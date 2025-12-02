Семейная поездка за внедорожником закончилась катастрофой: как обычный тест-драйв превратился в кошмар

2 декабря 2025, 09:24
Покупка нового Nissan X-Trail обернулась трагедией: женщина осталась инвалидом
Покупка нового Nissan X-Trail обернулась трагедией: женщина осталась инвалидом
Трагический инцидент в автосалоне шокировал всех. Новая машина, неопытность и роковая ошибка. Почему обычная покупка авто может изменить жизнь навсегда? Подробности происшествия удивляют.
В одном из автосалонов Великобритании произошла трагедия, которая навсегда изменила жизни двух женщин. Обычный день, казалось бы, должен был принести радость: обе покупательницы пришли за своими новыми автомобилями. Однако все пошло не по плану, когда одна из них, мать семерых детей, не справилась с управлением новым Nissan X-Trail.
По информации Dailymail, 36-летняя Хаят Ибрахим испытывала трудности с освоением управления современным внедорожником. Она попросила сотрудника автосалона объяснить, как пользоваться педалями и электронным ручником. В процессе демонстрации женщина по ошибке нажала на педаль газа вместо тормоза. Почти двухтонный автомобиль резко рванул вперед и сбил 55-летнюю Карен Смаали, которая в этот момент стояла рядом, ожидая оформления своей покупки.
Сила удара была настолько велика, что пострадавшая получила тяжелые травмы головы и ног. В результате столкновения Карен впала в кому на десять дней. В больнице у нее развился сепсис, из-за чего врачи были вынуждены ампутировать ей левую ногу. Кроме того, женщина перенесла инсульт. Теперь она прикована к инвалидному креслу и больше не сможет ходить.
Карен Смаали, работавшая в сфере поддержки этнических меньшинств, рассказала в суде, что покупка нового автомобиля должна была подарить ей независимость. Она надеялась, что сможет больше гулять и проводить время с семьей. Однако теперь ее жизнь полностью изменилась: вместо прогулок с собакой и встреч с близкими ее дни проходят в больницах и на реабилитации. Женщина призналась, что ей тяжело смириться с потерей ноги и постоянной болью, а ее сыновья вынуждены помогать ей в быту.
Судебное разбирательство показало, что Хаят Ибрахим ранее не имела проблем с вождением и управляла автомобилем более десяти лет. Однако в тот день она допустила роковую ошибку, которая привела к катастрофическим последствиям. Суд учел, что у самой Ибрахим четверо детей с редким заболеванием, и лишение свободы матери нанесло бы семье непоправимый вред. В итоге женщину приговорили к 26 неделям лишения свободы условно, запретили садиться за руль на два года и обязали пройти повторный экзамен для восстановления водительских прав. Также ей предстоит отработать 200 часов на общественных работах и выплатить судебные издержки.
Похожие материалы Ниссан
-
24.11.2025, 11:36
Владельцы Geely Monjaro раскрыли минусы после Toyota и Volkswagen
Китайский кроссовер бьет рекорды продаж. Водители массово пересаживаются на него. Они оставляют свои Toyota и Volkswagen. Но все ли так идеально? Владельцы назвали главные недостатки модели. Их опыт может вас удивить.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
29.10.2025, 22:31
Nissan X-Trail снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В Россию вернулся популярный кроссовер Nissan X-Trail. Модель теперь доступна по новым ценам. Покупателей ждут интересные комплектации. Подробности о поставках и стоимости в материале.Читать далее
-
15.09.2025, 11:47
Названы три проблемных автомобиля Nissan способных доставить массу хлопот после покупки
Выбираете подержанный Nissan? Будьте предельно осторожны. Некоторые модели очень популярны. Но они скрывают серьезные проблемы. Их покупка может стать ошибкой. Узнайте, какие машины лучше избегать.Читать далее
-
29.08.2025, 12:31
Какие кроссоверы с пробегом сохраняют стоимость лучше всего: анализ рынка за 10 лет
Глава Автостата Сергей Целиков проанализировал ликвидность популярных кроссоверов на вторичном рынке за последние 10 лет. В материале — рейтинг моделей, которые лучше всего сохраняют свою стоимость, и причины, по которым некоторые автомобили теряют в цене особенно быстро.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
-
29.01.2025, 07:17
Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП на М-12, в котором погиб архиепископ Серапион
Полицейские Нижегородской области рассказали подробнее о смертельной аварии на трассе М-12, в которой погиб глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви в Казахстане Серапион.Читать далее
-
12.05.2023, 12:01
В лобовом ДТП под Петербургом погибла женщина
Трагедия произошла накануне, вечером 11 мая на автодороге Песочное – Киссолово. Водитель Nissan X-Trail грубо нарушил правила, пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi Colt.Читать далее
-
04.04.2023, 11:26
В Воронеже мужик упал с 19-го этажа на припаркованный Nissan и выжил
40-летний житель Воронежа может смело отмечать второй день рождения. Он выпал с 19-го этажа жилого дома, приземлился на кроссовер Nissan X-Trail и отделался лишь парой царапин. В машине скорой по дороге в больницу пел медикам песни.Читать далее
-
24.01.2022, 00:01
Владелец уничтоженного бетонной плитой Nissan X-Trail больше года не может добиться правды: ему выплатили только 10 000 рублей за моральный вред
В ноябре 2020 года бетонная плита рухнула вниз с крыши многоэтажки и расплющила припаркованный у подъезда Nissan X-Trail. Владелец чудом успел отпрыгнуть в сторону. Экспертиза оценила ущерб в 600 тысяч рублей, но возмещать его никто не спешит.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
24.11.2025, 11:36
Владельцы Geely Monjaro раскрыли минусы после Toyota и Volkswagen
Китайский кроссовер бьет рекорды продаж. Водители массово пересаживаются на него. Они оставляют свои Toyota и Volkswagen. Но все ли так идеально? Владельцы назвали главные недостатки модели. Их опыт может вас удивить.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
29.10.2025, 22:31
Nissan X-Trail снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В Россию вернулся популярный кроссовер Nissan X-Trail. Модель теперь доступна по новым ценам. Покупателей ждут интересные комплектации. Подробности о поставках и стоимости в материале.Читать далее
-
15.09.2025, 11:47
Названы три проблемных автомобиля Nissan способных доставить массу хлопот после покупки
Выбираете подержанный Nissan? Будьте предельно осторожны. Некоторые модели очень популярны. Но они скрывают серьезные проблемы. Их покупка может стать ошибкой. Узнайте, какие машины лучше избегать.Читать далее
-
29.08.2025, 12:31
Какие кроссоверы с пробегом сохраняют стоимость лучше всего: анализ рынка за 10 лет
Глава Автостата Сергей Целиков проанализировал ликвидность популярных кроссоверов на вторичном рынке за последние 10 лет. В материале — рейтинг моделей, которые лучше всего сохраняют свою стоимость, и причины, по которым некоторые автомобили теряют в цене особенно быстро.Читать далее
-
28.08.2025, 11:35
Российский рынок подержанных кроссоверов: какие модели предпочитают покупатели в 2025 году и почему японские бренды лидируют
Аналитики изучили вторичный авторынок России за семь месяцев 2025 года. Доля SUV составила 26%, что значительно ниже их популярности среди новых авто. В рейтинге самых востребованных моделей с пробегом доминируют японские бренды во главе с Toyota RAV4, но в списке есть и «европейцы», и «корейцы». Какое место занимают китайские кроссоверы?Читать далее
-
29.01.2025, 07:17
Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП на М-12, в котором погиб архиепископ Серапион
Полицейские Нижегородской области рассказали подробнее о смертельной аварии на трассе М-12, в которой погиб глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви в Казахстане Серапион.Читать далее
-
12.05.2023, 12:01
В лобовом ДТП под Петербургом погибла женщина
Трагедия произошла накануне, вечером 11 мая на автодороге Песочное – Киссолово. Водитель Nissan X-Trail грубо нарушил правила, пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi Colt.Читать далее
-
04.04.2023, 11:26
В Воронеже мужик упал с 19-го этажа на припаркованный Nissan и выжил
40-летний житель Воронежа может смело отмечать второй день рождения. Он выпал с 19-го этажа жилого дома, приземлился на кроссовер Nissan X-Trail и отделался лишь парой царапин. В машине скорой по дороге в больницу пел медикам песни.Читать далее
-
24.01.2022, 00:01
Владелец уничтоженного бетонной плитой Nissan X-Trail больше года не может добиться правды: ему выплатили только 10 000 рублей за моральный вред
В ноябре 2020 года бетонная плита рухнула вниз с крыши многоэтажки и расплющила припаркованный у подъезда Nissan X-Trail. Владелец чудом успел отпрыгнуть в сторону. Экспертиза оценила ущерб в 600 тысяч рублей, но возмещать его никто не спешит.Читать далее
- 1 500 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 2 179 000 РNissan X-Trail 2018 в Зеленограде
- 1 360 000 РNissan X-Trail 2014 в Москве
- 1 899 000 РNissan X-Trail 2018 в Зеленограде
- 2 089 000 РNissan X-Trail 2018 в Зеленограде
- 1 548 000 РNissan X-Trail 2017 в Зеленограде
- 2 380 000 РNissan X-Trail 2021 в Зеленограде
- 1 659 000 РNissan X-Trail 2017 в Зеленограде
- 3 955 936 РNissan X-Trail 2025 в Москве
- 4 031 302 РNissan X-Trail 2025 в Москве