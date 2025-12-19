Неожиданный финал сделки с Cybertruck — что сделал новый владелец и почему это всех поразило

19 декабря 2025, 07:01
Покупатель Tesla Cybertruck удивил автосалон необычным поступком после сделки
Покупатель Tesla Cybertruck удивил автосалон необычным поступком после сделки
Покупатель пришел за Tesla Cybertruck с яркой пленкой и пробегом. Он вел жесткие переговоры и не уступал. После оформления сделки он совершил нечто, чего никто не ожидал. Владелец салона был шокирован. Подробности этой истории - в нашем материале.
В одном из автосалонов произошла история, которая быстро стала обсуждаемой среди автолюбителей. Покупатель, зайдя в дилерский центр, сразу же обратил внимание на Tesla Cybertruck, знаменитый своей неоново-зеленой пленкой и пробегом около 40 тысяч километров. Машина явно не была новой, но именно этот экземпляр привлек его больше всего.
С самого начала было понятно, что перед продавцами — сложный и целеустремленный клиент. Он не был готов идти на уступки и вел себя максимально жестко, настойчиво добиваясь наилучших условий. Сотрудники салона позже отметили, что редко сталкивались с такой напористостью. В итоге, после напряженных переговоров, стороны пришли к соглашению, и сделка состоялась.
Однако самое интересное произошло уже после подписания всех документов. Новый владелец Cybertruck совершил поступок, который буквально ошарашил весь персонал. По их словам, за все время работы никто из покупателей не делал ничего подобного прямо в шоуруме.
Как сообщает autoevolution, мужчина приехал в салон на своем автомобиле, но после заключения сделки решил не просто забрать ключи и уехать. Его действия стали полной неожиданностью для всех присутствующих. Сотрудники дилерского центра признались, что такого финала не ожидали даже самые опытные из них.
Что же именно он сделал? Эта деталь остается загадкой для широкой публики, так как подробности поступка не разглашаются. Однако очевидно, что его поведение стало настоящим событием для коллектива автосалона и вызвало бурю эмоций.
Теперь эта история активно обсуждается не только среди сотрудников, но и среди клиентов, интересующихся самыми необычными случаями в мировой практике автомобильных продаж.
Похожие материалы Тесла
-
09.12.2025, 18:25
Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов
Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом. Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2025, 07:04
Tesla нашла способ надежно закрепить световую панель Cybertruck после отзыва
Tesla вновь столкнулась с проблемой у Cybertruck: световая панель могла отвалиться. Компания решила вопрос раньше, чем произошло ДТП. Владельцы уже заметили разницу. Как изменился подход к ремонту? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 08:16
Tesla Cybertruck получил агрессивный обвес, но нужен ли он покупателям сегодня
Tesla Cybertruck снова оказался в центре внимания благодаря новому широкому обвесу. Однако интерес к модели заметно снизился. Не все готовы выделяться на дороге и платить за необычный дизайн. Почему электропикап не стал хитом, несмотря на громкие обещания? Узнайте, что происходит с Cybertruck и как реагирует рынок.Читать далее
-
11.11.2025, 04:48
Tesla не может найти покупателей на Cybertruck после ухода главы проекта
Tesla оказалась в сложной ситуации: продажи Cybertruck не оправдали ожиданий. Компания ищет новых клиентов, но спрос падает. Уход руководителя проекта только усилил неопределенность. Что ждет электропикап дальше – остается загадкой.Читать далее
-
07.11.2025, 18:43
В США купили подержанный Tesla Cybertruck 2024 с FSD за 66 500 долларов
В Америке на аукционе продали редкий Cybertruck 2024 года с автопилотом. Машина проехала чуть больше 10 тысяч миль. Новый владелец заплатил сумму, которая удивила многих. Почему цена оказалась такой низкой? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.10.2025, 17:38
Tesla Cybertruck удивил странным тюнингом на фоне падения интереса
Tesla Cybertruck снова оказался в центре внимания. На этот раз причина не в технологиях. Необычный тюнинг вызвал бурные обсуждения. Что стоит за этим шагом, пока остается загадкой.Читать далее
-
01.10.2025, 17:32
Владелец Tesla Cybertruck не смог продать пикап даже с огромной скидкой
Редкий электропикап Tesla Cybertruck оказался не нужен на вторичном рынке. Владелец пытался продать почти новый автомобиль, но предложения оказались неожиданно низкими. История о том, как мечта об инвестиции обернулась разочарованием.Читать далее
-
01.10.2025, 15:58
Таджикский школьник собрал свой Кибертрак и удивил всех на конкурсе изобретателей
Юный гений создал уникальный электромобиль. Его проект вдохновлен известным пикапом. Машина получила несколько режимов езды. Автор уже строит планы на будущее. Он намерен серьезно доработать конструкцию. Это настоящая история успеха.Читать далее
-
21.09.2025, 10:12
Электрические пикапы не оправдали ожиданий: провал десятилетия на рынке
Многие ждали революции на рынке пикапов с электромоторами. Но реальность оказалась совсем иной. Что пошло не так с электропикапами? Подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тесла
-
09.12.2025, 18:25
Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов
Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом. Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2025, 07:04
Tesla нашла способ надежно закрепить световую панель Cybertruck после отзыва
Tesla вновь столкнулась с проблемой у Cybertruck: световая панель могла отвалиться. Компания решила вопрос раньше, чем произошло ДТП. Владельцы уже заметили разницу. Как изменился подход к ремонту? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 08:16
Tesla Cybertruck получил агрессивный обвес, но нужен ли он покупателям сегодня
Tesla Cybertruck снова оказался в центре внимания благодаря новому широкому обвесу. Однако интерес к модели заметно снизился. Не все готовы выделяться на дороге и платить за необычный дизайн. Почему электропикап не стал хитом, несмотря на громкие обещания? Узнайте, что происходит с Cybertruck и как реагирует рынок.Читать далее
-
11.11.2025, 04:48
Tesla не может найти покупателей на Cybertruck после ухода главы проекта
Tesla оказалась в сложной ситуации: продажи Cybertruck не оправдали ожиданий. Компания ищет новых клиентов, но спрос падает. Уход руководителя проекта только усилил неопределенность. Что ждет электропикап дальше – остается загадкой.Читать далее
-
07.11.2025, 18:43
В США купили подержанный Tesla Cybertruck 2024 с FSD за 66 500 долларов
В Америке на аукционе продали редкий Cybertruck 2024 года с автопилотом. Машина проехала чуть больше 10 тысяч миль. Новый владелец заплатил сумму, которая удивила многих. Почему цена оказалась такой низкой? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.10.2025, 17:38
Tesla Cybertruck удивил странным тюнингом на фоне падения интереса
Tesla Cybertruck снова оказался в центре внимания. На этот раз причина не в технологиях. Необычный тюнинг вызвал бурные обсуждения. Что стоит за этим шагом, пока остается загадкой.Читать далее
-
01.10.2025, 17:32
Владелец Tesla Cybertruck не смог продать пикап даже с огромной скидкой
Редкий электропикап Tesla Cybertruck оказался не нужен на вторичном рынке. Владелец пытался продать почти новый автомобиль, но предложения оказались неожиданно низкими. История о том, как мечта об инвестиции обернулась разочарованием.Читать далее
-
01.10.2025, 15:58
Таджикский школьник собрал свой Кибертрак и удивил всех на конкурсе изобретателей
Юный гений создал уникальный электромобиль. Его проект вдохновлен известным пикапом. Машина получила несколько режимов езды. Автор уже строит планы на будущее. Он намерен серьезно доработать конструкцию. Это настоящая история успеха.Читать далее
-
21.09.2025, 10:12
Электрические пикапы не оправдали ожиданий: провал десятилетия на рынке
Многие ждали революции на рынке пикапов с электромоторами. Но реальность оказалась совсем иной. Что пошло не так с электропикапами? Подробности в нашем материале.Читать далее
- 19 425 100 РTesla Cybertruck 2024 в Москве
- 23 900 000 РTesla Cybertruck 2024 в Москве
- 39 990 000 РTesla Cybertruck 2024 в Москве
- 32 000 000 РTesla Cybertruck 2024 в Москве
- 33 000 000 РTesla Cybertruck 2024 в Москве
- 98 000 РTesla Cybertruck 2024 в Москве
- 7 689 756 РTesla Cybertruck 2024 в Москве
- 20 500 000 РTesla Cybertruck 2024 в Москве
- 16 700 000 РTesla Cybertruck 2024 в Москве
- 17 900 000 РTesla Cybertruck 2024 в Москве