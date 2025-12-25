Сколько стоит Solaris HC и почему его выбирают — все детали покупки кроссовера

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

25 декабря 2025, 14:17

Покупка Solaris HC в декабре 2025: опыт выбора и нюансы комплектаций

Редакция решила проверить, как проходит покупка Solaris HC в конце 2025 года. Мы изучили комплектации, сравнили с конкурентами и выяснили, что предлагают дилеры. Какие опции важны, а на чем можно сэкономить - рассказываем в нашем репортаже.

В конце 2025 года вопрос выбора кроссовера стоит особенно остро. Мы в редакции решили на практике разобраться, что предлагает рынок, и отправились в дилерский центр Solaris за новым HC. Эта модель быстро ворвалась в число лидеров продаж, и нам было интересно, чем она так привлекает покупателей.

В салоне царила спокойная атмосфера, не было ни ажиотажа, ни дефицита, ни обязательных дорогих опций. Машины стояли в наличии, а сотрудники встречали клиентов с явным интересом. Мы искали семейный автомобиль с полным приводом, который не подведет зимой и не потребует сложных доработок. Solaris HC, собранный в Санкт-Петербурге, оказался одним из главных претендентов.

Среди конкурентов мы рассматривали Geely Coolray, Changan CS35PLUS и Haval Jolion. Но именно Solaris HC выделялся сочетанием классического «автомата», атмосферного двигателя и полного привода.

Менеджер начал с технических особенностей. В базовой версии установлен 1,6-литровый мотор Gamma, который давно известен своей надежностью и неприхотливостью к топливу. Для тех, кто часто ездит по трассе, есть двухлитровый двигатель с мощностью почти 150 л.с. В нем реализованы доработки, которые увеличили ресурс и сняли вопросы по надежности. По опыту таксопарков, такие моторы спокойно проходят 300 тысяч километров.

Важный момент - трансмиссия. В 2025 году найти новый автомобиль с классическим гидромеханическим автоматом становится все сложнее. Большинство производителей перешли на роботы и вариаторы, но Solaris HC остался верен проверенной 6-ступенчатой АКПП. Эта коробка славится долговечностью и простотой обслуживания. Для любителей механики также есть соответствующая версия.

Мы попросили показать автомобиль снизу. На подъемнике стало видно, что днище хорошо обработано антикоррозийным составом, а кузов оцинкован. Это особенно важно для эксплуатации в крупных городах, где зимой дороги обрабатывают реагентами. Система полного привода реализована через электрогидравлическую муфту с возможностью принудительной блокировки - редкая опция в этом сегменте.

Внутри Solaris HC порадовал эргономикой. Кнопки и переключатели расположены удобно, пользоваться ими можно даже в темноте. Мультимедийная система не перегружена функциями, а основные опции - такие как беспроводная зарядка, поддержка Apple Carplay и Android Auto, подогрев руля и сидений - доступны уже в базовых комплектациях. Особенно приятно, что предусмотрен подогрев лобового стекла и форсунок, что актуально для российских зим.

Что касается комплектаций, дилер предложил четыре варианта с полным приводом. Уже в начальной версии Family есть климат-контроль, камера заднего вида, литые диски и рейлинги. Более дорогая Lifestyle отличается наличием светодиодной оптики, расширенным набором подушек безопасности и электрорегулировками сиденья. Флагманская Prestige Smart оснащена современными системами безопасности, адаптивным круиз-контролем, премиальной аудиосистемой и камерами кругового обзора.

Особое внимание стоит уделить телематической системе, которая позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля со смартфона. Это удобно для дистанционного запуска двигателя и контроля состояния машины. Дилер также предложил скидки при покупке по трейд-ин и кредиту, а в подарок - комплект зимней резины и аксессуары.

Пока окончательное решение о покупке мы не приняли - хочется сравнить Solaris HC с другими моделями. Однако сочетание классического автомата, полного привода и надежного мотора делает этот кроссовер очень привлекательным. К тому же, по прогнозам, он будет медленно терять в цене и легко продаваться на вторичном рынке.

Для тех, кто рассматривает Solaris HC, стоит обратить внимание на дополнительные пакеты опций. Например, пакет Winter добавляет полезные функции для зимней эксплуатации, что может быть выгоднее, чем переход на более дорогую комплектацию.

