Покупателям «упрощенных» машин страховка обойдется дороже

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Если отсутствие подушки безопасности грозит бедой только самому водителю и его пассажирам, то отсутствие системы ABS напрямую может повлиять на качество торможения, а значит, увеличить риск ДТП и тяжесть его последствий. Пока стоимость страховых полисов для «упрощенных» версий не отличается от стандартных полисов, эксперты страховых компаний ждут первую статистику по аварийности.

Как рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков, ABS вполне может стать фактором, влияющим на цену страхования, так как сказывается на качестве торможения. Однако пока здесь затруднились ответить, как сильно могут подорожать полисы ОСАГО. Отсутствие подушек безопасности, вероятно, повлияет на стоимость страхования водителя и пассажиров от несчастных случаев, которое часто входит в комплексный продукт страхования КАСКО. Поскольку большинство новых автомобилей покупается в кредит, полисы КАСКО становятся из добровольных принудительными.

С другой стороны, в законодательстве четко указаны параметры, влияющие на стоимость ОСАГО: мощность автомобиля, регион регистрации, возраст и стаж водителя, а также его аварийную историю. Страховщики могут оперировать только этими коэффициентами. Наличие или отсутствие в машине ABS не может учитываться при расчетах стоимости ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Но в КАСКО страховые компании не связаны подобными ограничениями.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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