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28 ноября 2019, 15:57

Покупателей Chery Tiggo 4 порадуют автозапуском

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Фото: Chery
Российский офис компании Chery рассказал о приятной опции, которую добавили в комплектацию Cosmo кроссовера Tiggo 4 с 1,5-литровым турбомотором. Цена при этом не повысилась. Автозапуск поможет предварительно прогреть автомобиль перед поездкой.
Покупателей Chery Tiggo 4 порадуют автозапуском

Фото: Chery

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Где-то в течение месяца в дилерских салонах Chery появится Tiggo 4 в комплектации Cosmo. Ее особенность – ...
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Кроссовер Chery Tiggo 4 – достаточно новая модель для российского авторынка. Продажи стартовали в августе 2019 года. Сначала покупателям предложили автомобили с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. В октябре в салонах официальных дилеров появились кроссоверы, оснащенные турбомотором объемом 1,5 литра (147 л.с., 210 Нм) и 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. Для них специально разработали топовую комплектацию Cosmo, которая отличалась дизайном интерьера и расширенным оснащением.

В список штатного оборудования комплектации Cosmo вошли 18-дюймовые литые диски, четыре электростеклоподъемника, 6 подушек безопасности, 7-дюймовый экран бортового компьютера и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы, система бесключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контроль, камера заднего вида, кожаный салон и полный «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла, всех сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя. Новая опция автозапуска как раз и стала приятным дополнением к пакету зимних опций.
 
Активировать запуск мотора с ключа-браслета можно, нажав иконку «Ключ» и затем удерживая иконку «Двигатель» не менее 3 секунд до запуска двигателя. Для удаленного запуска двигателя с ключа-брелока необходимо удерживать кнопку «Заблокировать двери» в течение 3 секунд. В Chery специально подчеркнули, что добавление новой опции не повлияло на цену Chery Tiggo 4. Кроссовер по-прежнему стоит минимум 1 199 900 рублей без учета скидок по акциям и специальным предложениям. 

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Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Форум Chery Tiggo (Т11)
Доброго времени суток. Хочу купить того т11 фл. Кто подскажет, как она после 7 лет. Кузов быстро Гниет?
Роман
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
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Покупателей Chery Tiggo 4 порадуют автозапуском
{{material_127713}}Кроссовер Chery Tiggo 4 – достаточно новая модель для российского авторынка. Продажи стартовали в августе 2019 года. Сначала покупателям предложили автомобили с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. В октябре в салонах официальных дилеров появились кроссоверы, оснащенные турбомотором объемом 1,5 литра (147 л.с., 210 Нм) и 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. Для них специально разработали топовую комплектацию Cosmo, которая отличалась дизайном интерьера и расширенным оснащением.В список штатного оборудования комплектации Cosmo вошли 18-дюймовые литые диски, четыре электростеклоподъемника, 6 подушек безопасности, 7-дюймовый экран бортового компьютера и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы, система бесключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контроль, камера заднего вида, кожаный салон и полный «зимний пакет» с обогревом руля, лобового стекла, всех сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя. Новая опция автозапуска как раз и стала приятным дополнением к пакету зимних опций. Активировать запуск мотора с ключа-браслета можно, нажав иконку «Ключ» и затем удерживая иконку «Двигатель» не менее 3 секунд до запуска двигателя. Для удаленного запуска двигателя с ключа-брелока необходимо удерживать кнопку «Заблокировать двери» в течение 3 секунд. В Chery специально подчеркнули, что добавление новой опции не повлияло на цену Chery Tiggo 4. Кроссовер по-прежнему стоит минимум 1 199 900 рублей без учета скидок по акциям и специальным предложениям. 
2019-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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