1 декабря 2017, 14:32
Покупатели первого и семейного авто получили дополнительные льготы
Минпромторг России инициировал изменения в статью 217 НК РФ. Теперь покупатели машин по адресным государственным программам «Первого» и «Семейного авто» не будут платить НДФЛ на скидку.
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Информация абсолютно официальная, поскольку опубликована на сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
По словам главы ведомства Дениса Мантурова, «Минпромторг России (…) инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
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Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
29.11.2017, 08:57
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27.11.2017, 09:12
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26.11.2017, 18:26
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24.11.2017, 11:59
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