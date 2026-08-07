Новинки Polaris 2027: RZR Pro R с 275 л.с., пневмотрансмиссия XPEDITION и доступный Sportsman 500

Polaris RZR Pro R Boost: 275 л.с. и новые технологии в сегменте side-by-side

Polaris представила линейку 2027 года с акцентом на RZR Pro R Boost - самой мощной side-by-side моделью в мире. Новинка выделяется не только рекордной отдачей, но и рядом технических решений, которые могут изменить подход к эксплуатации таких машин.

Polaris представила линейку 2027 года с акцентом на RZR Pro R Boost - самой мощной side-by-side моделью в мире. Новинка выделяется не только рекордной отдачей, но и рядом технических решений, которые могут изменить подход к эксплуатации таких машин.

Polaris вновь удивляет рынок: компания анонсировала линейку 2027 года, где центральное место занял RZR Pro R Boost - side-by-side, который уже называют самым мощным в своем классе. Для сегмента утилитарных и спортивных вездеходов это событие может стать отправной точкой для новых стандартов мощности и технологичности.

Главная особенность RZR Pro R Boost - двигатель ProStar Fury объемом 2,0 литра с турбонаддувом, выдающий 275 л.с. Такой показатель ранее был недостижим для серийных side-by-side. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, Polaris внедрила новую систему сцепления с увеличенным потоком воздуха, двойную радиаторную архитектуру и модернизированную трансмиссию. Это не только увеличивает ресурс, но и позволяет сохранять производительность даже на высоте до 3000 метров.

Модель будет доступна в двух- и четырехместных версиях, а также в комплектациях Ultimate и Ultra. Вариант Ultimate сочетает мощность с подвеской Dynamix, получившей новые функции защиты от пробоев и контроля задних колес. Ultra идет еще дальше: здесь установлена система Dynamix DVS с активными стабилизаторами, которые способны менять жесткость до 200 раз в секунду. Внешне Ultra выделяется карбоновым капотом, спортивным рулем MPI GT и 32-дюймовыми шинами BFGoodrich, а также эксклюзивной окраской.

Polaris RZR Pro R Boost появится у дилеров в ноябре, стартовая цена - 49 999 долларов. Но это не единственная новинка: обновленный Polaris XPEDITION получил уникальную трансмиссию Numatix - первую в отрасли пневматическую вариаторную коробку. Она снижает уровень шума на 40% и сохраняет все преимущества классического CVT. XPEDITION будет доступен в версиях XP и ADV, с двумя или пятью посадочными местами, только в комплектации NorthStar. Минимальная цена - 40 499 долларов.

В линейке ATV появился Sportsman 500 с независимой задней подвеской (ход 9,5 дюйма), клиренсом 11,5 дюйма и новой системой полного привода с автоматической блокировкой переднего моста. ATV оснащен 24-дюймовыми шинами на 14-дюймовых дисках, лебедкой на 1134 кг и багажником на 122 кг. Продажи стартуют в сентябре, цена - от 6999 долларов.

Помимо ключевых новинок, Polaris обновила и другие модели: Ranger, Sportsman и RZR получили улучшения по части комфорта, мультимедиа и увеличение топливного бака, а также новые цвета и графику. Важно, что с 2027 года изменится и система наименований: Sportsman 570 и Ranger SP 570 станут Sportsman 600 и Ranger 600 соответственно. Кроме того, в линейку возвращается RZR Trail S Sport.

Для российского рынка такие обновления могут быть особенно интересны на фоне растущего спроса на мощные и технологичные вездеходы. Важно отметить, что Polaris продолжает внедрять инновации, которые могут повлиять на весь сегмент утилитарной техники. К примеру, в других сегментах рынка также наблюдается тренд на повышение мощности и технологичности - как это видно на примере новых гибридных спорткаров, о которых недавно рассказывалось в материале о широких возможностях индивидуализации Lamborghini Temerario. Это подтверждает, что производители все чаще делают ставку на уникальные технические решения и расширение функционала.