Polaris обновляет Slingshot Grand Touring: что ждет поклонников необычных трициклов в 2026 году

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 20:51

Polaris Slingshot сложно назвать классическим автомобилем или мотоциклом. Этот трехколесный транспорт издавна занимал особое место среди необычных средств передвижения. С момента своего появления более десяти лет назад Slingshot по-прежнему привлекал внимание тех, кто ищет что-то нестандартное и яркое. В 2026 модельном году компания Polaris решила вновь удивить поклонников, вернув в линейку версию Grand Touring и анонсировав ряд изменений.

Фото: Polaris

Как сообщает autoevolution, производитель не стал радикально менять отношение Slingshot. Вместо этого ставка сделана на доработки, которые должны поддерживать интерес к модели и подчеркнуть ее уникальность. Внешний вид остался узнаваемым, но в деталях появились свежие акценты. Grand Touring вновь становится флагманом с расширенным набором опций и особой атмосферой для дальних поездок.

Polaris традиционно делает упор на индивидуальность и комфорт. В новой версии Grand Touring обещает улучшенную эргономику, обновленные материалы отделки и расширенный список электронных помощников. Ожидается, что в салоне появятся новые решения, а также дополнительные возможности для персонализации. 

Техническая часть осталась без революционных изменений. Двигатель и трансмиссия сохраняют прежние характеристики, что говорит о стабильности и надежности платформы. Однако инженеры поработали над настройкой подвески и рулевого управления, чтобы повысить управляемость и добавить уверенность на дороге. Grand Touring по-прежнему ориентирован на тех, кто ценит драйв и необычные ощущения за рулем.

Polaris не раскрывает все детали обновленной модели, подогревая интерес общественности. Ожидается, что официальная премьера состоится ближе к старту продаж. Одно ясно: Slingshot Grand Touring остается символом свободы и нестандартного подхода к выбору транспорта, и его возвращение в 2026 году наверняка привлечет новых поклонников.

