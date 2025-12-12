Почему редкая версия Ram 1500 TRX резко подешевела на вторичном рынке – неожиданный итог

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 12:45

Покупатель Ram 1500 TRX Final Edition потерял 43 тысячи долларов за год владения

Покупатель Ram 1500 TRX Final Edition потерял 43 тысячи долларов за год владения

Почему редкая версия Ram 1500 TRX резко подешевела на вторичном рынке – неожиданный итог

Покупатель Ram 1500 TRX Final Edition потерял 43 тысячи долларов за год владения

Владелец Ram 1500 TRX Final Edition лишился крупной суммы при продаже. Автомобиль ушел с молотка за 82 тысячи долларов. Новая машина стоила более 125 тысяч. Почему так произошло и что это значит для рынка – читайте в материале.

Владелец Ram 1500 TRX Final Edition лишился крупной суммы при продаже. Автомобиль ушел с молотка за 82 тысячи долларов. Новая машина стоила более 125 тысяч. Почему так произошло и что это значит для рынка – читайте в материале.

В начале 2024 года на рынке появился Ram 1500 TRX Final Edition – особая версия популярного пикапа, производитель которого позиционировал его как лимитированный и коллекционный. Один из таких автомобилей, окрашенный в насыщенный Delmonico Red Pearl цвет и отделанный черной кожей с микрозамшей салон, был куплен новым за 125 215 долларов. Владелец полагал, что редкость и статус «окончательного выпуска» позволят сохранить или даже приумножить вложенные средства.

Однако спустя всего год и 20 900 км пробега ситуация обернулась неожиданно. Машина была выставлена ​​на аукцион и ушла новому владельцу за 82 тысячи долларов. Потери составили более 43 тысяч – почти треть от первоначальной стоимости. Такой обвал цены для лимитированной версии выглядит особенно странно на фоне ожиданий рынка.

Многие эксперты считают, что выпуск Final Edition станет отличной инвестицией для энтузиастов и коллекционеров. Обычно редкие версии автомобилей, особенно с мощным мотором и эксклюзивной отделкой, удерживают цены лучше стандартных моделей. Но в случае с Ram 1500 TRX все пошло не по сценарию.

Причины столь резкого падения стоимости кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, несмотря на статус «финального выпуска», производитель не ограничивал тираж настолько, чтобы создать реальный дефицит. Во-вторых, на рынке появилось много предложений от дилеров, которые не спешили снижать цены, рассчитывая на ажиотаж. В результате спрос оказался ниже ожиданий, а предложение – выше. Это привело к тому, что даже редкие версии начали терять цену быстрее традиционной.

Еще один важный момент – общее насыщение рынка мощными пикапами и изменение предпочтений покупателей. Многие автолюбители стали обращать внимание на более экономичные и современные модели, а спрос на большие бензиновые грузовики постепенно снижается. Это также сыграло свою роль в снижении стоимости даже таких ярких и престижных автомобилей, как Ram 1500 TRX Final Edition.

Как отмечают аналитики, ситуация с Ram 1500 TRX Final Edition может стать уроком для всего рынка. Не всегда громкие заявления об ограниченности и эксклюзивности предусматривают сохранность вложений. Покупателям стоит внимательно изучить рынок и не полагаться только на маркетинговые обещания.

Упомянутые модели: Dodge Ram
Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Краснодар Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться