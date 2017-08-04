4 августа 2017, 15:25
Покупатели массово отказываются от Tesla Model 3
Почти каждый десятый покупатель самой бюджетной модели Tesla отменил свой заказ. Руководство компании говорит, что примерно 63 000 человек внезапно передумали покупать электрокар, что составляет примерно 10% от всех предзаказов на новинку. Причины отказов от автомобиля не разглашаются.
Амбициозные планы автопроизводителя обусловлены в первую очередь стоимостью «зеленого» седана. Его цена начинается от 35 000 долларов, что в пересчете на рубли равняется не более 2,6 млн.
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