28 ноября 2019, 15:57
Покупателей Chery Tiggo 4 порадуют автозапуском
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Фото: Chery
Российский офис компании Chery рассказал о приятной опции, которую добавили в комплектацию Cosmo кроссовера Tiggo 4 с 1,5-литровым турбомотором. Цена при этом не повысилась. Автозапуск поможет предварительно прогреть автомобиль перед поездкой.
Фото: Chery
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В список штатного оборудования комплектации Cosmo вошли 18-дюймовые литые диски, четыре электростеклоподъемника, 6 подушек безопасности, 7-дюймовый экран бортового компьютера и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы, система бесключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контроль, камера заднего вида, кожаный салон и полный «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла, всех сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя. Новая опция автозапуска как раз и стала приятным дополнением к пакету зимних опций.
Активировать запуск мотора с ключа-браслета можно, нажав иконку «Ключ» и затем удерживая иконку «Двигатель» не менее 3 секунд до запуска двигателя. Для удаленного запуска двигателя с ключа-брелока необходимо удерживать кнопку «Заблокировать двери» в течение 3 секунд. В Chery специально подчеркнули, что добавление новой опции не повлияло на цену Chery Tiggo 4. Кроссовер по-прежнему стоит минимум 1 199 900 рублей без учета скидок по акциям и специальным предложениям.
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