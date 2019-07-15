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15 июля 2019, 13:29

Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором

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Компания Hyundai может привезти в Россию еще одну версию кроссовера Tucson – с новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра. Соответствующий агрегат появился в обновленном Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), опубликованном на сайте Роспатента.
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
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В ближайшее время российским покупателям могут предложить новую модификацию кроссовера Hyundai Tucson с 2,4-литровым мотором мощностью 184 л.с., работающим в связке с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. В каких именно комплектациях предложат новую версию пока неизвестно.

Сейчас Hyundai Tucson доступен в России с тремя вариантами силовых установок. Бензиновому турбомотору объемом 1,6 литра (177 л.с.) и «атмосфернику» объемом 2,0-литра (150 л.с.) составляет компанию 2,0-литровый дизель мощностью 185 л.с. Первый агрегат работает в паре только с 7-ступенчатым «роботом», второй – с МКПП или 6-диапазонным «автоматом», третий – исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроссовер предлагается в 6 комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Цены стартуют с отметки в 1 499 000 рублей за автомобиль со 150-сильным мотором, МКПП и передним приводом в базовой комплектации Primary. За версию с «автоматом» придется заплатить не менее 1 569 000 рублей, а за полный привод еще на 120 000 рублей больше - 1 689 000 рублей. Дизельный кроссовер в топовом оснащении High-Tech plus стоит от 2 269 000 рублей.


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од шесть лет езжу уже на Hyundai Tucson 2008 г. (с 2011 года) - только самые лучшие впечатления. (Брал б/ у - но в очень хорошем состоянии.) Вообще никаких поломок за все время пользования - очень надежное произведение японского автопрома. Комфортабельность и удобство на высшем уровне. И дальше бы ездил ...
Валерий Михайлович
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Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
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Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
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Покупателей Hyundai Tucson порадуют новым мотором
{{material_124144}}В ближайшее время российским покупателям могут предложить новую модификацию кроссовера Hyundai Tucson с 2,4-литровым мотором мощностью 184 л.с., работающим в связке с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. В каких именно комплектациях предложат новую версию пока неизвестно.Сейчас Hyundai Tucson доступен в России с тремя вариантами силовых установок. Бензиновому турбомотору объемом 1,6 литра (177 л.с.) и «атмосфернику» объемом 2,0-литра (150 л.с.) составляет компанию 2,0-литровый дизель мощностью 185 л.с. Первый агрегат работает в паре только с 7-ступенчатым «роботом», второй – с МКПП или 6-диапазонным «автоматом», третий – исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.Кроссовер предлагается в 6 комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Цены стартуют с отметки в 1 499 000 рублей за автомобиль со 150-сильным мотором, МКПП и передним приводом в базовой комплектации Primary. За версию с «автоматом» придется заплатить не менее 1 569 000 рублей, а за полный привод еще на 120 000 рублей больше - 1 689 000 рублей. Дизельный кроссовер в топовом оснащении High-Tech plus стоит от 2 269 000 рублей.
2019-07-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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