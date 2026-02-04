Необычный визит в автосалон: как незнание брендов может привести к неожиданной покупке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 19:08

Покупатель спутал Lamborghini с французским авто и уехал на Mercedes

Покупатель спутал Lamborghini с французским авто и уехал на Mercedes

Необычный визит в автосалон: как незнание брендов может привести к неожиданной покупке

Покупатель спутал Lamborghini с французским авто и уехал на Mercedes

В одном из автосалонов произошел курьез: клиент попросил самую дорогую машину, но не знал, что такое Lamborghini. Владелец салона был озадачен, а итоговая покупка удивила всех. Почему такие ситуации становятся все более частыми - разбираемся в деталях.

В одном из автосалонов произошел курьез: клиент попросил самую дорогую машину, но не знал, что такое Lamborghini. Владелец салона был озадачен, а итоговая покупка удивила всех. Почему такие ситуации становятся все более частыми - разбираемся в деталях.

Ситуации, когда покупатель приходит в автосалон, совершенно не разбираясь в марках автомобилей, встречаются нечасто, но именно они вызывают наибольший резонанс. На этот раз история развернулась вокруг мужчины, который зашёл в салон эксклюзивных авто с твёрдым намерением приобрести самую дорогую машину. Однако его неосведомлённость о культовых брендах привела к неожиданному повороту событий.

Потенциальный клиент сразу заявил, что хочет купить самый дорогой автомобиль, не уточняя ни модель, ни марку. Продавец, привыкший к взыскательным и подготовленным покупателям, был явно удивлён таким подходом. Когда речь зашла о Lamborghini, мужчина искренне спросил: «Это французская марка?» — чем окончательно сбил с толку персонал салона.

Этот случай показывает, как важно хотя бы минимально ориентироваться в автомобильном мире, особенно если речь идёт о покупке премиальных моделей. Ведь незнание может не только вызвать улыбку у окружающих, но и привести к совершенно неожиданному выбору.

В итоге, несмотря на все недоразумения, покупатель уехал из салона не на Lamborghini, а на Mercedes. Такой исход стал сюрпризом не только для сотрудников, но и для самого клиента, который, похоже, до конца не понял, что именно приобрёл.

Сегодня, когда рынок премиальных автомобилей становится всё доступнее, а новые модели выходят почти каждый месяц, подобные казусы могут стать настоящим вызовом для продавцов. Им приходится не только продавать машины, но и проводить ликбезы для клиентов, впервые сталкивающихся с громкими именами автопрома.

Тем не менее, такие случаи вносят разнообразие в рутинную жизнь автосалонов и напоминают: даже в мире роскошных автомобилей возможны комичные и абсурдные ситуации. А для покупателей это ещё один повод задуматься — стоит ли гнаться за статусом, не понимая, что именно ты хочешь получить.

Упомянутые марки: Lamborghini, Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ламборджини, Мерседес

Похожие материалы Ламборджини, Мерседес

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Тверь Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться