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19 марта 2020, 19:35

Покупатели кинулись за автомобилями Hyundai, чтобы успеть до подорожания

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Фото: Аларм-Моторс
Продажи двух обновленных моделей Hyundai, Solaris и Creta, стартовали в Петербурге и по всей стране. Седан уже подорожал, а цены кроссовера пока остались прежними. Дилеры говорят о наплыве потенциальных покупателей, которых больше интересуют дорестайлинговые модели.
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Нестабильная экономическая ситуация и падающий рубль, как и ожидалось, вынудили россиян не откладывать покупку нового автомобиля. Дилеры наблюдают приток покупателей. Как сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на генерального директора «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, спрос именно на дорестайлинговые версии Solaris и Creta вырос за последние дни на 60%. Цены на обновленные модели пока зафиксированы по старому курсу рубля, но уже в ближайшее время автопроизводитель может их повысить минимум на 5%.

Обновленный Hyundai Solaris стоит дороже предшественника. Базовая версия прибавила порядка 10 тысяч рублей, и теперь стать обладателем компактного корейского седана можно, заплатив не менее 765 000 рублей. Новинка отличается более крупной решеткой радиатора, фарами со светодиодной окантовкой ходовых огней, новыми бамперами и иной графикой задних фонарей.

Стоимость Hyundai Creta пока осталась прежней – от 972 000 рублей. После рестайлинга решетка радиатора автомобиля получила «ячеистую» структуру. Также покупатели смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с контрастной черной крышей. Дилеры ожидают, что это повысит популярность кроссовера среди более молодой аудитории.


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Отзывы по теме
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Autochevy
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
Где это 203мм на Х-лайне?! И нет системы предупреждения фронтальных столкновений! Путаете покупателей!!!
Игорь
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
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Покупатели кинулись за автомобилями Hyundai, чтобы успеть до подорожания
{{material_129252}}Нестабильная экономическая ситуация и падающий рубль, как и ожидалось, вынудили россиян не откладывать покупку нового автомобиля. Дилеры наблюдают приток покупателей. Как сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на генерального директора «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, спрос именно на дорестайлинговые версии Solaris и Creta вырос за последние дни на 60%. Цены на обновленные модели пока зафиксированы по старому курсу рубля, но уже в ближайшее время автопроизводитель может их повысить минимум на 5%.Обновленный Hyundai Solaris стоит дороже предшественника. Базовая версия прибавила порядка 10 тысяч рублей, и теперь стать обладателем компактного корейского седана можно, заплатив не менее 765 000 рублей. Новинка отличается более крупной решеткой радиатора, фарами со светодиодной окантовкой ходовых огней, новыми бамперами и иной графикой задних фонарей.Стоимость Hyundai Creta пока осталась прежней – от 972 000 рублей. После рестайлинга решетка радиатора автомобиля получила «ячеистую» структуру. Также покупатели смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с контрастной черной крышей. Дилеры ожидают, что это повысит популярность кроссовера среди более молодой аудитории.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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