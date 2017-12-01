1 декабря 2017, 14:32

Покупатели первого и семейного авто получили дополнительные льготы

Минпромторг России инициировал изменения в статью 217 НК РФ. Теперь покупатели машин по адресным государственным программам «Первого» и «Семейного авто» не будут платить НДФЛ на скидку.
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Проще говоря, при покупке автомобиля по адресным программам поддержки спроса российские граждане не будут платить налог на доходы физических лиц на скидку, предоставляемую государством.

Информация абсолютно официальная, поскольку опубликована на сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, «Минпромторг России (…) инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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Покупатели первого и семейного авто получили дополнительные льготы
{{material_118215}}Проще говоря, при покупке автомобиля по адресным программам поддержки спроса российские граждане не будут платить налог на доходы физических лиц на скидку, предоставляемую государством.Информация абсолютно официальная, поскольку опубликована на сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.По словам главы ведомства Дениса Мантурова, «Минпромторг России (…) инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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