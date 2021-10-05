Покупателей рассмешила цена 25-летней «Нивы»: владелец хочет за нее 1 млн рублей
Фото: vk.com/ladanivadoc
Фото: vk.com/ladanivadoc
Фото: vk.com/ladanivadoc
Именно из-за редкости и отличного состояния внедорожника, продавец оценил его достаточно дорого – в 11 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Цена машины вызвала много откликов у пользователей. В комментариях они советовали владельцу умерить аппетиты минимум в два раза. Интересно, что ровно год назад на продажу выставлялся похожий экземпляр Lada Niva, за который также просили 10 тысяч фунтов. Но тот внедорожник был серьезно тюнингован, пишет Авто.ру. Он получил модернизированную подвеску и 2,0-литровый мотор Lancia.
- 650 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2018 в Москве
- 88 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 1999 в Москве
- 570 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 460 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2016 в Москве
- 245 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2011 в Москве
- 529 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
- 370 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
- 130 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2000 в Москве
- 400 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
- 310 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2013 в Москве
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