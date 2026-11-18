Минпромторг закроет ввоз авто из Киргизии: кому грозит доплата 900 тыс. рублей

Белорусский маршрут для ввоза машин теряет прежнюю привлекательность, а экономия через Киргизию может исчезнуть. Ян Хайцеэр предупреждает о незаконном занижении таможенной стоимости и напоминает: параллельный импорт не обеспечивает владельцу гарантии.

Белорусский маршрут для ввоза машин теряет прежнюю привлекательность, а экономия через Киргизию может исчезнуть. Ян Хайцеэр предупреждает о незаконном занижении таможенной стоимости и напоминает: параллельный импорт не обеспечивает владельцу гарантии.

Занижение таможенной стоимости автомобилей в Киргизии Хайцеэр назвал незаконным и ожидает, что эта практика прекратится. Минпромторг готовит единый порядок расчета утильсбора, его уплаты и взыскания: размер платежа будет учитывать уплаченную таможенную пошлину и стоимость автомобиля, а недостающие платежи при занижении заявленной цены могут доначислить через утильсбор.

Белоруссия уже уступила часть потока. Доля страны в поступлениях российского утильсбора с импортируемых автомобилей сократилась с 42% в марте 2025 года до 19,8% в июле 2026-го. Одновременно за январь-август 2026 года прямой импорт новых автомобилей из Китая вырос на 22%, до 190,5 тыс. машин, а транзит через Киргизию увеличился на 156%, до 47,8 тыс. По данным «Автостата», за девять месяцев 2026 года на Китай пришлось 71% ввоза новых легковых автомобилей в Россию, на Киргизию - 18%.

Хайцеэр возразил против оценки Белоруссии как главного посредника: по его словам, по количеству машин эту роль занимала Киргизия. Белорусский маршрут поддерживали льготные условия таможенного оформления: отдельные категории граждан получали скидку 50%. Благодаря этому туда ввозили мощные автомобили, а затем ставили их на учет в России.

Теперь в Белоруссии действует собственный утильсбор, поэтому иногда дешевле доставить автомобиль сразу в Россию. С 29 апреля 2026 года Белоруссия повысила утильсбор для юридических лиц на 7%. Для коммерческого ввоза автомобилей с двигателем 1-2 л сбор составляет от 690 тыс. до 1,22 млн рублей в зависимости от возраста машины, а для автомобилей с двигателем 2-3 л - от 1,94 до 2,94 млн рублей. Однако сам маршрут не отменяет необходимости подтверждать таможенную стоимость и правильно уплачивать российский утильсбор.

Разница между льготным личным ввозом и коммерческим оформлением может быть многократной. В 2026 году утильсбор для автомобиля младше трех лет с двигателем объемом 1-2 л и мощностью 180 л. с. составляет около 900 тыс. рублей; для аналогичной машины мощностью 150 л. с. при соблюдении условий льготного личного ввоза - 3,4 тыс. рублей. Льгота предназначена для личного, а не коммерческого ввоза. Если автомобиль вскоре после оформления в Киргизии перемещают в Россию, перепродают или ввозят в интересах другого лица, таможня может проверить правомерность применения льготной ставки. Для таких случаев обсуждается 12-месячный критерий. Подробности о ставках и планируемом порядке приводит «Коммерсантъ».

Даже если параллельный импорт проходит без нарушения закона, гарантии владельцу он не дает. При покупке через представителя марки или производителя действуют гарантийные обязательства; при самостоятельном ввозе рассчитывать на заводскую гарантию российского официального дистрибьютора, по словам Хайцеэра, не приходится. В таком случае обязательства могут взять на себя продавец или сторонний сервис. Срок гарантии и перечень исключений, порядок ремонта и оплату деталей следует закрепить в договоре. Юридические риски при оформлении автомобилей разбирались и в материале о проверке машин.

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько объяснил резкое сокращение импорта подержанных машин ростом курса валют и повышением утильсбора. Еще одним фактором он назвал развитие доступных россиянам китайских брендов.