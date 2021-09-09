Покупателям придется ждать свой Land Cruiser 300 четыре года (заводы Toyota не успевают за ажиотажным спросом)
Toyota была вынуждена останавливать конвейеры по сборке Land Cruiser 300 несколько раз в августе. Простаивают линии и большую часть сентября. Все это влияет на сроки выполнения заказов. Компания заранее принесла извинения клиентам и региональным поставщикам за доставленные неудобства. Журналисты японского издания BestCarWeb проанализировали вероятные последствия и выяснили, что некоторым клиентам, заказавшим внедорожники в эксклюзивных комплектациях, придется ждать свои автомобили порядка четырех лет. Сейчас у Toyota уже есть 21 500 заказов на Land Cruiser 300, а в год компания сможет выпускать по 5 000 экземпляров.
- 2 290 000 РToyota Land Cruiser 2008 в Москве
- 1 965 000 РToyota Land Cruiser 2007 в Москве
- 10 000 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 3 315 000 РToyota Land Cruiser 2014 в Москве
- 2 480 000 РToyota Land Cruiser 2007 в Москве
- 4 580 000 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 2 599 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 3 957 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 4 678 000 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 8 100 000 РToyota Land Cruiser 2021 в Москве
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