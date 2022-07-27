Покупателей китайских кроссоверов ждет небывалый подарок: бесплатный проезд по платной трассе
Также клиентам предоставят трехмесячный доступ в бизнес-зал «Кандинский» аэропорта Шереметьево. Именно этот зал представители Exeed выбрали из-за его смелого оформления, уточняет motor.ru.
Обновленный кроссовер Exeed TXL получил более мощный 2,0-литровый турбомотор, который выдает 197 л.с. и заменит агрегат объемом 1,6 литра (186 л.с.). Двигатель работает в паре с прежним 7-ступенчатым «роботом». В числе новых опций появятся подогрев спинок сидений, выдвижная подножка и красные тормозные суппорты в топовых комплектациях.
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EXEED КЛЮЧАВТО Пулково открылся в Санкт-Петербурге
15 июля 2022 года в КЛЮЧАВТО стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда EXEED в Санкт-Петербурге. Это уже третий дилерский центр марки в портфеле автохолдинга.Читать далее
-
29.11.2021, 10:00
Обзор Exeed TXL: плюсы и минусы премиум автомобиля
На фоне растущих цен на новые автомобили нельзя обойти стороной китайское производство. Этот обзор хотелось бы посвятить новому внедорожнику CheryExeed TXL.Читать далее
-
29.10.2021, 00:18
До России добрался новый большой китайский кроссовер: подробности и цены
Компания Chery привезла в Россию рестайлинговый кроссовер Exeed TXL, который до обновления продавался у нас под брендом Cheryexeed. И продавался неплохо. За год реализовали 2,5 тысячи экземпляров.Читать далее
-
14.10.2021, 00:16
В Россию едет новый 5-метровый китайский кроссовер: подробности и сроки начала продаж
Компания Chery готовится расширить модельный ряд своего премиального бренда, который вышел на российский рынок как Cheryexeed, но скоро будет переименован в Exeed. К уже продающемуся у нас кроссоверу TXL добавится более крупный VX.Читать далее
-
28.09.2021, 13:26
Блогер рассказал, почему CheryExeed TXL – это иллюзия премиума
В руки ютуб-канала «Клубный сервис» попал новенький китайский кроссовер CheryExeed TXL. Компания Chery позиционирует суббренд как премиальный, но, по мнению ведущего Ильи Свиридова, вместо «премуима» здесь сплошная иллюзия.Читать далее
-
05.01.2021, 21:35
ТОП-3 кроссовера из Китая, которые ждут в России в 2021 году
Китайские автопроизводители приготовили для российского потребителя немало новинок в 2021 году. По предварительным подсчетам это будет не менее 20 моделей. Сегодня расскажем о трех кроссоверах, которые заслуживают внимания.Читать далее
- 2 474 000 РEXEED TXL 2020 в Москве
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- 3 490 000 РEXEED TXL 2022 в Москве
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