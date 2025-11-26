Скандал вокруг Aion UT Super: возвраты, недовольство и неожиданные сюрпризы для клиентов

Покупатели массово возвращают Aion UT Super с JD.com из-за скрытых ограничений

Вокруг продаж Aion UT Super на JD.com разгорелся скандал. Покупатели столкнулись с неожиданными ограничениями и несоответствием заявленных характеристик. Возвраты и жалобы множатся, а детали истории продолжают всплывать.

Вокруг продаж Aion UT Super на JD.com разгорелся скандал. Покупатели столкнулись с неожиданными ограничениями и несоответствием заявленных характеристик. Возвраты и жалобы множатся, а детали истории продолжают всплывать.

Продажи электрокара Aion UT Super, который реализуется исключительно через площадку JD.com, обернулись для интернет-гиганта настоящей волной возвратов и недовольства со стороны покупателей. Причиной стали не только расхождения между рекламными материалами и реальными характеристиками автомобиля, но и неожиданные ограничения по условиям аренды батареи, а также сложности с оформлением документов для получения региональных субсидий.

Одним из главных поводов для разочарования стала комплектация машины. На промо-изображениях на сайте JD.com Aion UT Super был показан с люком на крыше, что для многих стало решающим фактором при покупке. Однако после оформления заказа выяснилось, что в реальности люка нет и даже опционально он не предусмотрен. Некоторые клиенты, ориентируясь на фотографии и подтверждения службы поддержки, рассчитывали получить именно такую версию, но в итоге остались обманутыми. После многочисленных жалоб и обсуждений в соцсетях, JD.com был вынужден убрать вводящие в заблуждение изображения не только со своего сайта, но и с других каналов продаж.

Ситуацию усугубила и неразбериха в информации, поступающей от офлайн-дилеров. В одних салонах утверждали, что существует только одна версия без люка, в других – что есть варианты с разной комплектацией. Это только усилило недоверие покупателей и спровоцировало новые обращения за возвратом средств. Некоторые клиенты столкнулись с отказом в возврате из-за политики «заказ заблокирован, возврат невозможен», однако после настойчивых обращений и публичного резонанса JD.com все же пошел навстречу и вернул деньги.

Еще одним неприятным сюрпризом для покупателей стали условия аренды аккумулятора. В рекламных материалах акцент делался на низкой ежемесячной плате, но важная деталь – лимит пробега в 3000 км в месяц – нигде не упоминалась. Многие узнали об этом ограничении только после оформления заказа и тест-драйва. За превышение лимита предусмотрена дополнительная плата, а неиспользованный пробег переносится только на следующий месяц. Представители JD.com объяснили, что такое ограничение введено для того, чтобы отличать частных пользователей от тех, кто планирует использовать автомобиль в коммерческих целях, например, для такси. Для тех, кому стандартного лимита недостаточно, компания пообещала ввести дополнительный пакет с увеличенным пробегом за отдельную плату.

Не менее остро встал вопрос с оформлением документов. Оказалось, что покупатели из других регионов не могут получить счет-фактуру, необходимую для оформления местных субсидий, если она выдается только в Шанхае или Гуанчжоу. В результате многие лишились возможности получить более выгодные региональные выплаты, чем те, что предлагал сам продавец. Это вызвало новую волну недовольства и стало причиной очередных возвратов.

В итоге JD.com был вынужден оперативно обновить информацию на сайте, добавив подробное описание всех ограничений и условий покупки. Однако осадок у покупателей остался, а история с Aion UT Super стала ярким примером того, как недостаточная прозрачность и несогласованность между онлайн- и офлайн-каналами могут привести к массовому разочарованию клиентов.