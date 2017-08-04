4 августа 2017, 15:25

Покупатели массово отказываются от Tesla Model 3

Почти каждый десятый покупатель самой бюджетной модели Tesla отменил свой заказ. Руководство компании говорит, что примерно 63 000 человек внезапно передумали покупать электрокар, что составляет примерно 10% от всех предзаказов на новинку. Причины отказов от автомобиля не разглашаются.
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Согласно статистике, машиностроителю удалось получить 455 тысяч заявок на приобретение электрокаров, а это на 12% меньше, чем год назад. При этом руководство компании достаточно позитивно смотрит в будущее. По словам главы Tesla Илона Маска, они ежедневно получают около 1 800 заявок на автомобиль. Также он утверждает, что объемы производства бюджетного электромобиля будут расти в геометрической прогрессии. В августе компания планирует выпустить 100 электрокаров, в сентябре - 1 500 единиц, а в декабре отметка достигнет 20 000 транспортных средств.

Амбициозные планы автопроизводителя обусловлены в первую очередь стоимостью «зеленого» седана. Его цена начинается от 35 000 долларов, что в пересчете на рубли равняется не более 2,6 млн.

Дизайн и тюнинг Тесла Модель 3

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Покупатели массово отказываются от Tesla Model 3
{{model_6334}}Согласно статистике, машиностроителю удалось получить 455 тысяч заявок на приобретение электрокаров, а это на 12% меньше, чем год назад. При этом руководство компании достаточно позитивно смотрит в будущее. По словам главы Tesla Илона Маска, они ежедневно получают около 1 800 заявок на автомобиль. Также он утверждает, что объемы производства бюджетного электромобиля будут расти в геометрической прогрессии. В августе компания планирует выпустить 100 электрокаров, в сентябре - 1 500 единиц, а в декабре отметка достигнет 20 000 транспортных средств.Амбициозные планы автопроизводителя обусловлены в первую очередь стоимостью «зеленого» седана. Его цена начинается от 35 000 долларов, что в пересчете на рубли равняется не более 2,6 млн.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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