19 марта 2020, 19:35
Покупатели кинулись за автомобилями Hyundai, чтобы успеть до подорожания
- 194
- 0
Фото: Аларм-Моторс
Продажи двух обновленных моделей Hyundai, Solaris и Creta, стартовали в Петербурге и по всей стране. Седан уже подорожал, а цены кроссовера пока остались прежними. Дилеры говорят о наплыве потенциальных покупателей, которых больше интересуют дорестайлинговые модели.
Ранее мы писали
Последние несколько дней в российский автосалонах наблюдается примерно такая же картина, как в декабре 2014 ...Читать далее
Обновленный Hyundai Solaris стоит дороже предшественника. Базовая версия прибавила порядка 10 тысяч рублей, и теперь стать обладателем компактного корейского седана можно, заплатив не менее 765 000 рублей. Новинка отличается более крупной решеткой радиатора, фарами со светодиодной окантовкой ходовых огней, новыми бамперами и иной графикой задних фонарей.
Стоимость Hyundai Creta пока осталась прежней – от 972 000 рублей. После рестайлинга решетка радиатора автомобиля получила «ячеистую» структуру. Также покупатели смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с контрастной черной крышей. Дилеры ожидают, что это повысит популярность кроссовера среди более молодой аудитории.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Где это 203мм на Х-лайне?! И нет системы предупреждения фронтальных столкновений! Путаете покупателей!!!
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве