18 ноября 2026, 11:05
В новой модели концерна Geely вернут обычные кнопки в салон по просьбам водителей
В новой модели концерна Geely вернут обычные кнопки в салон по просьбам водителей
Водители жаловались на отсутствие привычных клавиш и странную плату за скрытую мощность мотора. Рассказываем, почему Polestar сворачивает выпуск популярной машины и что готовит ей на замену.
Около 40 тысяч из более чем 200 тысяч Polestar 2, выпущенных за шесть лет, продали в Великобритании. Для марки это крупнейший рынок, поэтому завершение производства модели ставит вопрос о том, сможет ли преемник соответствовать ожиданиям британских водителей. Polestar 2 стала первой массовой полностью электрической моделью марки: серийный выпуск начался в 2020 году на заводе Luqiao в Китае. Автомобиль построен на архитектуре Volvo/Geely CMA, а его концептуальным предшественником был Volvo Concept 40.2, представленный в 2016 году. О завершении выпуска и последней австралийской партии сообщало Carsales.
Зависимость от Великобритании усилилась после стратегических неудач Polestar в Китае и исключения бренда с рынка США во время вопросов безопасности, связанных с китайским составом акционеров Geely. Британские продажи составили примерно пятую часть от общего числа машин.
У Polestar 2 сложилась аудитория, которой важны ощущения за рулем. В Performance Pack устанавливались вручную регулируемые амортизаторы Öhlins: инструкция предусматривала снятие переднего колеса, однако при полностью повернутом руле клапаны удавалось подкрутить через колесную арку без инструмента. Такой подход давал водителю возможность менять настройки подвески под дорогу.
На второстепенных дорогах на границе Hertfordshire и Essex управляемость, по субъективным наблюдениям, становилась точнее по мере поездки. Возможным объяснением называли прогрев гидравлики амортизаторов. Ощущение усиливающегося контроля оставалось субъективным.
В салоне однако физические кнопки уступили место сенсорному управлению. CEO Michael Lohscheller признал, что клиенты прямо требуют вернуть кнопки, и сообщил: компания добавит их. Это заметная перемена для марки, чья аудитория ценила тактильную настройку подвески.
Технически Polestar 2 также пришлось догонять рынок. На старте силовая установка развивала до 402 л. с.; программное обновление за £1000 повышало мощность до 470 л. с. Позже 470-сильная версия стала стандартной для Performance Pack. Для владельцев ограничение мощности программой могло выглядеть искусственным: нужный запас уже был заложен в конструкцию. В позднейшей европейской версии Long range Single motor автомобиль получил задний привод и силовую установку мощностью 220 кВт, около 299 л. с. Она развивала 490 Н·м крутящего момента. В конструкции использованы синхронный электродвигатель с постоянными магнитами и одноступенчатый редуктор.
Аккумулятор емкостью 75 кВт·ч обеспечивала реальный запас хода до 240 миль. Для своего периода это считалось конкурентным показателем; для сравнения, BMW i3 и Mercedes-Benz CLA проезжали более 500 миль. У разных поколений Polestar 2 емкость батареи и показатели дальности различались: у ранних версий указывались 78 кВт·ч общей и около 75 кВт·ч полезной емкости, тогда как у поздней Long range Single motor аккумулятор достигла 82 кВт·ч, а запас хода - до 654 км по WLTP. Пиковая мощность зарядки постоянным током для этой поздней версии составляла 205 кВт. Европейские показатели WLTP и американские EPA измеряются по разным циклам; например, для американской версии Dual Motor приводилось 249 миль по EPA. За жизненный цикл Polestar 2 обновляли, но требования рынка к дальности поездки и производительности продолжили расти.
Преемник запланирован на начало 2027 года и сохранит практичный формат лифтбэка. Ему предстоит соответствовать новым требованиям к запасу хода и производительности.
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