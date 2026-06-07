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Автор: Мария Степанова

7 июня 2026, 08:59

Покупка авто в Узбекистане для ввоза в РФ: как сэкономить на утильсборе и не попасть на штрафы

Покупка авто в Узбекистане для ввоза в РФ: как сэкономить на утильсборе и не попасть на штрафы

Параллельный импорт из Узбекистана в 2026: как максимально сэкономить на утильсборе при покупке автомобиля

Покупка авто в Узбекистане для ввоза в РФ: как сэкономить на утильсборе и не попасть на штрафы

В 2026 году покупка автомобиля в Узбекистане с последующим ввозом в Россию позволяет существенно снизить расходы на утильсбор, но требует точного соблюдения лимитов мощности и грамотного оформления документов. Разбираемся, как избежать ошибок и не потерять деньги.

В 2026 году покупка автомобиля в Узбекистане с последующим ввозом в Россию позволяет существенно снизить расходы на утильсбор, но требует точного соблюдения лимитов мощности и грамотного оформления документов. Разбираемся, как избежать ошибок и не потерять деньги.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает очередные изменения: параллельный импорт из Узбекистана становится одним из самых обсуждаемых способов приобретения машины с выгодой. Причина проста: при грамотном подходе экономия на утильсборе может достичь полутора миллионов рублей, что особенно актуально на фоне роста цен и ужесточения таможенных правил.

Главный секрет — мощность двигателя. Для физических лиц применяется четкий лимит: 160 лошадиных сил. Если автомобиль укладывается в этот показатель, утильсбор минимален — 3 400 рублей для новых машин и 5 200 рублей для авто старше трех лет. Стоит превысить порог — и выгода резко возрастает в серьезных денежных суммах. Например, для новых авто мощностью от 160 до 190 л.с. сбор составляет уже 900 тысяч рублей, а для подержанных — еще больше. Для машин с объемом двигателя от 2000 до 3000 куб. см ставки доходят до 2 250 000 рублей.

Оформление документов — отдельная история. В Узбекистане дилеры неохотно продают автомобили на экспорт, предпочитая работать на внутреннем рынке. Поэтому без местного посредника не обойтись: только он поможет правильно оформить договор и получить транзитные номера, без которых пересечь границу невозможно. Логистика тоже требует внимания: самостоятельный перегон выглядит заманчиво, но на деле это связано с серьезными рисками — от усталости до непредсказуемых тяжелых дорожных условий. Крытый автовоз — лучший вариант для сохранности автомобиля.

Таможенная проверка в России — финальный и самый важный этап. Здесь важно не только оплатить все пошлины, но и пройти сертификацию, а также оформить электронный паспорт транспортного средства. Только после этого автомобиль можно будет поставить на учет и получить номера. Как показывает практика, любая ошибка в документах может привести к потере всей экономии.

Судя по текущим данным, разница между льготным и коммерческим утильсбором может составить от 797 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Это серьезная нагрузка на семейный бюджет, особенно с учетом дополнительных расходов на оформление и логистику. Важно заранее просчитывать все этапы сделки и не полагаться на удачу — только точность расчета и соблюдение всех формальностей помогут избежать неприятных неожиданностей.

Интересно, что опытные покупатели чаще всего сравнивают разные способы приобретения авто, принимая во внимание не только экономию, но и риски. Например, в материале о наиболее надежных кроссоверах до 3 млн рублей рассматривались альтернативные варианты на вторичном рынке , что позволяет шире взглянуть на ситуацию. Важно помнить: законодательство меняется быстро, а квоты на льготный возврат могут отмениться в любой момент. Поэтому тем, кто планирует покупку, следует действовать максимально внимательно и не откладывать решение.

Упомянутые модели: Chevrolet Tracker
Упомянутые марки: Chevrolet
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