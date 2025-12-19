Неожиданный финал сделки с Cybertruck — что сделал новый владелец и почему это всех поразило

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 07:01

Покупатель Tesla Cybertruck удивил автосалон необычным поступком после сделки

Покупатель пришел за Tesla Cybertruck с яркой пленкой и пробегом. Он вел жесткие переговоры и не уступал. После оформления сделки он совершил нечто, чего никто не ожидал. Владелец салона был шокирован. Подробности этой истории - в нашем материале.

В одном из автосалонов произошла история, которая быстро стала обсуждаемой среди автолюбителей. Покупатель, зайдя в дилерский центр, сразу же обратил внимание на Tesla Cybertruck, знаменитый своей неоново-зеленой пленкой и пробегом около 40 тысяч километров. Машина явно не была новой, но именно этот экземпляр привлек его больше всего.

С самого начала было понятно, что перед продавцами — сложный и целеустремленный клиент. Он не был готов идти на уступки и вел себя максимально жестко, настойчиво добиваясь наилучших условий. Сотрудники салона позже отметили, что редко сталкивались с такой напористостью. В итоге, после напряженных переговоров, стороны пришли к соглашению, и сделка состоялась.

Однако самое интересное произошло уже после подписания всех документов. Новый владелец Cybertruck совершил поступок, который буквально ошарашил весь персонал. По их словам, за все время работы никто из покупателей не делал ничего подобного прямо в шоуруме.

Как сообщает autoevolution, мужчина приехал в салон на своем автомобиле, но после заключения сделки решил не просто забрать ключи и уехать. Его действия стали полной неожиданностью для всех присутствующих. Сотрудники дилерского центра признались, что такого финала не ожидали даже самые опытные из них.

Что же именно он сделал? Эта деталь остается загадкой для широкой публики, так как подробности поступка не разглашаются. Однако очевидно, что его поведение стало настоящим событием для коллектива автосалона и вызвало бурю эмоций.

Теперь эта история активно обсуждается не только среди сотрудников, но и среди клиентов, интересующихся самыми необычными случаями в мировой практике автомобильных продаж.

Упомянутые модели: Tesla Cybertruck
Упомянутые марки: Tesla
