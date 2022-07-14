Polestar борется с последствиями ковидных ограничений, работая в две смены
В сообщении Polestar говорится, что в период с января по июнь 2022-го компания поставила около 21 200 автомобилей - это на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что в течение нескольких недель весны сборочная линия Polestar в КНР простаивала, поскольку в стране были введены жёсткие ограничения, призванные не допустить распространение коронавирусной пандемии. В настоящее время завод работает в 2 смены, и руководство компании будет стремиться восполнить потерю производства в течение следующих нескольких месяцев.
Сегодня все мысли шведов сконцентрированы на том, чтобы начать производство своей третьей модели - электрического вседорожника под названием Polestar 3. Это должно произойти грядущей осенью на американском заводе, принадлежащем материнской компании Volvo.
В руководстве Polestar говорят, что запуск Polestar 3 станет «важным следующим шагом к главной цели компании - продаже 290 000 автомобилей по всему миру к 2025 году. За «трешкой» последуют еще два новых автомобиля Polestar: небольшой купеобразный кроссовер под названием Polestar 4 и флагманский люкс-седан Polestar 5, основанный на хорошо известном концепт-каре Precept. Оба предполагается запустить до конца 2025 года.
В настоящее время компания работает на 25 мировых рынках, у нее 125 розничных точек продаж. При этом на конец 2021 года шведы были представлены в 19 странах (103 точек продаж). До конца текущего года полку шоу-румов Polestar должно прибыть около 30 новых магазинов.
-
19.07.2022, 14:44
Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом
Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
-
19.07.2022, 12:05
Программу краш-тестов предлагают дополнить подводным испытанием
Нынешним летом улицы многих российских городов превращаются после ливней в полноводные реки. В Австралии проблема наводнений стоит еще острее. После очередного половодья эксперты по безопасности местной программы ANCAP предложили расширить программу краш-тестов.Читать далее
-
19.07.2022, 10:54
Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения интерьера рестайлинговой Lada Vesta, серийная сборка которой должна была начаться еще весной 2022 года.Читать далее
-
19.07.2022, 09:47
Покупателям «упрощенных» машин страховка обойдется дороже
В июне начался выпуск упрощенных Lada Granta, без ряда электронных компонентов, в том числе – без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Страховые компании уже задумались о корректировке тарифов.Читать далее
-
18.07.2022, 18:06
Первый автомобиль Xiaomi покажут в августе
Основатель китайского IT-гиганта Xiaomi Лэй Цзюнь большую часть времени проводит в штаб-квартире недавно созданного подразделения Xiaomi Auto. Он лично контролирует разработку первого автомобиля компании. Рабочий прототип могут представить уже через месяц.Читать далее
-
18.07.2022, 14:18
На китайском авторынке набирает силу новый крупный игрок
Китайский автопроизводитель BYD в последнее время наращивает производство очень высокими темпами. Компания решила сделать акцент на электрокарах. В июне было выпущено 134 тысячи экземпляров или в три раза больше, чем год назад. Но у BYD гораздо более амбициозные планы.Читать далее
-
19.07.2022, 14:44
Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом
Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
-
19.07.2022, 12:05
Программу краш-тестов предлагают дополнить подводным испытанием
Нынешним летом улицы многих российских городов превращаются после ливней в полноводные реки. В Австралии проблема наводнений стоит еще острее. После очередного половодья эксперты по безопасности местной программы ANCAP предложили расширить программу краш-тестов.Читать далее
-
19.07.2022, 10:54
Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения интерьера рестайлинговой Lada Vesta, серийная сборка которой должна была начаться еще весной 2022 года.Читать далее
-
19.07.2022, 09:47
Покупателям «упрощенных» машин страховка обойдется дороже
В июне начался выпуск упрощенных Lada Granta, без ряда электронных компонентов, в том числе – без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Страховые компании уже задумались о корректировке тарифов.Читать далее
-
18.07.2022, 18:06
Первый автомобиль Xiaomi покажут в августе
Основатель китайского IT-гиганта Xiaomi Лэй Цзюнь большую часть времени проводит в штаб-квартире недавно созданного подразделения Xiaomi Auto. Он лично контролирует разработку первого автомобиля компании. Рабочий прототип могут представить уже через месяц.Читать далее
-
18.07.2022, 14:18
На китайском авторынке набирает силу новый крупный игрок
Китайский автопроизводитель BYD в последнее время наращивает производство очень высокими темпами. Компания решила сделать акцент на электрокарах. В июне было выпущено 134 тысячи экземпляров или в три раза больше, чем год назад. Но у BYD гораздо более амбициозные планы.Читать далее
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 9 270 000 РMercedes S-класс 2017 в Москве
- 5 710 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
- 2 347 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 1 687 000 РFord Kuga 2016 в Москве
- 3 695 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 6 499 000 РInfiniti QX80 2019 в Москве
- 1 190 000 РOpel Astra 2017 в Москве
- 8 998 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 1 100 000 РBMW 7 серии 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий