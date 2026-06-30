Обременение в ПТС и залоговые машины: это стоит знать каждому, кто ищет авто с пробегом

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 08:53

Покупка машины в залоге: как не потерять авто и деньги при оформлении сделки

Покупка машины в залоге: как не потерять авто и деньги при оформлении сделки

Обременение в ПТС и залоговые машины: это стоит знать каждому, кто ищет авто с пробегом

Покупка машины в залоге: как не потерять авто и деньги при оформлении сделки

Владельцы авто все чаще сталкиваются с ситуацией, когда купленная машина оказывается в залоге у банка. Это может привести к изъятию транспорта и потере средств. Разбираемся, как избежать ошибок и защитить себя при покупке автомобиля на вторичном рынке.

Владельцы авто все чаще сталкиваются с ситуацией, когда купленная машина оказывается в залоге у банка. Это может привести к изъятию транспорта и потере средств. Разбираемся, как избежать ошибок и защитить себя при покупке автомобиля на вторичном рынке.

Покупка автомобиля на вторичном рынке давно перестала быть простой формальностью. Все больше машин продается с обременением — в залоге у банка или кредитной организации. Такая сделка может обернуться серьезными проблемами: новый владелец рискует не только потерять транспорт, но и остаться без денег. Залоговый автомобиль — это не просто формальность, а реальный инструмент обеспечения по кредиту, который может сыграть против покупателя.

Залоговая машина — это транспортное средство, которое выступает обеспечением по кредиту или другому обязательству владельца. Пока кредит не погашен, банк имеет право на автомобиль и может изъять его через суд, если заемщик перестанет платить. Владелец числится в ПТС, но не может свободно распоряжаться машиной: продать ее можно только с согласия банка или после снятия обременения. Иногда залог оформляется официально с регистрацией в реестре, иногда — неофициально, что усложняет проверку.

Главный признак залогового авто — цена ниже рыночной. Это должно насторожить покупателя. Если вы уже приобрели такую машину, важно действовать быстро: проверить регистрацию залога в реестре ФНП, связаться с продавцом и банком, собрать все документы, подтверждающие добросовестность, и при необходимости обратиться к юристу. В некоторых случаях можно добиться признания себя добросовестным приобретателем, особенно если залог не был зарегистрирован официально.

Покупка залогового автомобиля связана с целым рядом рисков. Банк может арестовать и продать машину для погашения долга, а покупатель останется и без авто, и без денег. Судебные разбирательства могут затянуться на месяцы, а регистрация в ГИБДД будет заблокирована. Кроме того, возможны ограничения на эксплуатацию: запрет на продажу, выезд за границу, снятие с учета. В редких случаях, если залог не был зарегистрирован, суд может встать на сторону покупателя, но чаще всего банки выигрывают такие дела.

Продать залоговую машину можно только с согласия банка. Самый безопасный способ — оформить сделку через банк: покупатель переводит деньги на счет кредитора, после чего залог снимается. Альтернативные схемы — самостоятельная продажа с последующим погашением долга или трейд-ин через дилера — несут дополнительные риски. Нелегальная продажа без уведомления банка — прямое мошенничество, которое почти всегда заканчивается потерей автомобиля для нового владельца.

Перед покупкой обязательно проверьте авто по реестру ФНП, на сайте ГИБДД и через коммерческие сервисы. Официальный реестр уведомлений о залоге — самый надежный источник, где по VIN-номеру можно узнать о наличии обременения. ГИБДД покажет запреты на регистрационные действия, а коммерческие отчеты дадут полную картину истории машины. Не стесняйтесь требовать у продавца справку об отсутствии залога и подтверждение погашения кредита.

Если вы уже столкнулись с проблемой залогового авто, собирайте все документы, подтверждающие вашу добросовестность, и консультируйтесь с юристом. Важно помнить: если залог не был зарегистрирован в реестре, есть шанс сохранить машину, но если обременение официально оформлено — банк почти всегда добивается изъятия. В подобных ситуациях полезно знать не только юридические нюансы, но и свежие трактовки ПДД, которые могут повлиять на права водителей — например, как это обсуждалось в материале о новых трактовках остановки с заглушенным двигателем на нашем сайте.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet Plus L6: российский кроссовер с турбомотором и цифровым салоном выходит на рынок
Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Брянск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться