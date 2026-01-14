Секреты выбора подержанных машин — стоит ли рисковать или лучше отказаться

14 января 2026, 14:47
Покупка автомобиля старше 15 лет: на что обратить внимание и какие риски учесть
Покупка машины старше 15 лет - всегда лотерея. Эксперты раскрывают неожиданные нюансы. Не все дефекты видны сразу. Диагностика может спасти от крупных трат. Не верьте красивым обещаниям продавцов.
Автомобили, которым исполнилось 15-20 лет, все чаще появляются на вторичном рынке. Многие автолюбители задумываются: стоит ли связываться с таким транспортом или лучше поискать что-то свежее? Как сообщает Российская Газета, специалисты в один голос предупреждают - возрастные машины требуют особого подхода и внимательности.
Технический консультант Никита Юшкевич и эксперт Андрей Коромыслов уверены: подавляющее большинство таких авто уже пережили не одного владельца, а их пробег зачастую превышает все разумные пределы. Смотанные одометры, неясная история обслуживания, следы ржавчины и скрытые неисправности - вот лишь малая часть того, с чем может столкнуться покупатель. Профессиональные продавцы умеют маскировать проблемы, поэтому без тщательной диагностики не обойтись. Лучше сразу заложить в бюджет расходы на проверку машины у независимого специалиста.
Риски, связанные с покупкой старого автомобиля, сложно переоценить. За 15-20 лет пробег может перевалить за 300-400 тысяч километров, а иногда и больше. При таких цифрах мотор может начать «кушать» масло, коробка передач - дергаться и пинаться, а подвеска и рулевое управление - издавать подозрительные звуки. Электроника тоже часто преподносит сюрпризы, а кузов может быть поражен коррозией. Не стоит верить в сказки о «вечных» двигателях и коробках - чудес не бывает, особенно если речь идет о машине, которой давно не занимались профессионалы.
Александр Корнев, руководитель направления по работе с импортерами, советует начинать осмотр с кузова. Если коррозия уже добралась до порогов и днища, восстановление может оказаться дороже самой машины. Даже если элементы были восстановлены, важно убедиться, что это сделано качественно. Мотор и коробку лучше проверять в сервисе, но если такой возможности нет - хотя бы на тест-драйве. Подвеска, рулевое и электрика - еще три пункта, которые нельзя игнорировать. Каждый найденный недостаток должен влиять на итоговую цену, иначе поиски могут затянуться на месяцы.
Гонщик Артур Джалилов отмечает: слабых мест у таких машин много. Подвеска, тормоза, электроника и топливная система - все это может подвести в любой момент. Если предыдущие владельцы экономили на ремонте и ставили дешевые аналоги, ресурс таких деталей минимален. Безопасность при этом оказывается под угрозой. Состояние машины зависит не столько от возраста, сколько от того, как за ней ухаживали. Иногда скрытые дефекты невозможно обнаружить даже опытному мастеру, а их выявление может привести к новым поломкам.
Дмитрий Болотников, старший технический эксперт, обращает внимание на частую смену владельцев. Если машина переходила из рук в руки слишком часто, это тревожный сигнал. Лучше знать реальный пробег и планировать обслуживание, чем верить в «нарисованные» цифры на одометре. Возраст сам по себе не приговор - при хорошем уходе современные автомобили способны пройти полмиллиона километров без серьезных вложений. Но такие случаи - скорее исключение, чем правило.
Покупка автомобиля старше 15 лет - всегда риск. Даже если машина выглядит прилично, внутри могут скрываться серьезные проблемы. Не стоит экономить на диагностике и верить обещаниям продавцов. Только тщательная проверка и холодный расчет помогут избежать неприятных сюрпризов и лишних расходов.
