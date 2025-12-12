Новая схема обмана: почему покупка авто у юрлица больше не гарантия безопасности

Покупка авто у юрлица: как не остаться без машины и денег

Покупка авто с пробегом стала рискованной. Сделки все чаще оспаривают в суде. Даже покупка у фирмы не дает гарантий. Узнайте, как не потерять свои деньги. Проверьте продавца перед сделкой. Это поможет избежать больших проблем.

На вторичном автомобильном рынке России набирает обороты крайне неприятная тенденция, ранее характерная в основном для сферы недвижимости. Все чаще бывшие собственники машин через суд оспаривают уже совершенные сделки купли-продажи, требуя вернуть им автомобиль. В результате покупатель, добросовестно заплативший деньги, рискует остаться ни с чем.

Любой, кто сегодня присматривает себе машину с пробегом, автоматически попадает в зону риска. Даже если автомобиль выглядит идеально, а его история кажется кристально чистой, нет никакой уверенности, что через некоторое время не объявится некое третье лицо с судебным иском. И неважно, кто выступает продавцом - частник, перекупщик или даже целая организация.

Как сообщают эксперты издания «Российская Газета», приобретение транспортного средства у юридического лица, вопреки распространенному мнению, не является стопроцентной защитой от неприятностей. Практика показывает, что даже наличие в цепочке продаж официального дилера или другой компании не гарантирует покупателю спокойной жизни. Существуют прецеденты, когда автомобили, купленные у перекупщиков, которые в свою очередь приобрели их у юрлиц, в итоге возвращались первоначальным владельцам по решению суда.

Единственным спасательным кругом в такой ситуации может стать грамотно составленный договор с дилерским центром, который предусматривает его ответственность. Но и здесь есть нюансы. Если суд все же встанет на сторону истца и обяжет дилера вернуть деньги покупателю, процесс выплаты компенсации может затянуться на долгие месяцы, а то и годы.

На первый взгляд, прямая покупка машины у компании-владельца выглядит более безопасным вариантом. Во-первых, юридические лица не могут провернуть сделку за один день - этому предшествует довольно длительная процедура оформления документов и проведения по бухгалтерии. Во-вторых, сами компании пока не так часто становятся инициаторами судебных разбирательств по возврату проданных активов. Однако расслабляться не стоит.

Главная опасность кроется в финансовом состоянии продавца. Если в отношении юридического лица уже инициирована процедура банкротства, оно по закону не имеет права распродавать свое имущество. Все активы, включая автомобили, должны пойти в конкурсную массу для погашения долгов перед кредиторами. Сделка, совершенная в такой период, будет признана ничтожной, и машину у нового владельца попросту изымут.

Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют перед покупкой проверять не только сам автомобиль и документы на него. Крайне важно запросить свежую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Этот простой шаг поможет убедиться, что продавец не находится на грани банкротства, и не позволит купить «кота в мешке», рискуя в один момент лишиться и автомобиля, и денег.