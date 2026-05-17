Когда доверенность не спасет от проблем: Почему такая схема с продажей автомобиля может обернуться проблемами для россиян

Покупка и продажа авто по доверенности: риски, нюансы и подводные камни в 2026

В 2026 году сделки с автомобилями по доверенности по-прежнему популярны, но несут серьезные риски для обеих сторон. Разбираемся, в каких случаях доверенность может пригодиться, а когда она превращается в ловушку для покупателя и продавца.

В последние годы оформление автомобилей по доверенности снова стало актуальным — несмотря на ужесточение правил регистрации и контроля со стороны ГИБДД. Многие водители пытаются сэкономить время и деньги, но не всегда понимают, какие юридические последствия влечёт такая схема. В 2026 году доверенность уже не заменяет полноценный договор купли-продажи (ДКП), а лишь даёт временное право распоряжаться машиной от имени владельца.

Главное, что стоит помнить: доверенность не делает вас собственником. Даже если у вас на руках оригинал ПТС и ключи, юридически машина остаётся за прежним владельцем. Это значит, что он может в любой момент отозвать доверенность, а вы рискуете остаться и без авто, и без денег. Особенно опасно покупать машину по доверенности, если в документе нет чёткого указания на право продажи или передоверия. Простая формулировка «управлять и распоряжаться» не даёт права заключать договор купли-продажи.

Продать автомобиль по доверенности возможно, но только если в нотариальном документе прямо прописано право на продажу. В противном случае поверенный может лишь пользоваться машиной, но не совершать сделки. Для оформления такой доверенности потребуется обратиться к нотариусу, указать все необходимые полномочия и срок действия. Обычно доверенность выдают на 1–3 года, но по закону максимальный срок не ограничен. Важно помнить: при отсутствии срока она действует всего один год.

Покупка машины по доверенности — это всегда риск. Вы передаёте деньги, получаете документы, но не становитесь собственником до подписания ДКП. Если владелец решит отозвать доверенность или окажется недееспособным, все ваши права на автомобиль исчезают. Кроме того, на машине могут числиться долги, ограничения или залог, о которых вы узнаете слишком поздно. В случае смерти владельца доверенность автоматически теряет силу, а автомобиль переходит к наследникам.

Для продавца схема с доверенностью может быть выгодна: деньги получены, а транспортный налог и штрафы продолжают приходить на его имя. Однако это же создаёт дополнительные риски: если поверенный нарушит правила или продаст машину дешевле, чем договаривались, собственник будет разбираться с последствиями. Покупатель же практически не защищён — вернуть деньги можно только через суд, доказав мошенничество.

В некоторых случаях доверенность действительно удобна — например, если новый владелец не хочет сразу переоформлять авто или занимается перепродажей. Но для обычных водителей такая схема чаще всего оборачивается проблемами. Как показывает практика, ГИБДД ставит на учёт только по договору купли-продажи, а доверенность рассматривает как дополнительный документ. Если вы всё же решились на такую сделку, обязательно проверьте доверенность у нотариуса, убедитесь в наличии всех полномочий и не затягивайте с переоформлением.

В завершение — несколько ключевых фактов: доверенность прекращает действие при смерти владельца, её можно отозвать через нотариуса в любой момент, штрафы и налоги до переоформления ложатся на прежнего собственника. Для полноценной защиты своих прав обеим сторонам сделки стоит оформлять договор купли-продажи и не полагаться только на доверенность. В 2026 году это особенно актуально на фоне роста числа мошеннических схем и ужесточения контроля со стороны ГИБДД.

