительно усилили. После доработок пикап стал выдавать почти 900 лошадиных сил. Чем закончился эксперимент с мощностью – читайте в материале.Читать далее
-
24.11.2025, 14:48
Ram 1500 TRX и Toyota Supra устроили дуэль на дрэг-стрипе: результат удивил всех
Ram 1500 TRX с мощным V8 и Toyota Supra встретились на дрэг-стрипе. Соперничество оказалось напряженным, а разница на финише удивила. Оба автомобиля показали впечатляющую динамику. Кто оказался впереди – интрига сохраняется до самого конца. Не пропустите подробности необычной гонки.Читать далее
-
18.11.2025, 07:59
Ram готовит возвращение 1500 TRX и семейный Ramcharger TRX SUV к 2028 году
Ram планирует возродить легендарный 1500 TRX уже в 2026 году. К 2028 году появится семейный Ramcharger TRX SUV. Ожидается сочетание внедорожных возможностей и цифрового дизайна. Подробности о будущих новинках держатся в секрете. Интрига вокруг новых моделей только растет.Читать далее
-
14.11.2025, 20:22
Владелец Ram 1500 Rebel 2025 года пожалел о покупке спустя 3500 км
Новый Ram 1500 Rebel 2025 года с пробегом 3500 км неожиданно оказался на продаже. Владелец купил его за 78 495 долларов, но быстро разочаровался. Что не так с этим пикапом? Узнайте подробности необычной истории и причины столь скорой продажи.Читать далее
-
13.11.2025, 17:11
Ram 1500 TRX 2026-2027 возвращается с новым V8 и мощными версиями
Ram готовит возвращение легендарного TRX с обновленным V8. В сети появились рендеры и слухи о новых версиях. Ожидаются мощные моторы и гибридные технологии. Подробности о возможных характеристиках и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
05.11.2025, 05:01
Владелец Ram 1500 TRX Final Edition потерял 3 млн рублей за 4 тысячи км
Редкая версия пикапа Ram 1500 TRX Final Edition сменила владельца на аукционе. Новый хозяин получил почти новый автомобиль, а прежний потерял крупную сумму. Почему цена так резко упала и что стало причиной столь быстрой продажи – подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.10.2025, 20:02
Уникальный Ram 2500 Tradesman AEV Prospector XL в стиле Trump ушел с молотка за 62 000 долларов
На аукционе продан необычный Ram 2500 с эксклюзивным тюнингом. Внедорожный пакет и дизельный мотор делают его особенным. Цена удивила даже опытных коллекционеров. Что скрывает этот пикап – читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 05:08
Яркий тюнинг Ram 1500 2026 года: цифровые цвета и 650 сил
Ram 1500 2026 года получил необычный цифровой облик. Мощность пикапа теперь впечатляет еще больше. Новые цвета и детали дизайна интригуют поклонников. Что еще приготовил производитель – читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.09.2025, 07:06
Ram 1500 с мотором Hurricane: год испытаний и реальный опыт эксплуатации
В материале рассматривается опыт длительной эксплуатации нового двигателя. Оценка состояния автомобиля после года активного использования. Подробности о надежности и особенностях мотора.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
06.12.2025, 07:41
Более 72 тысяч Ram отзывают из-за сбоя цифровой панели приборов
Stellantis выявила проблему с программным обеспечением у Ram 2025 и 2026 годов. В зоне риска оказались более 72 тысяч пикапов и шасси. У всех этих машин может внезапно потухнуть цифровая приборная панель. Причины и последствия пока держатся в секрете. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Владелец Ram 1500 TRX с проблемным мотором превратил пикап в 900-сильного монстра
Владелец Ram 1500 TRX столкнулся с серьезными проблемами двигателя на небольшом пробеге. Вместо дилера он выбрал тюнинг-ателье, где мотор не только восстановили, но и значительно усилили. После доработок пикап стал выдавать почти 900 лошадиных сил. Чем закончился эксперимент с мощностью – читайте в материале.Читать далее
-
24.11.2025, 14:48
Ram 1500 TRX и Toyota Supra устроили дуэль на дрэг-стрипе: результат удивил всех
Ram 1500 TRX с мощным V8 и Toyota Supra встретились на дрэг-стрипе. Соперничество оказалось напряженным, а разница на финише удивила. Оба автомобиля показали впечатляющую динамику. Кто оказался впереди – интрига сохраняется до самого конца. Не пропустите подробности необычной гонки.Читать далее
-
18.11.2025, 07:59
Ram готовит возвращение 1500 TRX и семейный Ramcharger TRX SUV к 2028 году
Ram планирует возродить легендарный 1500 TRX уже в 2026 году. К 2028 году появится семейный Ramcharger TRX SUV. Ожидается сочетание внедорожных возможностей и цифрового дизайна. Подробности о будущих новинках держатся в секрете. Интрига вокруг новых моделей только растет.Читать далее
-
14.11.2025, 20:22
Владелец Ram 1500 Rebel 2025 года пожалел о покупке спустя 3500 км
Новый Ram 1500 Rebel 2025 года с пробегом 3500 км неожиданно оказался на продаже. Владелец купил его за 78 495 долларов, но быстро разочаровался. Что не так с этим пикапом? Узнайте подробности необычной истории и причины столь скорой продажи.Читать далее
-
13.11.2025, 17:11
Ram 1500 TRX 2026-2027 возвращается с новым V8 и мощными версиями
Ram готовит возвращение легендарного TRX с обновленным V8. В сети появились рендеры и слухи о новых версиях. Ожидаются мощные моторы и гибридные технологии. Подробности о возможных характеристиках и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
05.11.2025, 05:01
Владелец Ram 1500 TRX Final Edition потерял 3 млн рублей за 4 тысячи км
Редкая версия пикапа Ram 1500 TRX Final Edition сменила владельца на аукционе. Новый хозяин получил почти новый автомобиль, а прежний потерял крупную сумму. Почему цена так резко упала и что стало причиной столь быстрой продажи – подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.10.2025, 20:02
Уникальный Ram 2500 Tradesman AEV Prospector XL в стиле Trump ушел с молотка за 62 000 долларов
На аукционе продан необычный Ram 2500 с эксклюзивным тюнингом. Внедорожный пакет и дизельный мотор делают его особенным. Цена удивила даже опытных коллекционеров. Что скрывает этот пикап – читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 05:08
Яркий тюнинг Ram 1500 2026 года: цифровые цвета и 650 сил
Ram 1500 2026 года получил необычный цифровой облик. Мощность пикапа теперь впечатляет еще больше. Новые цвета и детали дизайна интригуют поклонников. Что еще приготовил производитель – читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.09.2025, 07:06
Ram 1500 с мотором Hurricane: год испытаний и реальный опыт эксплуатации
В материале рассматривается опыт длительной эксплуатации нового двигателя. Оценка состояния автомобиля после года активного использования. Подробности о надежности и особенностях мотора.Читать далее
- 10 480 000 РDodge 1500 2025 в Москве
- 17 200 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 12 500 000 РDodge 1500 2025 в Москве
- 10 570 000 РDodge 1500 2025 в Москве
- 10 090 000 РDodge 1500 2024 в Москве
- 13 990 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 10 810 000 РDodge 1500 2025 в Москве
- 10 400 000 РDodge 1500 2024 в Москве
- 21 500 000 РDodge 1500 2024 в Москве
- 12 550 000 РDodge 1500 2022 в Москве