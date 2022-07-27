Покупателей китайских кроссоверов ждет небывалый подарок: бесплатный проезд по платной трассе

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VIP-привилегии будут доступны покупателям любой модели Exeed, но только в течение трех месяцев. Акция с приоритетным бесплатным проездом реализуется совместно с «Автодором». На платных участках М-4 «Дон» организуют проезд по выделенным полосам без транспондера. Для этого на трассе задействуют 400 сотрудников на 29 пунктах пропуска.

Также клиентам предоставят трехмесячный доступ в бизнес-зал «Кандинский» аэропорта Шереметьево. Именно этот зал представители Exeed выбрали из-за его смелого оформления, уточняет motor.ru.

Фото: Exeed

Обновленный кроссовер Exeed TXL получил более мощный 2,0-литровый турбомотор, который выдает 197 л.с. и заменит агрегат объемом 1,6 литра (186 л.с.). Двигатель работает в паре с прежним 7-ступенчатым «роботом». В числе новых опций появятся подогрев спинок сидений, выдвижная подножка и красные тормозные суппорты в топовых комплектациях.

Упомянутые модели: EXEED TXL (от 3 199 900 Р )

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