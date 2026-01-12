Сколько реально можно сэкономить на новом российском электромобиле – удивит даже скептиков

Покупка электрокара «Атом» в 2026 году сулит выгоду до миллиона рублей

В 2026 году стартуют продажи первого российского электрокара «Атом». Производитель обещает владельцам экономию до миллиона рублей. В расчетах учитываются топливо, обслуживание и субсидии. Подробности о выгоде и условиях - в нашем материале.

Весна 2026 года станет отправной точкой для российского рынка электромобилей: именно тогда начнутся официальные продажи электрокара «Атом», разработанного и собранного в России. Производитель уже активно формирует интерес к новинке, делая акцент на финансовых преимуществах для будущих владельцев.

В компании АО «Кама» уверяют: эксплуатация «Атома» позволит сэкономить более половины расходов на топливо по сравнению с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. Это не просто рекламный ход - расчет строится на реальных пробегах и текущих ценах на энергоносители. Кроме того, в стандартную комплектацию войдут современные телематические сервисы и системы помощи водителю, которые будут регулярно обновляться без дополнительной платы.

Еще один важный аргумент - сниженные затраты на техническое обслуживание. По словам представителей компании, у электрокара меньше расходных материалов, а интервалы между сервисами заметно длиннее. Это значит, что владельцы смогут реже посещать сервисные центры и тратить меньше на поддержание машины в рабочем состоянии.

Среди дополнительных плюсов - бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога и возможность ездить по платным трассам без оплаты. Эти меры поддержки действуют для всех электромобилей, но в случае с «Атомом» они особенно актуальны, учитывая массовый запуск модели.

Государственная субсидия на покупку электромобиля в 2026 году сохранится: она составит до 35% от стоимости машины, но не превысит 925 тысяч рублей. В совокупности с экономией на топливе и обслуживании, общая выгода может достигать одного миллиона рублей - такую цифру озвучили в пресс-службе производителя.

На сегодняшний день уже открыт прием заказов на «Атом», а презентация модели в Москве вызвала немалый интерес среди автолюбителей. Российский электрокар обещает стать не только технологичным, но и выгодным приобретением для тех, кто задумывается о переходе на электротягу.

Как пишет Российская Газета, производитель делает ставку на долгосрочную экономию и удобство для владельцев. В условиях, когда цены на топливо и обслуживание традиционных авто продолжают расти, подобные предложения выглядят особенно заманчиво. Останется ли «Атом» столь же выгодным после старта продаж - покажет время, но пока интерес к новинке только набирает обороты.