Покупателям «упрощенных» машин страховка обойдется дороже
Как рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков, ABS вполне может стать фактором, влияющим на цену страхования, так как сказывается на качестве торможения. Однако пока здесь затруднились ответить, как сильно могут подорожать полисы ОСАГО. Отсутствие подушек безопасности, вероятно, повлияет на стоимость страхования водителя и пассажиров от несчастных случаев, которое часто входит в комплексный продукт страхования КАСКО. Поскольку большинство новых автомобилей покупается в кредит, полисы КАСКО становятся из добровольных принудительными.
С другой стороны, в законодательстве четко указаны параметры, влияющие на стоимость ОСАГО: мощность автомобиля, регион регистрации, возраст и стаж водителя, а также его аварийную историю. Страховщики могут оперировать только этими коэффициентами. Наличие или отсутствие в машине ABS не может учитываться при расчетах стоимости ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Но в КАСКО страховые компании не связаны подобными ограничениями.
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Все «Лады», которые уже выпускаются после вынужденного простоя, и производство которых будет возобновлено в ближайшие месяцы, являются участниками вновь вводимой Минпромторгом госпрограммы поддержки спроса на авторынке России. Об этом информирует пресс-служба «АвтоВАЗа».Читать далее
-
07.07.2022, 00:01
Сколько машин продали в России в июне 2022 года: оттолкнулись от дна?
Ассоциация европейского автобизнеса подвела итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за июнь 2022 года. Продажи упали на 82% год к году, но по сравнению с маем дилеры реализовали на 3,5 тысячи машин больше.Читать далее
-
06.07.2022, 15:14
АвтоВАЗ выпустил еще одну модификацию «антикризисной» Lada Granta: цены
АвтоВАЗ объявил о расширении ассортимента новых автомобилей. К «упрощенным» Lada Granta присоединилась «спортивная» версия Granta Drive Active. Как и остальные машины семейства, новинка доступна в двух уровнях оснащения.Читать далее
-
05.07.2022, 13:24
5 подержанных иномарок по цене упрощенной Lada Granta
В середине июня дилеры Lada начали продавать «антикризисную» версию семейства Lada Granta без подушек безопасности и ряда электронных систем. Стоит базовый автомобиль 678 тысяч рублей. Интересно, что предлагают за те же деньги на вторичном рынке.Читать далее
-
01.07.2022, 08:03
5 самых дешевых автомобилей в РФ в июле 2022 года
Курс рубля стабилизировался, и цены на новые автомобили перестали расти каждый месяц. На рынке еще остаются автомобили, которые можно приобрести за миллион рублей.Читать далее
-
01.07.2022, 00:01
В России перезапустят программу льготного автокредитования
Сборка автомобилей на АвтоВАЗе возобновилась в июне. За неполный месяц на предприятии успели собрать 7 000 экземпляров Lada Granta в разных типах кузова. Глава предприятия Максим Соколов сообщил, когда перезапустят программы господдержки.Читать далее
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