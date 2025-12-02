Семейная поездка за внедорожником закончилась катастрофой: как обычный тест-драйв превратился в кошмар

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

2 декабря 2025, 09:24

Покупка нового Nissan X-Trail обернулась трагедией: женщина осталась инвалидом

Трагический инцидент в автосалоне шокировал всех. Новая машина, неопытность и роковая ошибка. Почему обычная покупка авто может изменить жизнь навсегда? Подробности происшествия удивляют.

В одном из автосалонов Великобритании произошла трагедия, которая навсегда изменила жизни двух женщин. Обычный день, казалось бы, должен был принести радость: обе покупательницы пришли за своими новыми автомобилями. Однако все пошло не по плану, когда одна из них, мать семерых детей, не справилась с управлением новым Nissan X-Trail.

По информации Dailymail, 36-летняя Хаят Ибрахим испытывала трудности с освоением управления современным внедорожником. Она попросила сотрудника автосалона объяснить, как пользоваться педалями и электронным ручником. В процессе демонстрации женщина по ошибке нажала на педаль газа вместо тормоза. Почти двухтонный автомобиль резко рванул вперед и сбил 55-летнюю Карен Смаали, которая в этот момент стояла рядом, ожидая оформления своей покупки.

Сила удара была настолько велика, что пострадавшая получила тяжелые травмы головы и ног. В результате столкновения Карен впала в кому на десять дней. В больнице у нее развился сепсис, из-за чего врачи были вынуждены ампутировать ей левую ногу. Кроме того, женщина перенесла инсульт. Теперь она прикована к инвалидному креслу и больше не сможет ходить.

Карен Смаали, работавшая в сфере поддержки этнических меньшинств, рассказала в суде, что покупка нового автомобиля должна была подарить ей независимость. Она надеялась, что сможет больше гулять и проводить время с семьей. Однако теперь ее жизнь полностью изменилась: вместо прогулок с собакой и встреч с близкими ее дни проходят в больницах и на реабилитации. Женщина призналась, что ей тяжело смириться с потерей ноги и постоянной болью, а ее сыновья вынуждены помогать ей в быту.

Судебное разбирательство показало, что Хаят Ибрахим ранее не имела проблем с вождением и управляла автомобилем более десяти лет. Однако в тот день она допустила роковую ошибку, которая привела к катастрофическим последствиям. Суд учел, что у самой Ибрахим четверо детей с редким заболеванием, и лишение свободы матери нанесло бы семье непоправимый вред. В итоге женщину приговорили к 26 неделям лишения свободы условно, запретили садиться за руль на два года и обязали пройти повторный экзамен для восстановления водительских прав. Также ей предстоит отработать 200 часов на общественных работах и выплатить судебные издержки.

Упомянутые модели: Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
