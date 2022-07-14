Polestar борется с последствиями ковидных ограничений, работая в две смены

В сообщении Polestar говорится, что в период с января по июнь 2022-го компания поставила около 21 200 автомобилей - это на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в течение нескольких недель весны сборочная линия Polestar в КНР простаивала, поскольку в стране были введены жёсткие ограничения, призванные не допустить распространение коронавирусной пандемии. В настоящее время завод работает в 2 смены, и руководство компании будет стремиться восполнить потерю производства в течение следующих нескольких месяцев.

Сегодня все мысли шведов сконцентрированы на том, чтобы начать производство своей третьей модели - электрического вседорожника под названием Polestar 3. Это должно произойти грядущей осенью на американском заводе, принадлежащем материнской компании Volvo.

В руководстве Polestar говорят, что запуск Polestar 3 станет «важным следующим шагом к главной цели компании - продаже 290 000 автомобилей по всему миру к 2025 году. За «трешкой» последуют еще два новых автомобиля Polestar: небольшой купеобразный кроссовер под названием Polestar 4 и флагманский люкс-седан Polestar 5, основанный на хорошо известном концепт-каре Precept. Оба предполагается запустить до конца 2025 года.

В настоящее время компания работает на 25 мировых рынках, у нее 125 розничных точек продаж. При этом на конец 2021 года шведы были представлены в 19 странах (103 точек продаж). До конца текущего года полку шоу-румов Polestar должно прибыть около 30 новых магазинов.

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