Новая схема обмана: почему покупка авто у юрлица больше не гарантия безопасности

12 декабря 2025, 15:34
Покупка авто у юрлица: как не остаться без машины и денег
Покупка авто у юрлица: как не остаться без машины и денег
Покупка авто с пробегом стала рискованной. Сделки все чаще оспаривают в суде. Даже покупка у фирмы не дает гарантий. Узнайте, как не потерять свои деньги. Проверьте продавца перед сделкой. Это поможет избежать больших проблем.
На вторичном автомобильном рынке России набирает обороты крайне неприятная тенденция, ранее характерная в основном для сферы недвижимости. Все чаще бывшие собственники машин через суд оспаривают уже совершенные сделки купли-продажи, требуя вернуть им автомобиль. В результате покупатель, добросовестно заплативший деньги, рискует остаться ни с чем.
Любой, кто сегодня присматривает себе машину с пробегом, автоматически попадает в зону риска. Даже если автомобиль выглядит идеально, а его история кажется кристально чистой, нет никакой уверенности, что через некоторое время не объявится некое третье лицо с судебным иском. И неважно, кто выступает продавцом - частник, перекупщик или даже целая организация.
Как сообщают эксперты издания «Российская Газета», приобретение транспортного средства у юридического лица, вопреки распространенному мнению, не является стопроцентной защитой от неприятностей. Практика показывает, что даже наличие в цепочке продаж официального дилера или другой компании не гарантирует покупателю спокойной жизни. Существуют прецеденты, когда автомобили, купленные у перекупщиков, которые в свою очередь приобрели их у юрлиц, в итоге возвращались первоначальным владельцам по решению суда.
Единственным спасательным кругом в такой ситуации может стать грамотно составленный договор с дилерским центром, который предусматривает его ответственность. Но и здесь есть нюансы. Если суд все же встанет на сторону истца и обяжет дилера вернуть деньги покупателю, процесс выплаты компенсации может затянуться на долгие месяцы, а то и годы.
На первый взгляд, прямая покупка машины у компании-владельца выглядит более безопасным вариантом. Во-первых, юридические лица не могут провернуть сделку за один день - этому предшествует довольно длительная процедура оформления документов и проведения по бухгалтерии. Во-вторых, сами компании пока не так часто становятся инициаторами судебных разбирательств по возврату проданных активов. Однако расслабляться не стоит.
Главная опасность кроется в финансовом состоянии продавца. Если в отношении юридического лица уже инициирована процедура банкротства, оно по закону не имеет права распродавать свое имущество. Все активы, включая автомобили, должны пойти в конкурсную массу для погашения долгов перед кредиторами. Сделка, совершенная в такой период, будет признана ничтожной, и машину у нового владельца попросту изымут.
Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют перед покупкой проверять не только сам автомобиль и документы на него. Крайне важно запросить свежую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Этот простой шаг поможет убедиться, что продавец не находится на грани банкротства, и не позволит купить «кота в мешке», рискуя в один момент лишиться и автомобиля, и денег.
Похожие материалы
-
12.12.2025, 16:00
В России продают редкий спорткар Lada Revolution за 7,5 млн рублей
В России продают уникальный автомобиль. Это гоночный прототип от АвтоВАЗа. Его создали в начале двухтысячных. Машина так и не стала серийной. Теперь ее может купить каждый. Цена удивляет многих автолюбителей.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
12.12.2025, 15:17
В Москве продают почти новый ВАЗ-2105 из 90-х за 1,3 миллиона рублей
В столице выставили на продажу ВАЗ-2105. Автомобиль проехал всего 300 километров. Он выпущен почти 30 лет назад. Состояние машины просто идеальное. Цена удивляет.Читать далее
-
12.12.2025, 15:05
Кроссоверы Jaecoo J7 в стиле Range Rover исчезают из автосалонов России
У дилеров заканчиваются особые кроссоверы. Jaecoo J7 в специальной версии почти распродан. Остались последние экземпляры этой модели. Успейте купить автомобиль с уникальным дизайном.Читать далее
-
12.12.2025, 14:54
Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada
Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.Читать далее
-
12.12.2025, 14:43
BAIC прекращает сборку кроссоверов X55 и X7 в России из-за новой стратегии
Две популярные модели BAIC уходят из России. Производство на заводе уже прекращено. Компания готовит для россиян нечто новое. Узнайте, что стоит за этим решением. Бренд меняет свой курс на рынке.Читать далее
-
12.12.2025, 14:23
Импорт автомобилей из ОАЭ в Россию показал взрывной двадцатикратный рост
Российский авторынок переживает новый бум. Поставки машин из ОАЭ бьют рекорды. Спрос на иномарки резко подскочил. Эксперты назвали главную причину ажиотажа. Что будет с ценами на авто дальше?Читать далее
-
12.12.2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 13:41
Omoda S5 исчезла из автосалонов Петербурга: седан больше не найти
В Петербурге больше не найти Omoda S5. Дилеры сняли седан с продажи. В ноябре не зарегистрировано ни одной новой машины. Что происходит с моделью, остается загадкой.Читать далее
-
12.12.2025, 13:23
Skoda раскрыла секреты выбора коробок передач для разных стран
Чешский бренд использует три типа коробок. Каждая имеет свое предназначение. Выбор зависит от климата и трафика. Не все трансмиссии одинаково надежны. Разбираемся в тонкостях выбора авто.Читать далее
Похожие материалы
-
12.12.2025, 16:00
В России продают редкий спорткар Lada Revolution за 7,5 млн рублей
В России продают уникальный автомобиль. Это гоночный прототип от АвтоВАЗа. Его создали в начале двухтысячных. Машина так и не стала серийной. Теперь ее может купить каждый. Цена удивляет многих автолюбителей.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
12.12.2025, 15:17
В Москве продают почти новый ВАЗ-2105 из 90-х за 1,3 миллиона рублей
В столице выставили на продажу ВАЗ-2105. Автомобиль проехал всего 300 километров. Он выпущен почти 30 лет назад. Состояние машины просто идеальное. Цена удивляет.Читать далее
-
12.12.2025, 15:05
Кроссоверы Jaecoo J7 в стиле Range Rover исчезают из автосалонов России
У дилеров заканчиваются особые кроссоверы. Jaecoo J7 в специальной версии почти распродан. Остались последние экземпляры этой модели. Успейте купить автомобиль с уникальным дизайном.Читать далее
-
12.12.2025, 14:54
Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada
Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.Читать далее
-
12.12.2025, 14:43
BAIC прекращает сборку кроссоверов X55 и X7 в России из-за новой стратегии
Две популярные модели BAIC уходят из России. Производство на заводе уже прекращено. Компания готовит для россиян нечто новое. Узнайте, что стоит за этим решением. Бренд меняет свой курс на рынке.Читать далее
-
12.12.2025, 14:23
Импорт автомобилей из ОАЭ в Россию показал взрывной двадцатикратный рост
Российский авторынок переживает новый бум. Поставки машин из ОАЭ бьют рекорды. Спрос на иномарки резко подскочил. Эксперты назвали главную причину ажиотажа. Что будет с ценами на авто дальше?Читать далее
-
12.12.2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 13:41
Omoda S5 исчезла из автосалонов Петербурга: седан больше не найти
В Петербурге больше не найти Omoda S5. Дилеры сняли седан с продажи. В ноябре не зарегистрировано ни одной новой машины. Что происходит с моделью, остается загадкой.Читать далее
-
12.12.2025, 13:23
Skoda раскрыла секреты выбора коробок передач для разных стран
Чешский бренд использует три типа коробок. Каждая имеет свое предназначение. Выбор зависит от климата и трафика. Не все трансмиссии одинаково надежны. Разбираемся в тонкостях выбора авто.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве